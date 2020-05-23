HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dijital Enerji Forumu '20, 26 mayısta başlıyor

İSTANBUL (İHA) – Modern enerji çağına dijitalleşmeye geçişi bilişim ve enerji sektörü Dijital Enerji Forumu '20 de bir araya gelecek.

Dijital Enerji Forumu '20, 26 mayısta başlıyor
23.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:59

İSTANBUL (İHA) – Modern enerji çağına dijitalleşmeye geçişi bilişim ve enerji sektörü Dijital Enerji Forumu '20 de bir araya gelecek.

Modern enerji çağına dijitalleşmeye geçişi bilişim ve enerji sektörü sanal ortamda konuşulacak. Dünyadan ve Türkiye'den alanında uzman konuşmacılar, dijital dönüşümde önemli firmalar, 26 Mayıs 2020'de enerji sektörünün ilk sanal forumu olduğu belirtilen Dijital Enerji Forumu '20 de bir araya gelecek. Sanal etkinlik platformu Deal Room uygulaması ile düzenlenecek olan etkinliğin kayıtları ise internet üzerinden yapılabiliyor.

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Başkanı Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, "Türkiye'nin enerjideki ileri teknoloji düşünce kuruluşu olma amacı ile kurduğumuz dernek olarak, enerji sektörünün ilk sanal etkinliği olan Dijital Enerji Forumu '20'yi 26 Mayıs'ta gerçekleştiriyoruz. Her yıl gerçekleştirmeyi planladığımız bu değerli forumda, enerji alanında hızla gelişen dijital teknolojilerde Türkiye'nin öncü ve rekabetçi olması için tüm paydaşları bir araya getiriyoruz. Ortak platformlar kurulması ve strateji belirlemede karar alıcılara destek olunması amacıyla ilerlerken, bu ilk etkinliğimizde bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Dijitalleşmenin hızlanması ve yaygınlaşması gerekiyor çünkü teknolojinin hızına yetişemeyen sistemler ve kurumlar rekabette geride kalarak tarih olma riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Enerjide dijitalleşme stratejilerinin doğru ve etkili uygulanması için hep birlikte çalışacağız, dijitalleşme ile daha verimli ve temiz bir gelecek bizi bekliyor." dedi.

Enerjinin küreseldeki önemli isimleri Dijital Enerji Forumu'na katılıyor

Yapılan bilgilendirmede; etkinliğin açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Daire Başkanı Dr. Refik Tiryaki ve EDİDER Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır gerçekleştirecek. Forumda araştırmaları ve yayınları ilgi ile takip edilen Rotterdam Erasmus Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Wolfgang Ketter da keynote speaker olarak yer alıyor.

Enerji sektöründeki değişimin kaçınılmaz olduğunu kabul eden tüm sektör oyuncularının da izleyeceği Dijital Enerji Forumu '20 de EDİDER Genel Sekreteri ve inavitas CEO'su Dr. Alper Terciyanlı'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan 'Dijitalleşen Enerji' panelinde GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, MRC Turkey Ülke Müdürü Serhat Can, Oracle Türkiye Enerji Sektörü Satış Direktörü Nadire Müge Gökçek ve ELDER Dernek Müdürü Mustafa Özge Özden enerji sektörünün dijitalleşmesi için sunulan tüm yenilikleri ve beklentileri farklı perspektiflerden sunacaklar.

Üretimde ve tüketimde 'dijitalleşme' için tüm paydaşlar bir arada

EDİDER Yönetim Kurulu Saymanı Dr. Ezgi Avcı Sanlı moderatörlüğündeki 'Gelişen Ekonomi' paneline de değerli isimleri davet edildiği de kaydedildi. Panelde, Deloitte Türkiye Enerji, Doğal Kaynaklar ve Endüstri Ürünleri Lideri Elif Düşmez Tek, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Süha Bayraktar, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ve Enerjisa Bilgi Teknolojileri ve Dijital İşletme Yönetimi Bölüm Başkanı Mehmet Fırat enerji sektörünün üretim ve tüketim süreçlerini her açıdan ele alacaklar.

Dijital Enerji Forumu '20'nin EDİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Sarı moderatörlüğündeki 'Sürdürülebilir Gelecek' panelinde ise dijitalleşmenin önemi, değerli isimler tarafından yapılacak sunumlarla ele alınacak. Panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Barış Sanlı, Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Erinç Yeldan, Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın ve Uluslararası Enerji Ajansı Kıdemli Analisti Heymi Bahar 'Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji' mottosu ile değerli çalışmalarını ve görüşlerini paylaşacaklar.

Veri analitiği dijitalleşmenin petrolü

Ayrıca; Vuca Analytics kurucu ortağı ve EDİDER Yönetim Kurulu Saymanı Dr. Ezgi Avcı Sanlı moderatölüğündeki 'Enerjide Büyük Veri Analitiği Uygulamaları' paneline HydroGrid'den Janice Goodenough ve Kiran Madisetti, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan Ümit Aygün, GDZ Elektrik'ten Gökhan Batar ve Ivey Energy Policy and Management Centre'dan Murat Şirin katılacak. Gün içerisindeki diğer panellerden biri olan Foton Enerji Kurucu Ortağı Can Arslan moderatörlüğündeki 'Dağıtık Enerji Kaynakları ve Dijitalleşme' paneline ise Pure Energy Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Servet Akgün, SmartPulse Yönetim Kurulu Üyesi Önder Akar, Genetek Genel Müdürü Prof. Dr. Boya Alboyacı katılıyor. EDİDER üyesi, Venesco Genel Müdürü Arif Künar moderatörlüğünde gerçekleşecek olan 'Talep Tarafı Katılımı ve Enerji Verimliliği' konulu panelin konukları ise inavitas Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü Erman Terciyanlı, Reengen Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Şahin Çağlayan ve Turkcell IoT İş Geliştirme Müdürü Hasan Tarık Zor ve EYODER Genel Sekreteri Naci Işıklı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor Ekonomi
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı Ekonomi
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler Ekonomi
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek Ekonomi
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Çağatay Ulusoy Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Lionel Messi Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Mhp Silah Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Dijital Enerji Forumu '20, 26 mayısta başlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 15:59:36. #1.14#
title