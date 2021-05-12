Dinar'da polisten uyuşturucu operasyonu
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Dinar'da polisten uyuşturucu operasyonu

Dinar'da polisten uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu haplar ile eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu haplar ile eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ve Dinar Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 16 adet suboxone sentetik ecza, 2.2 gram eroin, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve

1 adet kullanılmış folyo ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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