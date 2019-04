Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kendi Tarihimizi Mevki,makam İçin Kendi Soyunu Katledenlerden...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kendi tarihimizi mevki,makam için kendi soyunu katledenlerden öğrenecek değiliz"

KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarihimizi, özellikle de kendi tarihini bile unutup, mevki makam için kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan da öğrenecek değiliz. Tarihini unutmak isteyenlerden de tarih dersi alacak değiliz. Antalya'da da söylediğim gibi buna cüret edenlere de gerekli dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Onlarında hadlerini bildirmek Türk milleti adına bizim görevimizdir. Biz ecdadımızla, tarihimizle gurur duyuyoruz. Çünkü bizim tarihimiz de soykırım yoktur, çünkü bizim tarihimizde sömürgecilikte yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Fahri Uluslararası İlişkiler Doktora Payesi Takdim Törenine katıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Üniversitenin tanıtım filminin izlenmesinin ardından SÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şaban Çalış tarafından Bakan Çavuşoğlu'na Fahri Doktora Unvanı verilmesindeki süreçle ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu'na binişi SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından giydirildi ve diploması takdim edildi.

"Polonya'da öldürülen Furkan cinayetinin peşini bırakmayacağız"

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fahri Uluslararası İlişkiler Doktora Unvanı verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Selçuk Üniversitesine ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, Erasmus programı çerçevesinde gittiği Polonya'da öldürülen Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ı da anarak, ailesine ve tüm üniversite camiasına sabır ve başsağlığı dileyerek, "Bundan sonra soruşturmanın tüm boyutlarıyla açığa çıkması için ve bu cinayetin arkasındaki sebepler dahil tüm gerçeklerin aydınlığa çıkması için takibini yapıyoruz ve bunun peşini bırakmayacağımızı özellikle burada vurgulamak isterim" dedi.

"Selçuk Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden bir tanesidir"

Selçuk Üniversitesinin 44. yılını da kutlayan Bakan Çavuşoğlu, başka üniversitelerin kurulmasına vesile olan Selçuk Üniversitesinin; Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, sadece Türkiye'nin her yerinden değil, dünyanın her yerinden tercih edilen bir üniversite haline geldiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, medeniyetlerin buluşma noktası olan Konya'nın bugünde bilim, irfan ve maneviyat arayışında adeta bir çekim merkezi olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Terör, radikalleşme ve hoşgörüsüzlük gibi küresel sınamalara verilebilecek en iyi yanıt bu topraklarda inşa edilen büyük medeniyetimizin kodlarında saklıdır" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'da meydana gele terör saldırısı hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının ortak insani değerlerimize bir tehdit teşkil ettiğini bir kez daha görmüş olduk. Son yıllarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığını ve İslam düşmanlığının bir tezahürüdür. Bu tehditlere karşı dayanışma içinde ve kararlılıkla mücadele etmek şart olmuştur" diye konuştu.

"Sahada ve masada güçlü olmak durumundayız"

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "21. yüzyılın sorunlarının çözümü esasen uzaklarda değil. Öncelikle kendi değerlerimizde ve de zengin mirasımızda ve öz kültürümüzdedir. Bu sorunların çözümünü çok uzaklarda aramaya gerek yok. Bu anlayışla uyguladığımız girişimci ve insani dış politika aziz milletimizin, yaşadığımız kadim coğrafyanın köklü tarihimizin ve güçlü devlet geleneğimizin doğal bir ürünüdür. Küresel ve bölgesel kırılmalar, öngörülemez gelişmeler karşısında kayıtsız kalma lüksümüz yoktur. Sahada ve masada güçlü olmak durumundayız. Bizi etkileyen meselelere tüm imkanlarımızı aynı anda harekete geçirerek öngörülü ve inisiyatif alan bir yaklaşımla müdahil olmamız gerekir. Girişimci diplomasi edilgen değil etkin olmak, olaylara müdahil olan ve sorumluluk üstlenen bir Türkiye demektir. Birleşmiş Milletler, AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatındaki ara buluculuk faaliyetlerimiz girişimci diplomasimize sadece küçük birer örnektir. Benzer şekilde Nizam-ı Mülkün dünyada cömert olmaktan ve ihsanda bulunmaktan daha iyi bir şey bulunamaz mesajı insani diplomasimize ışık tutmaktadır. Bu nedenledir ki insani yardımlarda bugün dünyada en cömert ülkeyiz Elhamdülillah."

"Girişimci ve insani dış politikamız çerçevesinde her kıtada etkin olmayı sürdüreceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye bugün çatışma ve krizlerle kan kaybeder, zafiyetlerin hakim olduğu bir bölgede istikrar kalesi ve huzur adasıdır. Siyasi istikrarımız, güçlü ve dirençli ekonomimiz ile eğitimli ve özellikle fedakar insan kaynağımız olmadan bunu başarmamız mümkün olmazdı. Küresel ve bölgesel koşullarda hızlı bir değişimin yaşandığı bir dönemde siyasi, ekonomik, diplomatik, beşeri ve askeri tüm unsurlarımızla 2023 hedeflerimize doğru azimle ilerliyoruz. Küresel değişimin riskleriyle başa çıkmanın yanı sıra sunduğu fırsatları da hep birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Girişimci ve insani dış politikamız çerçevesinde her kıtada etkin olmayı sürdüreceğiz. Toplam 242 dış temsilcilikle bugün dünyada 5. sıradayız. 9 sene önce Afrika'da sadece 12 büyükelçiliğimiz vardı, bugün sadece Afrika kıtasında 42 büyükelçiliğimiz var ve bazılarının Türkiye'den rahatsız olmasının sebebi budur. Ama biz azimle Afrika'da ilk etapta 50'ye çıkmayı, daha sonra tüm 54 Afrika ülkesinde de büyükelçilik açmayı sürdüreceğiz. Tüm dünyada temsilci sayımızı da arttırarak dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandıracağız ve dünyanın her yerinde girişimci ve insani dış politikamızla hem kalkınmaya hem de barışa, huzura katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde ilk 10 büyük ekonomi olmak istiyoruz"

