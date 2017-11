Diabet spora engel değil



Altınordu Spor Kulübü ve Dokuz Eylül Üniversitesi, TİP 1 diyabetli çocukları sporla buluşturdu.



Altınordu Futbol Eğitim Kurumu (AFEK), 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda tedavi gören diyabetli çocukları, Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Yerleşkesi'nde misafir etti.



Diyabetli çocukların da spor yapabileceği, bunun herhangi bir engel teşkil etmediğini göstermek amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar hem spor yapıp eğlenirken hem de kendilerine eşlik eden doktorlar tarafından billgilendirildiler. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Endokrinolojisi Uzamanı Doç Dr. Korcan Demir de ailelere yönelik yaptığı sunumda aileleri bilgilendirdi.



ERKEKLER FUTBOL OYNADI, KIZLAR CİMNASTİK YAPTI



Organizasyonda Altınordu Futbol Okulu öğrencileri ile diyabetli çocuklar arasında bir futbol karşılaşması düzenlendi. Diyabetli çocuklara maç öncesi, devre arası ve maç sonralarında kan şekeri testi yapıldı. Müsabakalar iki kategoride oynanırken, diyabetli büyükler ile 2005 doğumlu Altınordu Futbol Okulu öğrencileri; diyabetli küçükler ile de 2006 doğumlular mücadele etti. Diyabetli çocukların attığı her gol sonrasında Altınordulu öğrenciler, alkışlarla destek olduklarını gösterdiler. Diyabetli kızlar ise Altınordu Futbol Kulübü Jimnastik Eğitmeni Coşkun Boncuk eşliğinde jimnastik yaparak diyabetin spora engel olmadığını gösterdiler.



EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ



14 Kasım Dünya Diyabet Günü olduğunu ve bu doğrultuda etkinlik yapmak istediklerini belirten Doç Dr. Korcan Demir, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü için diyabetli çocuklarımıza sosyal program yapalım dedik. Bunun için de ana tema olarak egzersizi ele aldık. Çünkü diyabet tedavisinde, insülin ve beslenme kadar egzersiz de çok önemlidir. Egzersizi de profesyonel olarak bu işi yapan Altınordu ile beraber yaptık. Öncesinde çocuklarımıza yemek verdik. Ardından ise ailelerimize diyabet konusunda bilgiler verdiğimiz bir sunum yaptık. Diyabetteki güncel gelişmeleri hem çocuklarımıza hem de ailelerimize anlattık. Arkasından kan şekerlerinin ölçülmesiyle beraber erkek çocuklarımıza futbol, kız çocuklarımıza ise jimnastik organizasyonlarını gerçekleştirdik dedi.



DİYABET SPORA ENGEL DEĞİL



Diyabet Spora Engel Değildir sloganıyla yola çıktıklarını belirten Demir, Çünkü çocuklarımızın egzersiz ve sporla beraber kan şekerleri düşebiliyor. Aileler de bunlardan dolayı spor gibi egzersiz gerektiren işlerden kaçınıyor. Ancak uygun insülin dozlarıyla, uygun besleme tarzıyla egzersiz yapabileceğini gösteriyoruz. Biz çocuklarımızın spor yapabileceğini göstermek istiyoruz. Önce ailelere arkasından da bununla ilgili kurum ve kişilere diyabetin spor için bir engel olmadığını vurgulamak istiyoruz. Her sene diyabet tedavisi için önemli bir gelişme oluyor. Egzersiz ve spor da diyabet tedavisi için önemi bir parçadır diye konuştu.



KÖK HÜCRE TEDAVİSİ



Teknolojiler geliştikçe diyabet tedavisi konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Korcan Demir, Şu an diyabet hastalığının tedavisinin her basamağında gelişmeler var. İnsülin konusunda önemli ilerlemeler oldu. Şu anda kalemle insülin veriliyor. İnsülinin pompa ile verilmesi söz konusu. Pompanın kendi kendine idare edebilmesi söz konusu. Kan şekeri ölçümünde de eskiden idrarla kontrol edilirdi. Şimdi en sık olarak parmaktan kan şekeri ölçümü yapılıyor. Ancak daha da ileri yöntemi olarak cilt altından kan şekerinin takip edebilmek mümkün. En kalıcı çözüm açısından da diyabetli kök hücre tedavisi araştırma safhasında. Çocuklarda ilk denemeleri Avrupa'da başladı ifadelerini kullandı.



ÇOCUKLAR SPORDAN MAHRUM EDİLMEMELİ



Diyabet hastalığı sebebiyle çocuklarını spor ve egzersiz gerektiren işlerden uzak tutan ailelere tavsiyelerde bulunan Demir, Günümüz dünyasında sadece diyabetli çocuklarımız değil bütün çocuklar maalesef yeterli hareket ve spordan mahrumlar. Biz bütün çocuklarımız için bu imkanların artmasını talep ediyoruz. Diyabetli çocuklarımız için daha da fazla istiyoruz. Çocuklarını hareketsiz yaşamdan uzak tutmak için evde hareketli olabilmelerini imkan sağlayabilirler. Ders çalışma aralarında, okul dönemlerinde, hafta sonlarında düzenli olarak bisiklet binmeleri olabilir, futbol oynayabilirler. Çeşitli spor aktivitelerini yapabilirler. Aileler çocuklarının spor yapmasından korkmamalı. Düzenli olarak beslenme, insülin tedavisi ve kan şekeri ölçümleri ile çocuklarımız rahatlıkla spor yapabilir şeklinde konuştu.



FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK



Altınordu Futbol Kulübü Diyetisyeni Hasan Yıldız ise etkinlikler hakkında bilgiler vererek TİP 1 Diyabetin spora engel olmadığını, bu çocuklarımızın da spor yapabileceğini hem onlara hem ailelerine anlatmak ve kamuoyunda bir farkındalık yaratmak istedik. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Korcan Demir'in kulübümüzden böyle bir organizasyon için ricası oldu. Biz de Altınordu Furbol Kulübü olarak seve seve kabul ettik. Hemen bir organizasyon yaptık. TİP 1 Diyabetli kız çocuklarımız jimnastik bölümümüzde jimnastik yaptı. Erkek çocuklarımız ise AFEK'te eğitim alan çocuklarımız ile futbol oynadı. Maçlar öncesinde çocuklarımızdan kan şekeri ölçümü alındı. Devre arasında yine kan şekeri ölçümü yapıldı. Kan şekeri ölçümlerinde göre gıda takviyesi yapıldı. Bizler bu diyabetli çocuklarımızın rahatlıkla spor yapabileceklerini herkese göstermek istedik dedi.



ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZ



Altınordu Futbol Kulübü'nün temelinde çocuklar olduğunu vurgulayan Yıldız, Kulüp olarak 'Çocuklarımız Geleceğimiz sloganımız var. O yüzden toplumumuzdaki tüm çocuklarımıza eşit fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. TİP 1 Diyabetli çocuklarımızı unutmadığımızı gösteriyoruz. Bu yıl bu organizasyonun ikincisini yapıyoruz. Geçen yıl da yine çocuklarımızı burada misafir etmiştik. Amacımız bu konuya farkındalık çekmek. Diyabetli çocuklarımızın her türlü sporu yapabileceğini herkese göstermek istedik diye konuştu.