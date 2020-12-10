ERKEK ARKADAŞINI YARALAYAN ESKİ EŞİNİN KAÇIRDIĞI DİLAN, KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

ERKEK ARKADAŞINI YARALAYAN ESKİ EŞİNİN KAÇIRDIĞI DİLAN, KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Savaş D., eski eşi Dilan İ.'yi 4 gün önce beraberindeki Cuma B.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra kaçırdı. Polis, Savaş D.'yi kaçırdığı eski eşiyle birlikte Foça'da saklandıkları dağ evinde bulup, olası bir kadın cinayetini önledi. Yaşadığı o korku dolu anları anlatan Dilan İ., "Ağzımı, burnumu, kulağımı kestikten sonra ibreti alem olsun diye öldüreceklerini söylediler" dedi.

Olay, 5 Aralık Cumartesi günü meydana geldi. İzmir'in Çiğli ilçesinde, Savaş D., bir süre önce boşandığı Dilan İ.'yi Balatçık Mahallesi 8900/1 Sokak'taki evinden Cuma B. ile çıkarken gördü. İddiaya göre, ikilinin bindiği otomobilin yanına giden Savaş D., Cuma B.'yi aracında pompalı tüfek ile karnından vurarak, yaraladı. Ardından da Dilan İ.'yi zorla otomobiline bindirip kaçırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Cuma B., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, Savaş D. ve kaçırdığı Dilan İ.'yi bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Savaş D.'nin kullandığı ve kiralık olduğu belirlenen otomobil, GPS'ten takip edilip, Menemen'de bulundu. Takibin ardından durdurulan otomobilden yalnızca Sinan D. çıktı. Sinan D'yi sorgulayan ekipler, bunun yanı sıra bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını tarayarak Savaş D., Yakup D. ve Dilan İ.'nin başka araçla Foça istikametindeki dağlık alandaki bir eve gittiğini tespit etti. Adrese yapılan operasyonda Savaş D. ve Yakup D. gözaltına alındı. İki şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Dilan İ. ise güvenli bir evde korumaya alındı.

'SİLAH ZORUYLA OTOMOBİLE BİNDİRİLDİM'

Zorla otomobile bindirildiğini belirten Dilan İ., yaşadığı korku dakikalarını anlattı. Dilan İ., "Boşandığım eşimden sürekli tehditler alıyordum. Bu nedenle kendisi hakkında evden uzaklaştırma kararı da çıkartılmıştı. Olay günü hiçbir şeyden habersiz bir şekilde erkek arkadaşım Cuma B. ile otomobile bindik. Kapıları kapattıktan sonra bir silah sesi duyduk. Ancak ne olduğunu anlamadık. Sonra eski eşim elinde pompalı tüfekle gelip arabanın kapısını açıp, erkek arkadaşımı yaka paça dışarı attı, Ardından da karnına pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada da hem eski eşim hem de yanındakiler, erkek arkadaşımı darp ediyordu. Arabaya binmezsem beni de vuracaklarını söyleyip zorla araca bindirdiler. Ardından dağlık bir yere gittik. Orada kaldığımız sürece darp edildim. Bu yüzden hem kaşımın üstü açıldı hem de vücudumun birçok morluklar meydana geldi" dedi.

'ÇOCUKLARIM ANNESİZ KALMASIN'

Boşandığı eşi Savaş D. ve onun kardeşinin, ibreti alem için kendisini öldüreceklerini söyleyerek, tehdit ettiklerini belirten Dilan İ., "İki çocuğumun psikolojisi de alt üst oldu. Beni kaçırırken pompalı tüfekte mermi kalmamıştı. Yanındakiler kiralık aracı bıraktıktan sonra mermi alıp geleceklerini söylediler. Ağzımı, burnumu, kulağımı kestikten sonra ibreti alem olsun diye öldüreceklerini söylediler. Bu şekilde namusunu temizleyeceğini söyledi. Ben zaten ondan ayrıyım. Neyin namusu? Ona hiçbir şey yapmadım. Kendi çabalarımla bir ev kurdum ve çocuklarımla hayata başladım. Ben bunları hak etmedim. Sesimi duyurmak, ölmek istemiyorum. Çocuklarımı annesiz bırakmak istemiyorum. Adalete güveniyorum. Ben korumaya alındım ancak akrabalarım halen tehdit ediliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı