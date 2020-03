DHA YURT BÜLTENİ - 9

03.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:11

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü gümrük kapısından giriş yaptı.

Türk yetkililerle Suriye'deki durumla ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Amerikalı heyet, Reyhanlı ilçesindeki BM'ye ait lojistik depolarını inceledikten sonra geniş güvenlik önlemleriyle Cilvegözü Gümrük Sahası'na giriş yaptı. James ve Craft'ın Hatay'da BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik harekete geçti. Eş zamanlı operasyon düzenlenen 9 adreste yapılan aramalarda; kalaşnikof uzun namlulu silah 4 şarjör, 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 236 kalaşnikof fişeği, 400 tabanca kurşunu, 66 uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi. Silah ve mermilere el koyan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 59'uncu gün

Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki birliğe giderek askerlere destek veren Meryem Özdil (84), "Biz Osmanlı kadınıyız, kaçmayız ölümden. Askerlerimizin yolunda öleceğiz, ölürüm yiğitlerimin yoluna" dedi.Rejim unsurlarının saldırısının ardından Reyhanlı'da bulunan birliğe giderek askerlere destek veren 9 çocuğu ve 40 torunu bulunan Meryem Özdil, Osmanlı torunu olduğunu belirterek, "Ben askerlere kurban olurum, gece orda, gündüz buradayım. Hainlik olmazsa onlar bizi vuramazlar. Benim dedelerim hep şehit olmuş. Biz de şehit olmaya hazırız" dedi.'ESAD KİM OLUYOR?'Meryem Özdil, Esad'a tepki göstererek, "O kadar vatandaşını öldürdü. Utanmıyor mu, sıkılmıyor mu? Vatandaşlarını Yunan öldürüyor" dedi.

Bitlis Valisi Çağatay: Uyuşturucu en az koronavirüs kadar önemli

BİTLİS'te, uyuşturucu ile mücadele toplantısında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Bir koronavirüs dünyada ne kadar yankı uyandırdı. Halbuki uyuşturucu sebebiyle günde belki de aynı sayıda insan vefat ediyor. Koronavirüs basite alınmayacak bir konu ama uyuşturucu da en az onun kadar önemlidir" dedi.Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Oktay Çağatay, uyuşturucunun tüm dünyanın belası olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüyen bir bela haline geldiğini söyledi.'ÜLKE GENELİNDE EYLEM PLANI BAŞLATILDI'Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ülke genelinde mart ayı itibariyle uyuşturucuyla mücadele için bir eylem planı başlatıldığını söyleyen Vali Çağatay, bu eylem planının eş zamanlı olarak bütün illerde ve ilçelerde başlatıldığını söyledi. Vali Çağatay şöyle konuştu: "Uyuşturucu tüm dünyanın belası olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüyen bir bela haline gelmiştir. Bitlis'teki seviyenin çok yüksek olmadığını biliyoruz ama her gün arttığını biliyoruz. Dolayısıyla bizlere çok büyük görev düşüyor. Bütün kurumlara görevler veriyoruz. O görevlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini takip edeceğiz. Sonuçlarını da değerlendirerek her ay İçişleri Bakanlığımız ile paylaşacağız. İşi çok ciddiye almamız gerekiyor. Bir koronavirüs dünyada ne kadar yankı uyandırdı. Halbuki uyuşturucu sebebiyle günde belki de aynı sayıda insan vefat ediyor. Koronavirüs basite alınmayacak bir konu ama uyuşturucu da en az onun kadar önemlidir. Uyuşturucu ile mücadele konusu üzerinde durmamız gerekiyor."

Erdemli'de ilk erik hasadı yapıldı, kilosu 250 liraya satıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde turfanda örtü altı erik hasadı yapıldı. Yılın ilk hasadında elde edilen eriğin kilosu 250 liraya satıldı.Erdemli ilçesine bağlı Ayaş mahallesinde Cengiz Yıldız'a ait 8 dönüm serada, Türkiye'de yılın ilk erik hasadı yapıldı. Hasadın ardından erik üreticileri sezondan umutlu olduklarını söylerken, seranın sahibi Cengiz Yıldız da 10 kilo hasat elde ettiğini belirtti. Yıldız, "Açık alanda nisan ayında yapılacak olan erik hasadını, serada Türkiye'de ilk olarak mart ayının başında Erdemli'de yetiştirmenin sevincini yaşıyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz ilk erik hasadında 10 kilo hasat elde ettik. Eriklerimiz İstanbul ve Ankara'da ilk tüketicilere ulaşmak ve damak tadına sunulmak üzere gidecek. İlk hasadımızdan bir kilosunu 250 liradan sattık. İnşallah sezonumuz iyi geçecekö dedi.'İLK HASATTAN HER ZAMAN ALIRIM'İlk turfanda eriğin kilosunu 250 liradan alan Refik Küçük ise, "Uzun süredir beklediğimiz erik hasadı yapıldı. Aile olarak çok seviyoruz. Her zaman ilk hasattan her zaman alırım. Cengiz abimizi tebrik ediyoruz. İlk erik hasadını yaptı. Bu yıl üreticilerimiz inşallah beklentilerinin karşılığını alırlarö dedi.

Tokat'ta öğrencilerden 'Bahar Kalkanı' harekatına destek

TOKAT'ta lise öğrencileri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek verdi. Zile ilçesinde ise liseliler yürüyüş düzenledi. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçikleri anarak, Bahar Kalkanı harekatına destek verdi. Yurtta kalan öğrenciler İdlip'te şehit olan askerlerin fotoğraflarını yurt binasına yansıtarak, Türk bayrağı açtı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atan öğrenciler saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra ise hep birlikte komando andını seslendirdiler.Tokat'ın Zile ilçesinde ise Zile Dinçerler Lisesi öğrencileri, şehitler ve Bahar Kalkanı harekatına destek için İlçe Jandarma Komutanlığına yürüyüş düzenledi. Öğrenciler için çevre güvenliği alan polis ekipleri yürüyüşün başlamasını telsizden, "8242 merkez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyen lise öğrencileri yürüyüşe geçtiler" şeklinde anons etti. Türk bayrağı ve pankartlar açan öğrenciler okul binasından İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü. Burada Bahar Kalkanı operasyonunda olan askerler ve şehitler için İstiklal Marşı ve Fetih Suresi okundu.

Siverek'te 'Kent ormanı' projesi

ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi'nce projesine başlanan 'Kent ormanı' alanında çalışmalar başladı.Siverek Kaymakamlığı ve Siverek Belediyesince ortak yürütülen proje kapsamında ekipler iş makinalarıyla alanda bulunan moloz ve taş temizliğine başladı. Proje kapsamında alanda ağaç dikiminin yanı sıra yürüyüş yolları, yapay gölet, dinlenme alanları, basketbol ve voleybol sahaları yer alacak. Projenin tamamlanmasının ardından ilçe halkı modern bir mesire alanına kavuşacak.

