Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 55 sulama havuzu inşa edecek - Haberler
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 55 sulama havuzu inşa edecek

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 55 sulama havuzu inşa edecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri desteklemek amacıyla 45 mahallede 55 sulama havuzu inşa ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri desteklemek amacıyla 45 mahallede 55 sulama havuzu inşa ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal bölgelerde üreticilerin yaşadığı sulama sorununu çözmek için 55 noktaya havuz yapımına başladı.

Çermik, Çüngüş, Dicle, Hani, Hazro, Kulp ve Lice'de 45 mahallede belirlenen noktalarda çalışmalarını başlatan ekipler, daha önce vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı su israfına neden olan havuzların yerine su kaybı oluşturmayan ve daha çok alanın sulanmasına imkan verecek havuz inşa ediyor.

Belediye, tarımsal sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak için kırsal bölgelerde üretimi ve çiftçiyi destekleyen çalışmalara devam ediyor.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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