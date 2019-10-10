Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

10.10.2019 17:00

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'den bu yana HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi 38 gündür sürüyor.

Elazığ'dan gelen aralarında şehit yakınları ile bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı grup, çocukları için oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, desteklerini illeti.

Selami Demir gazetecilere yaptığı açıklamada, annelere destek vermek için geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Elazığ'dan canı yanan anneleri duyduk. Elazığ ve 80 milyon tüm Türkiye olarak burada ciğeri yanan insanların acılarını hissettik. Bu annelerimizin haklı, fedakar ve cefakar duruşu inşallah karşılık bulacaktır. Annelerimizden istediğimiz tek bir şey var; haklı oldukları bu davada ellerini çocuklarını alan bu terör yandaşlarının yakalarından çekmesinler. İnşallah kazanacaklar ve evlatlarını geri alacaklardır."

Annelerin çocuklarına kavuşmalarını dileyen Demir, "Bu kutsal davada biz yanlarındayız. Türkiye ve dünyada büyük bir ses getirdiler. Elazığ ve tüm Türkiye olarak onlara duacıyız. Allah yar ve yardımcılar olsun." ifadelerini kullandı.

Mine Özcan da Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşması için dua ettiklerini dile getirerek, "Buraya da onlara destek için geldik. İnşallah biran önce evlatlarına kavuşurlar." diye konuştu.

Kaynak: AA