Türkiye'den beklentilerin büyük olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Esasında bizim kendimizden beklentimiz de büyük. Yani Türkiye halkımızın, Türk milletinin ülkemizden beklentisi büyük. Dolayısıyla başardıklarımızda esasen başaracaklarımızın müjdecisi, habercisidir. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde ilk 10 büyük ekonomi olmak istiyoruz. Diğer taraftan inşallah Avrupa'da da 6. Büyük ekonomi olacağız. O nedenle özellikle ekonomik diplomasimizin tüm araçlarını, tüm bakanlık ve kurumlarımızla birlikte seferber ediyoruz. Konya sanayisi de ülkemizin esasen ekonomimizin itici güçlerinden bir tanesidir. ve burada özellikle üniversitemizde, üniversite sanayi işbirliğinin teori ve uygulama arasında güçlü bir bağ kurmasında önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum işbirliği olarak görmek lazım. Bunu gerçekleştirecek insan gücü işte tam da bu çatının içindedir ve üniversitelerimizdeki çok kıymetli hocalarımız ve sevgili öğrencilerimizdir" dedi.

"Bizim tarihimizde soykırım yoktur, çünkü bizim tarihimizde sömürgecilikte yoktur"

Bugün değişen dünyanın çok ciddi fırsatlar sunduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yenilikler her zaman fırsatlar getirir. Ama içinden geçtiğimiz dünya çok garip bir dünyadır. Çok farklı değişimlerinde gözlendiği bir dünya, adeta bir geçiş dönemi… Bu içinden geçtiğimiz süreç maalesef bizi bir çok tehdit ve sınamalarla da karşı karşıya bırakmaktadır. Ülkemizi buna hazırlamamız gerekiyor. Elbette bu yenilikleri milletimiz ve ülkemizle yine değerlendirmek için çok çalışmamış lazım. Siz kıymetli hocalarımız ve öğrencileriz de buna kafa yoruyorlar. Mayıs ayında Türk dış politikamızı paylaştığımız konferansımızda öğrencilerimizden gelen sorularımız da esasen bunu gördük. Bununla da gurur duyuyoruz. Tabii ki yeniliklere ve geleceğe ülkemizi ve kendimizi iyi hazırlamamız gerekiyor. Ancak tarihimizi de çok iyi öğrenip çok iyi anlatmamız lazım. Geçmişimizi, tarihimizi, ecdadımızı çok iyi öğrenip, çok iyi anlatmamız lazım. Esasen bu bize yani geleceğimize de ışık tutar ve tarihimizi, özellikle de kendi tarihini bile unutup, mevki makam için kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan da öğrenecek değiliz. Tarihini unutmak isteyenlerden de tarih dersi alacak değiliz. Antalya'da da söylediğim gibi buna cüret edenlere de gerekli dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Onlarında hadlerini bildirmek Türk milleti adına bizim görevimizdir. Biz ecdadımızla, tarihimizle gurur duyuyoruz. Çünkü bizim tarihimiz de soykırım yoktur, çünkü bizim tarihimizde sömürgecilikte yoktur."

"Biz tarihimizle ve ecdadımızla gurur duyuyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Afrika ülkelerine bu açılımlarımızı sürdürürken, oralara Yurtdışı Türkler Başkanlığımızla, Yunus Emre Türk Kültür Merkezimizle, Maarif Vakfımızla, AFAD'ımızla, Kızılayımızla, Türk Hava Yollarımızla oralara ulaşırken o milletlerin bize ilk söylediği; sizde batılılar gibi sömürgeci bir anlayışla gelmiyorsunuz değil mi? Bunu duymak istiyorlar bizden. İşte bizim onlardan farkımız bu. Biz tarihimizle ve ecdadımızla gurur duyuyoruz. 16 devlet kuran ecdadımızla her zaman gurur duyduk. Biz Alparslan'la, Alaaddin Keykubat'la gurur duyduk. Biz Ertuğrul Gazi ile, Osman Gazi ile gurur duyduk. Biz Fatih Sultan Mehmet'le, Kanuni Sultan Süleyman'la gurur duyduk. Aynı şekilde Abdülhamid Han'la gurur duyduk. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le gurur duyuyoruz. O günden bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar bu ülkeye hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi her zaman sevgiyle, saygıyla, hakkın rahmetine kavuşanları da rahmetle yad ediyoruz. Biz Gaziantep'le de gurur duyuyoruz, Kahramanmaraş'la da gurur duyuyoruz, Şanlıurfa'yla da gurur duyuyoruz. Tarihini unutanlara da bunu özellikle anlatmak isterim" dedi.

Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özbayacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, dekanlar, öğretim üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA