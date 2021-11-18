Didim Gençlik Merkezi'nde sona gelindi

Didim Belediyesi, tarafından yapımı sürdürülen Didim Gençlik Merkezi'nin inşaatında sona gelindi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın gençlere yönelik büyük projeleri arasında yer alan, Didim Gençlik Merkezi (DİGEM) inşaatında sona gelindi. Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Didim Gençlik Merkezi, bodrum katı ile birlikte 3 katlı olacak. Ayrıca gençlik merkezinde, 600 metrekarelik çok amaçlı salon, 300 kişilik amfi tiyatro görünümünde derslik, geniş bir fuaye alanı ve çeşitli büyüklüklerde sınıflar yer alacak. Gençlerin vakit geçirerek, bilgi edinip kendini geliştirebileceği modern bir yaşam alanı olması planlanan Didim Gençlik Merkezi'nde gençlere alanında uzman eğitmenler tarafından resim, müzik, halk oyunları gibi birçok sanat dalında eğitimler verilecek.

Didim Gençlik Merkezi'nde devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yapmış olduğumuz Didim Gençlik Merkezi'mizin inşaatında sona yaklaştık. Buradaki çalışmaları yakın zamanda tamamlamayı planlıyoruz. Burada gençlerimiz ve çocuklarımız için çeşitli kurslar olacak. Resim, müzik, halk oyunları gibi kursların yer alacağı gençlik merkezinde kurslar tamamen ücretsiz olacak. Aynı zamanda nikah salonumuzu buraya taşıyacağız. İçerisinde 600 metrekarelik çok amaçlı salon olacak. Burada düğün, nikah, toplantı, yemek ve seminerler yapılabilecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN