Dijital Gündem Video Konferansı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kararlı ve başarılı bir mücadele verdiğini belirterek, "Salgının başladığı ilk günden itibaren bütün paydaşlarla iletişim halindeyiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kararlı ve başarılı bir mücadele verdiğini belirterek, "Salgının başladığı ilk günden itibaren bütün paydaşlarla iletişim halindeyiz." dedi.

Sayan, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bilişim ve telekom altyapılarının rolünün ele alındığı Dijital Gündem Video Konferansı'na katıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla kararlı ve başarılı bir mücadele verdiğini belirten Sayan, hep birlikte bu sürecin üstesinden gelineceğini söyledi.

Sayan, Kovid-19 salgının başladığı ilk günden bu yana bütün paydaşlarla iletişim halinde olduklarını dile getirerek, bu süreçte Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile hareket ederek tedbirler aldıklarını bildirdi.

Bu süreçte birçok hizmeti gündeme gelmeden yaptıklarını anlatan Sayan, "Operatörlerin katkılarıyla sağlık çalışanları ve öğrencilere katkı sağladık. Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na da ciddi anlamda sektörümüz destek verdi. Bakanlık olarak biz bu süreçte bütün önlemleri aldık." diye konuştu.

Asan, USOM'un bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlarda aldığı güvenlik tedbirleri olduğunu anlattı.

"Bilişim firmalarımızı desteklemeliyiz"

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Kovid-19 salgını öncesinde bilişim alanında yapılan çalışmalara değinerek verinin öneminin ve siber güvenliğin toplum tarafından kavrandığını söyledi.

Bilişim sektörü alanında koordinasyon eksikliğinden bahseden Aktepe, salgın döneminde olayların birdenbire değiştiğini ve bu süreçte evden iş yapma, uzaktan eğitim ve e-ticaretin içine girildiğini hatırlattı.

Aktepe, Kovid-19 salgınında bilişim altyapısında problem yaşanmadığının altını çizerek, bu sürecin sağlıklı yürümesinde bilişim sektörü ve çalışanlarının önemli katkıları olduğunu bildirdi.

Salgın sürecinin zorlu bir dönem olduğuna dikkati çeken Aktepe, "Dünyada ve ülkemizde her sektörde olduğu gibi yazılım ve bilişim sektöründe ciddi bir iş yapamama sorunu var. Özellikle bu dönemde yazılım ve bilişim sektörümüzün, sağlık, finans, eğitim başta olmak üzere birçok sektörle çalışması gereken alan olması nedeniyle bu sektörün küçülmesinin önüne geçecek tedbirler derhal alınmalı." diye konuştu.

Aktepe, yaşanılan bu olağanüstü durumda hangi sektörler temelden olumsuz etkilendi ise o sektörlere hizmet veren yerli yazılım şirketlerinin de olumsuz etkilendiğini; bilişim alanında koordinasyonu sağlayacak bir kuruma ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Bu dönemde bilişim sektörünün öneminin iyi anlaşıldığını belirten Aktepe, "Bilişim sektörü firmalarımızı bu dönemde daha fazla yıpratmamalıyız. Bilişim firmalarımız sırtüstü düşmemeli. Bu firmalara acilen genel ve özel destekler vermeliyiz." dedi.

Programın moderatörlüğünü, gazeteci ve Bilişim Medyası Derneği Başkanı Musa Savaş yaptı.

Kaynak: AA