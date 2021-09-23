Dışişleri Bakanlığından 'Tripoliçe Katliamı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığından "Tripoliçe Katliamı"na ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığından

Dışişleri Bakanlığı, "Tripoliçe Katliamı"na dair "Mora Yarımadası'nda tek bir Türk'ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam, tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı, "Tripoliçe Katliamı"na dair "Mora Yarımadası'nda tek bir Türk'ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam, tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, Mora Yarımadası'nda 10 binlerce Müslüman Türk'ün öldürülmesiyle sonuçlanan ve tarihe "Tripoliçe Katlimı" olarak geçen olaylara dair açıklamalarda bulunuldu.

Tripoliçe'de on binlerce Türk'ün acımasız şekilde katledilmesinin üzerinden 200 yıl geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Mora Yarımadası'nda tek bir Türk'ün dahi canlı kalmamasını hedefleyen bu insanlık dışı katliam tarihe kara bir leke olarak yazılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, yapılan açıklamada, "Her fırsatta tarihi gerçekleri çarpıtarak başkalarına ders verme gafletine düşenler, kendi işledikleri mezalimin asla unutturulamayacağını bilmeli ve gerçeklerle samimi şekilde yüzleşmelidirler." ifadelerine yer verildi.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Almanya) Temennim, gerek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile alakalı gerekse ikili ilişkilerdeki süreci zengin kılacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Temennim, gerek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile alakalı gerekse ikili ilişkilerdeki süreci zengin kılacak...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Sezai Temelli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra Şevval Şahin Özge Özpirinçci
Spor Balotelli Mesut Özil Lionel Messi Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dışişleri Bakanlığından 'Tripoliçe Katliamı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 18:40:01. #1.17#