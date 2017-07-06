'Direniş Karatay'ın Çekimleri Konya'da Başladı
ANADOLU Selçuklu Devleti'ni ve devlet adamı Emir Celaleddin Karatay'ın hayatını konu alacak ve 2018'de gösterime girecek 'Direniş Karatay' filmi basına tanıtıldı.
ANADOLU Selçuklu Devleti'ni ve devlet adamı Emir Celaleddin Karatay'ın hayatını konu alacak ve 2018'de gösterime girecek 'Direniş Karatay' filmi basına tanıtıldı. Filmde, Karatay'ı, oyuncu Mehmet Aslantuğ canladıracak.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli devlet adamlarından Emir Celaleddin Karatay'ın hayatını 'Direniş Karatay' filmiyle beyaz perdeye aktarılıyor. Aynı adlı kitabın yazarı Selman Kayabaşı'nın senaryolaştırıldığı proje de Kataray'ı Mehmet Aslantuğ, Ahi Evran'ı ise Fikret Kuşkan oynayacak.
Yapımını Karatay Üniversitesi'nin üstlendiği filmi, üniversitenin bağlı olduğu Konya Ticaret Odası da destek veriyor. Filmin genel yönetmenliğini Serdar Akar, yönetmenliğini ise Selahattin Sancaklı üstleniyor.
Film, 1243'de Kösedağ savaşında Moğol yenilgisinin ardından kurduğu medrese ile Anadolu Selçuklu Devleti'nin gördüğü hasarı ilim irfan ile tamir etmeye uğraşan Emir Celaleddin Karatay'ın mücadelesini anlatıyor. Çekimlerinin tamamı Konya'da kurulan ve Selçuklu dönemini anlatan bir plato da çekilecek. 3 ay sürecek çekimlerin ardından 2018'in başlarında beyaz perde de olması bekleniyor. Filmin tarih danışmanlığını ise Prof. Dr. İlber Ortaylı üstlendi. Filmin çekileceği alan ise Holywood standartlarında bir platoda çekileceğini belirtildi.
ATATÜRK'ÜN RUHUNU SELÇUKLU'DA BULABİLİRSİNİZ
Bugün düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Emir Celaleddin Karatay rolünü üstlenecek Mehmet Aslantuğ, şunları söyledi:
"Selçuklu çok önemli bir dönem. Kişisel kanaatimi sorarsanız, Osmanlı'dan daha esaslı, özel bileşenleri, başka gerekçeleri var, ilginç bir dönem. Karatay ile ilgili kaynakçalara elbette baktım. Selman beyin kitabı da senaryoya referans. Anadolu'yu yurt edinmek ve bin yıldır bu toprakları üç bir tarafı denizlerle çevrili bu kıymetli toprakları, geleceğe taşımak konusunda olağanüstü gayretleri olmuş bir dönemdir bu iki yüz yıl. Yurt olarak elimizden çıkarmadığımız ve oraya önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhunu Selçuklu'da bulabilirsiniz. Karatay aynı zamanda böyle bir adam. İlim, irfan düşkünü, sadece sadece savaşçı kimliği yok. Dolayısıyla Konya'nın başkent olarak bu konuya sahip çıkması. Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi ve bir ilim yuvasının bu denli köklü bir geleceğine sahip çıkması çok önemli" dedi. - Konya