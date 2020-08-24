Didim'de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor
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Didim'de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Didim'de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor
24.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:51

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Pandemi ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlığını korumak için denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara maske kullanımı, hijyen kurallarına uyulması ve sosyal mesafelere dikkat edilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda denetimlerine devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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