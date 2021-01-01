Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudan'ın milli gününü kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'ın milli gününü kutlayarak, refah ve istikrarına güçlü desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Twitter hesabından Türkçe ve Arapça paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Sudan Cumhuriyeti'nin milli gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Sudan'ın refah ve istikrarına güçlü desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sudan, 1 Ocak 1956'da yaklaşık yarım asırlık İngiliz hakimiyetine son vererek bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya