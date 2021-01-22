Din-Bir-Sen, süresiz sözleşmeli Diyanet personelinin kadroya alınmasını istedi

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (Din-Bir-Sen) Genel Başkanı Yusuf Özdemir, süresiz sözleşmeli Diyanet İşleri Başkanlığı personeline kadro verilmesini istediklerini söyledi.

Özdemir, beraberindeki sendika üyeleriyle Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ülkenin en ücra köşelerinde görev yapan din görevlileri arasında 3 farklı kadro türünün ortaya çıktığını belirten Özdemir, sınavlara girip yüksek puan almalarına rağmen süresiz sözleşmeli personel konumunda bulunanların akıbetleri konusunda karamsarlık yaşadıklarını belirtti.

Özdemir, tayin hakkı bulunmadığı için eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşayan personelin zor durumda olduğunu bildirdi.

Devlet için her zaman her yerde hizmete hazır olduklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Son süreçte Vefa Sosyal Destek Grupları'nda canını dişine takan arkadaşlarımızın özverili çalışmalarına müşahede ettik. 'Bu benim görevim' değil diyen hiçbir diyanet personeline rastlanmamıştır. Tüm bunlara rağmen halen bu mağduriyete mahkum edilmek bizleri üzmektedir. 2011 ve 2013 yıllarında verilen kadro müjdesini 7 yıldır bekleyen bizler 2021'in ilk müjdesi olarak bunu duymak istiyoruz. KHK düzenlemesine dahil edilerek hak ettiğimiz kadroya ulaşmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş