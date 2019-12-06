DHA YURT BÜLTENİ-7

06.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:22

CEREN'İN MEZARI BAŞINDA HÜZÜNLÜ ANMA

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (2)

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, doğum gününde, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı. Ceren'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir ile çok sayıda arkadaşı, Ceren Özdemir'in mezarına çiçek bıraktı. Anmada gözyaşlarına boğulan anne Gülfer Özdemir, "Yavrum, katil seni mi seçti? Senin yerinde keşke ben olsaydım. Yavrum sen kimseyi kırmazdın, nasıl kıydılar sana? Canım kızım sensiz ben ne yaparım?" diyerek ağıt yaktı. Acılı annenin ağıtı, Ceren'in kabri başındakilerin yüreğini dağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çiçek bırakanlardan görüntü-Anne Özdemir'in ağıtları-Anma görüntüleri

HABER KAMERA: Nedim KOVAN/ULUBEY(Ordu), -

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Polis memuru 121 kilo esrarla yakalandı

BOLU'da, TEM yolunda polis tarafından durdurulan otomobilin bagajında 121 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü polis memuru Bayram Akyüz (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler bagajda 121 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Araç sürücüsü polis memuru Bayram Akyüz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akyüz'ün Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde görev yaptığı ve uyuşturucu maddeyi de oradan getirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Araçta yapılan arama-Uyuşturucunun bulunması-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kayseri'de FETÖ şüphelisi 3 kişi adliyede

KAYSERİ merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 3 gün önce, aralarında askeri ve sağlık personelinin de bulunduğu farklı meslek grubundan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 6'sı dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün ise, 3 şüpheli daha emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü: -Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi-Adliyeye sevk edilmesi-Diğer detaylar

Süre: 1,02 Boyut: 118MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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112'ye, 'Sevgilimden ayrıldım barıştırabilir misiniz?' telefonu

VAN'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yolları kardan kapanan hasta vatandaşlara ulaşmak için Van 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nin yıllık ortalama 850 bin çağrı alırken, bunlardan yalnızca 80 binini gerçek çağrılar oluşturuyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin "Sevgilimden ayrıldım barıştırabilir misiniz?", "Tavuğum hasta ambulans gönderebilir misiniz", gibi sorularla gereksiz yere meşgul edildiği belirtilerek, bunun gerçek hastalara ulaşmayı geciktirdiği belirtildi. Gereksiz yere 112'yi arayanlar için para cezası uygulanıyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, kış hazırlıklarını tamamladı. Yoğun kar yağışının olduğu iller arasında olan Van'da, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, paletili araçlarını bakımını yaptırarak, kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Toplamda hava ambulansı da dahil olmak üzere 84 araçla kış mevsimine hazır olan ekipler, acil vakalara daha hızlı müdahale edebilmek için büyük çaba sarf ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, "Kışa hazırlık programımız dahilinde araçlarımızın tümünün bakımlarını yaptık. Zaman zaman kırsaldaki vakalara ulaşmakta çok zorluk çekiyoruz. Özellikle hava şartları ve coğrafyanın büyük olması, zaman kaybına neden oluyor. Biz de bundan dolayı tüm hazırlıklarımızı ve bakımlarımızı yaptık " diye konuştu.

'TAVUĞUM HASTA AMBULANS GÖNDEREBİLİR MİSİNİZ?'Acil çağrıların geldiği ve hayati öneme sahip olan Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ni en çok da asılsız ve gereksiz ihbarlar meşgul ediyor. Gereksiz ve asılsız çağrılar, gerçek vakalara ulaşmayı geciktiriyorlar. Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, yıl içinde 850 bin çağrı düştüğünü ve bu çağrıların yüzde 90'nının gereksiz ve asılsız ihbarların oluşturduğunu söyledi. Dr. Böyük, "Bize bir yıl boyunca 850 bin çağrı düşüyor. Bu çağrıların yüzde 90'ı gereksiz çağrılar oluşturuyor. Yani 80 bini gerçek vaka oluşturmakta. Bunun dışındaki çağrılar tamamen 112'yi gereksiz yere arayanlar oluşturuyor. Genelde telefon tamircileri telefonlarını tamir ettikten sonra telefonu kontrol etmek, pin, puk kodu sormak için arıyorlar. 'Tavuğum hasta ambulans gönderir misiniz? Sevgilimden ayrıldım barıştırabilir misiniz?' diye soranlar oluyor. Bazen de arayıp "Burada bir sürü ölü varö diyorlar biz adres sorduğumuzda "mezarlıktayızö diyerek kahkaha atıyorlar" diye konuştu.

YAPANLARA PARA CEZASIGereksiz yere 112 Acil Servisi'ni arayıp meşgul edenler için de ceza uygulanıyor. Arayan kişilerin imei numarası veya telefon numaraları kayıt altına alınıp valiliğe bildiriliyor. Bunları yapanlar hakkında para cezası uygulandığını anlatan Dr. Böyük, "Bununla ilgili 250 lira tutarında idari para cezası uygulanıyor. Bir sonraki aşamada bu iki katına çıkartılıyor. Gerekli yasal işlemler bu şekilde yapılıyor. Para cezası alanlar genelde arayıp, özür dileyerek cezalarının iptal edilmesini istiyorlar. Fakat gereken tüm işlemler yapılıyor ve idari para cezası uygulanıyor" dedi.

HAYATA YOL VERİNAmbulansların geçişi konusunda da herkesten duyarlılık beklediklerini de anlatan Dr. Böyük, "Lütfen bu tür konular veya asılsız ihbarlarla hasta hayatını riske atmasınlar. Hayati önem taşıyan durumlarda ambulanslarımızı zamanında ve en kısa sürede yönlendirebilelim ve trafikte yaşama yol verelim. Eğer ambulansın tepe lambaları yanıyor ve hasta taşıyıp siren çalıyorsa muhakkak ambulansa yol vermeye çalışsınlar. Çünkü saniyelerle kurtarabileceğimiz o hayatları taşıyor ambulanslar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------112 komuta kontrol merkezinden genel görüntü-112 personelinin gelen çağrılara cevap vermesi-112 komuta kontrol merkezine gelen asılsız çağrılar-112 komuta kontrol merkezinden detaylar-112 komuta kontrol merkezinde muhabir anonsu-Komuta kontrol merkezinden detaylar-Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mecnur Böyük ile röportaj-112 ekiplerinin kışa hazır araçlarından detaylar-Paletli ambulans ve diğer araçlardan detaylar-UMKE araçlarından detaylar-Muhabir anonsu-Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Onur Mahmutoğlu ile röportaj-Ambulans, UMKE araçları, paletli araçlardan detaylar

SÜRE: 5 DAKİKA 27 SANİYE - BOYUT: 611 MB

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Kermes gelirleri ile engellilere akülü sandalye aldılar

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle 3 bedensel engelliye tekerlekli sandalye aldı.Halit Gülpınar Ortaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kermes düzenledi. Okul öğretmenlerinin de desteğiyle düzenlenen kermeste yöresel yemekler ile tatlı ve içecekler satışa sunuldu. 3 gün süren kermesten elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi 3 engelliye akülü tekerlekli sandalye alındı. Sandalyeye kavuşan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Enis Okutan (7), daha önce annesinin sırtında okula gittiğini belirterek, "Artık okula akülü sandalyemle gideceğim. Akülü sandalyem olduğu için çok mutluyumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kermes ve okulÖğrencilerin hazırladığı tatlı ve yemek çeşitleriEngellilere alınan akülü sandalyelerEngelli öğrencinin konuşmasıEngellilerin oturduğu akülü sandalyelerŞube müdürünün konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 373 MB

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Öğrenciler, Hacivat ve Karagöz ile öğreniyor

ZONGULDAK'ta TOKİ Yeni Mahalle İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Şenol Bilge(42), çocukların okula severek gelmesini ve derslere olan ilgilerini arttırmak için kendi imkanlarıyla karton ve tuvalden yaptığı masada 'Hacivat ve Karagöz' oyunuyla ders konularını anlatıyor. Hacivat ve Karagöz oyununu ders konularına uyarlayan Bilge'nin sınıfındaki çocuklar, harf ve kelimeleri eğlenerek öğreniyor.

TOKİ Yenimahalle İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Şenol Bilge, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisiyken farklı ders anlatım metotları çalışması sırasında 'Hacivat ve Karagöz' ile tanıştı. Ardından kendini geliştirmeye başlayan Bilge, öğretmen olduktan sonra da derslerinde Türk geleneksel gölge oyunu 'Hacivat ve Karagöz'ü kullanmaya başladı. Bilge, derslerdeki bazı konuları 'Hacivat ve Karagöz' oyunuyla kendi yazdığı metinleri kullanarak anlatması çocukların ilgisini gördü. Çocuklarının ilk kez tanıştığı, 'Hacivat ve Karagöz' oyunuyla dersler daha keyifli hale geldi. Öğrenciler, eğlenirken öğrenmeye başlamasıyla sınıflardaki başarı oranı da hızla arttı.

KÜLTÜRÜMÜZÜ ÇOCUKLARIMIZA AŞILIYORUZŞenol Bilge, 'Hacivat ve Karagöz' oyununun en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu söyledi. İlkokul 1'inci sınıfta öğretmenlik yaptığını ve çocukların dikkatlerinin kısa sürede dağıldığını belirten Bilge, "Dersleri 'Hacivat ve Karagöz' ile anlatmaya başladığımda çok sevildi. İlk sahne masamı ben hazırladım. Kartondan ve tuvalden sahne hazırladım. Bu yaş çocukların dikkat süreleri çok az. Bunları bu şekilde eğlenceli şekilde kendileri de oynayarak daha etkili ve verimli halde derslerimiz geçiyor. Ben 16 yıldır derslerimde bunu kullanıyorum. Karagöz ve Hacivat Türk gölge oyunu. Bizim en önemli kültürümüz. Buna sahip çıkmalıyız. İbn-i Sina'nın güzel bir sözü var. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Kültür yaşatanındır. Bizde derslerimizde kültürümüzü çocuklarımıza aşılıyoruz, hem de derslerimiz daha etkili ve verimli geçmesini sağlıyoruz." dedi.

Öğrencilerden İdris Ali, Karagöz ve Hacivat ile harfleri öğrendiklerini söyleyerek, "Karagöz ve Hacivat bize harfleri öğretiyor. Şimdi 'ö' harfini öğrendik. Karagöz ve Hacivat ile ders dinlemek çok güzel." diye konuştu.

Görüntü Dökümü-Şenol Bilge'nin Hacivat ve Karagöz ile ders anlatması-Çocukların dinlemesi-Şenol Bilge ile röp.-Çocuklar ile röp.

Süre: (6: 17) Boyut : (703 mb)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Azmiyle tüm engelleri yıktı

DOĞUŞTAN bedensel engelli olan ve küçük yaşta babasını kaybedince yetiştirme yurtlarında büyüyen Muammer Çankaya (58), bugüne kadar badminton sporunda elde ettiği başarılarıyla adından söz ettirdi. Badmintonda 8 Türkiye şampiyonluğu, 3 Avrupa üçüncülüğü, 3 Balkan üçüncülüğü elde eden Çankaya, şimdi ise gençlere bu sporu sevdirmeye çalışıyor. Başarılarıyla topluma örnek olan Muammer Çankaya, "Lütfen engelli çocuklarınızı, yakınlarınızı 'Aman kimse görmesin' diye eve hapsetmeyin. Onları dışarıdaki aktif yaşamla tanıştırın" dedi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyünde 1961 yılında doğan Muammer Çankaya, gözlerini dünyaya engelli olarak açtı. Doğuştan kalça çıkıklığı nedeniyle hayatını bir engelli olarak sürdürecek olan Muammer Çankaya çocuk yaştayken babasını kaybedince, önce Isparta Çocuk Yuvası, ardından da İslamköy Yetiştirme Yurdu'nda kendisi gibi kimsesiz çocuklarla büyüdü. 18 yaşına kadar devletin himayesinde kalan Muammer Çankaya, bir yandan çalışmaya, diğer yandan da üniversite eğitimine başladı. Akdeniz Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği Bölümü'nde tahsilini tamamlayan Muammer Çankaya, dönemin Köy Hizmetleri Müdürlüğü'nde iş hayatına atıldı, sonrasında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Burdur İl Müdürlüğü'nde görev yaptı.Engeline rağmen hayatla barışık olan Muammer Çankaya, Burdur'dan Isparta'ya tayin oldu. Halen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde tekniker olarak görev yapan Muammer Çankaya, çok sevdiği spora da kendisini adadı. Kendisi gibi yurtta yetişen gençlere sporu sevdiren Çankaya, Yurtspor Futbol Kulübü'nün de idareciliğini yaptı.

HAYATINI DEĞİŞTİREN KARARYurtspor ile spor camiasına giren ve çok yakın ilişkiler kuran Muammer Çankaya, 2008 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Badminton İl Temsilcisi İsmail Togar'ın ısrarıyla badmintona başladı. Muammer Çankaya, o güne ilişkin anısını, şöyle anlattı: "İsmail Bey bana para badminton dalında spor yapmamı önerince 'Hocam iyi diyorsun da ben engelli bir bireyim. Salonda sakatlığım nedeniyle ters bir hareket yapar düşerim sonra tribündekiler bana güler' dediğimde, 'Ağabey sen onu düşünme eğer öyle bir şey olursa ben güvenlik görevlilerine söyler o salonu boşaltırım, böyle bir hakkım var' dedi. O günden sonra badmintona başladım. Daha öncesi masa tenisi oynadığım için fazla zorlanmadım. 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olunca badminton paralimpik milli takımına seçildim."

'HAYAL EDEMEYECEĞİM ŞEYLERİ YAŞADIM'Engelli olduğu için hiç yüksünmediğini hatta bu sayede hayatının değiştiğini vurgulayan Muammer Çankaya, "Milli takıma seçilince ilk defa uçağa bindim. Allah'ım ne heyecanlandım anlatamam. Endonezya'ya uçtum, görmediğim yerleri gördüm. Bu arada 8 Türkiye şampiyonluğu, 3 Balkan üçüncülüğü, 3 Avrupa üçüncülüğü dereceleri kazandım. Bana devletim sahip çıktı. Ben de devlete olan borcumu aldığım madalyalarla ödediğimi düşünüyorum" dedi.

ENGELSİZLERİ DE YENMEYİ BAŞARDISpora kendisini adayan ve başarı için haftanın 5 günü antrenman yaparak, formunu koruyan Muammer Çankaya, Türkiye Badminton Federasyonu Veteranlar Şampiyonası'nda engelsiz sporcularla karşılaştı. Bu karşılaşmalarda bugüne kadar 6 madalya kazanmayı başardı. Spora artık antrenör olarak devam eden Muammer Çankaya, atletizm, badminton ve bocce dallarında gençlere ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Aktif Yaşam Merkezi'nde yaşlılara antrenörlük yapmayı sürdürüyor.

ENGELLİ YAKINLARINIZI EVE HAPSETMEYİN58 yıldır engelli bir birey olarak yaşamını sürdüren, evli 1 çocuk babası milli sporcu Muammer Çankaya, engellilerin ailelerine seslenerek, "Lütfen engelli çocuklarınızı, yakınlarınızı 'Aman kimse görmesin' diye eve hapsetmeyin. Onları dışarıdaki aktif yaşamla tanıştırın. Ben normal insanlara da seslenmek istiyorum. Kaldırımda engelli biriyle karşılaştığınızda ona acıyarak bakmayın. 'Vah, yaşı da pek gençmiş. Ne oldu da sakat kaldı' diye garipseyerek bakmayın. Unutmayın ki sizler de birer engelli adayısınız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Muammer Çankaya sporcularla antrenman ve maçMuammer Çankaya açıklamalarıİş yerine girişi İmza atma ve görevlilerle selamlaşma, asansör çağırmaAçıklama ve madalyalarından detay

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor

ÇANKIRI Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, çeşitli spor aktiviteleri ve el sanatları yaparak günlerini geçiriyor.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 170 engelliye hizmet vererek, onların sosyal gelişimlerinde büyük rol oynuyor. Kurumda idare, fizyoterapist, usta eğiticiler ve bakım personelleri olmak üzere toplam 142 kişi görev yapıyor. Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Ulaş Arıcı, kurumun 2008 yılında hizmet vermeye başladığını ve şu anda kapasite yönünden Türkiye'nin 4'üncü büyük kuruluşu olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin topluma katılmasını amaçladıklarını aktaran Arıcı, "Toplumsal engelleri ortadan kaldırabilirsek, o zaman engellilik ortadan kalkar. Bizim buradaki amacımız da o. Buradaki sakinlerimizi toplumla iç içe kılmak için, onlara çeşitli beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız onların topluma katılması. Bunu yapabildiğimiz ölçüde hem dışardaki insanlarımız engellilerimizi ve engelliliği daha iyi tanıyor hem de bizim kurumda kalan sakinlerimiz diğer insanlarla bir araya geldikleri için daha mutlu oluyorlar. Engellilerimizin psikolojileri de iyileşiyor" dedi.Arıcı, kurumlarını engelliler için adeta ev ortamına çevirme gayretinde olduklarını belirterek, "Burası engellilerimizin yaşam alanı, onların evi. Bir insan evinde ne kadar mutluysa bizim de amacımız engellilerimizi evlerinde mutlu kılabilmek. Onların normal bir insandan farklı yaşamadıklarını, farklı olmadıklarını hissettirmek ve bunu topluma da kabul ettirmek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Merkezden görüntü-Aktivitelerden görüntü-Müdür Arıcı ile röp.-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, -

Kaynak: DHA