Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı

Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Direğe çarparak hurdaya dönen Fiat marka otomobil ise adeta kağıt gibi ikiye büküldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçe girişinde meydana geldi. İddialara göre, Kozlu istikametine ilerleyen K.K yönetimindeki 67 AG 761 plakalı Fiat marka otomobil, arkadan seyreden 67 ABL 083 plakalı başka bir Fiat marka otomobilin çarpması sonucunda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü K.K. ve E.K. araç içerisinde sıkıştı. Direğe çarparak durabilen otomobil adeta kağıt gibi ikiye büküldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü K.K. ve yanında bulunan E.K.'ye sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. E.K.'nın kazadan dolayı ayaklarında kırık meydana geldiği öğrenildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan E.K. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, K.K. ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı
Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı
Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı
Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı
Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu: 2 ölü
Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu: 2 ölü
Otomobilin çarptığı motosiklettekiler metrelerce yükselip yola savruldu! O anlar kamerada
Otomobilin çarptığı motosiklettekiler metrelerce yükselip yola savruldu! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Hande Yener Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Can Bartu Rachid Ghezzal Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Direğe çarpan otomobil kağıt gibi büküldü: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 23:24:13. #1.15#

title