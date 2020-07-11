Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in başkenti Katmandu'nun batısında meydana gelen sel felaketinden dolayı taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in başkenti Katmandu'nun batısında meydana gelen sel felaketinden dolayı taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Nepal'in başkenti Katmandu'nun batısında meydana gelen sel felaketinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, 30'u aşkın kişinin de kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkı ve Hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA