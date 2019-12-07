DHA YURT BÜLTENİ - 5

07.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:21

Eskişehirli Ceren Özdemir: 'Hayattayım' demekten utandım

ORDU'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20) ile aynı ismi taşıyan ve ona benzeyen sosyal medya fenomeni Eskişehirli Ceren Özdemir (26), kendisine gelen başsağlığı mesajlarının ardından, "Huzurla uyu, çok üzgünüm. Telefonlara ve mesajlara, hayattayım demekten, çok şükür yanıtları almaktan utandım" dedi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, Özgür Arduç (35) tarafından evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürüldü. Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından Eskişehir'de oturan ve aynı ismi taşıyan sosyal medya fenomeni Ceren Özdemir'in sosyal medya hesaplarına da başsağlığı mesajları yağdı. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Eskişehirli Ceren Özdemir'in videolarına da "Çok gençmiş Allah rahmet eylesin, Allah ailesine sabır, katiline bol cehennem ateşi nasip etsin. Rabbim mekanını cennet etsin nurlar içinde uyusun"yorumları yapıldı.

'HAYATTAYIM DEMEKTEN UTANDIM'

İsim ve yüz benzerliği nedeniyle, Ordulu Ceren ile karıştırılan Eskişehirli Ceren Özdemir, sosyal medyadan, "Huzurla uyu, çok üzgünüm. Telefonlara ve mesajlara hayattım demekten çok şükür yanıtları almaktan utandım bugün" diyerek, şunları yazdı:

"Videolarıma gelen bir sürü benzer yorumlu uyandım. Şimdi diyorum ki hayattayım, üretiyorum ve hala yapabilecek çok şeyim var. Sizin için, tüm kadınlar ve insanlar için. Bugün birçok telefon ve mesaj aldım, isim benzerliğinden kaynaklı. Her biri için içimden bir şeyler koptu. Ama seninle sadece aynı ismi paylaşmıyoruz, ruhun ve mücadeleni o kadar iyi hissediyorum ki. Huzurla uyu, çok üzgünüm. Telefonlara ve mesajlara hayattayım demekten çok şükür yanıtları almaktan utandım bugün."

DHA'YA KONUŞTU

Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerine çok üzüldüğünü ve kadınlar için bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Ceren Özdemir, DHA muhabirine şunları söyledi:

"Ceren öldüğünde ilk kez, isim benzerliğinden sanırım ölebilirmişim gibi hissettim. Haberleri okumayan sosyal medyadan bildirimler almaya başladım. Sürekli fotoğraf ve videolarıma, 'mekanın cennet olsun, Allah rahmet eylesin' gibi bildirimler geliyordu. Hesaplarımı kapatmayı düşündüm, bir sürü telefon alıyorum. Annemler, yakınlarım, öğretmenlerim, öğrencilerim, arkadaşlarım bana bir şey olduğunu düşündü, haberin detayını okumadan. Öyle olunca da açıklama yapmam gerekiyor. Sosyal medya hesaplarımı o nedenle kapatmadım. Çok garip hissettim. İnsanların, hayattasın çok şükür demelerinden utandım. Çünkü sevindiğim, arayanların da sevindiği bir şey olmadı. Çok üzgünüm, derin bir yas duyuyorum. Ceren Özdemir'in ölümünü çok içselleştirdim."

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ceren'in sanatçı olması, sürekli etrafını aydınlatan birisi olması, hepimizin başına gelebilecek duygusu hissettirdi. Haberlerin detaylarını okudukça, kanım dondu. Kaygılanmaya başladım, bütün kadınlar, kız çocuklar adına. Bununla ilgili mücadele vermek istiyorum. O gün insanlar beni çok aradı. Yaşıyorum demeye utandım. Onların 'yaşıyorsun' demelerine üzüldüm. Çok garip bir durum oluştu. Ölmedim diye açıklama yapmaya da çekindim. Yastayım, bu bana belki de mesaj gibiydi. Hep çevredeki kadınların ölebileceğini, onlar için mücadele etmem gerektiğini düşünüyordum. Kendim için herkes için neler yapabilirim diye düşünmeye başladım."

Görüntü dökümü: -Eskişehir'li Ceren Özdemir cep telefonundan gelen mesajları okurken-Ceren Özdemir, öldürülen Ceren Özdemir ile ilgili habeleri bilgisayardan okurken-Ceren Özdemir ile röp-Ceren Özdemir'in kendisini arayan biriyle telefonla konuşurken-Genel detaylar,-Ceren Özdemir'in sosyal medya hesabından çekilen fotoğraflar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-DHABoyut: 839,35 MB

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Hakkari'de kar ve sis etkili oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar ve sis etkili oluyor. Yağış ve sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksekova'da bu sabah ilçe sakinleri, kar yağışıyla uyandı. Kar yağışıyla birlikte, ilçe merkezinde sis de etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Bu yıl karın geç geldiğini belirten ilçe sakinleri, yağış nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Vatandaşlar, kışın zorlukları olduğunu ancak, ancak yine de bu mevisimi sevdiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------DHA Muhabirinin anonsu-Kar yağışı-Araçlar-Kar altında yürüyen vatandaşlar-Vatandaşlarla röportajlar-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari)-

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Şehitlerin kabrinden alınan topraklar Eren Bülbül'ün annesine teslim edildi TRABZON Emniyet Müdürü Metin Alper, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti. Alper, önceki görev yeri Adıyaman'daki şehitlikteki kabirlerden aldığı toprakları, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e teslim etti.

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül'ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden, Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Metin Alper, şehit Eren Bülbül'ün Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti. Müdür Alper, önceki görev yeri Adıyaman şehitliğindeki kabirlerden aldığı ve ay yıldız işlemeli kutuya koyduğu toprakları, Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e teslim etti. Anne Bülbül'e taziye dileklerinde bulunan Metin Alper ve eşi Kezban Alper, şehidin kabri başında dua etti.

'EREN'İN YERİ DOLDURULAMAZ'

Şehit Eren Bülbül'ün şahadetinin ardından sürdürülen başarılı operasyonlarla bölgede terörist kalmadığını belirten Metin Alper, kendilerinin de anne Bülbül'ün evladı olduğunu söyledi. Alper, "Eren Bülbül'ün şahadetinden sonra bu yaylalarda bir tane hain kalmadı. İnşallah da kalmayacak. O gün de söyledik, defalarca büyüklerimiz de söyledi. Bizler de senin kardeşlerin ve evlatlarınız, yanınızdayız. Eren'in yeri doldurulamaz. Adıyaman'dan Trabzon'a ilk atamam çıktığında Adıyaman'da bulunan şehitliğe giderek, polislerimizin, askerlerimizin ve diğer şehitlerimizin mezarlarının her birinin toprağından aldım. Eren Bülbül'ün annesine getirmek için toplamıştım. Bugüne nasip oldu. Oradaki şehitlerimizin kokularıyla, bu güzel topraklarıyla bunu sana getirdim. Allah bütün şehitlerimize sabır versin" dedi.

'OĞLUMUN ŞEHİTLİĞİNDEN GURUR DUYUYORUM'

Duygu dolu anlar yaşayan anne Ayşe Bülbül de, Eren'i bir an olsun bile unutmadıklarını söyleyerek, "Oğlumun şehitliğinden gurur duyuyorum. Kahraman oldu. Eren 13 kardeştir. Yüce Mevla bana 13 evlat verdi. 11'nci olan Eren'i sevdi aldı. Benim oğlum çok zorluklarla büyüdü. Anne yüreğim, Eren'imin çektiklerini unutamıyor" diye konuştu.

PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU

11 Ağustos 2017'de Maçka ilçesinde, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösteren Eren Bülbül, teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olmuştu. Eren Bülbül'ün acı olaydan 2 ay önce Facebook'taki hesabından paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' mesajı herkesi duygulandırmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Müdür Alper'in Bülbül'ün ailesine ziyareti-Müdür Alper'in anne Ayşe Bülbül'e taziyesi-Şehit toprağının teslimi-Kabir ziyareti ve dua edilmesi-Detaylar

BOYUT: 608MB.

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

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Kadıoğlu: Göç yolunda ölümler sıradanlaştı

ŞANLIURFA'da düzenlenen "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliğinde konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, göç yolunda yaşanan ölümlerin, dünya için sıradanlaştığına dikkatini çekti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde düzenlenen "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği bir otelde 11'incisi gerçekleştirildi.Etkinlikte söz alan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, kentteki bir Batı'nın bencilliğinin karşısında Şanlıurfa'nın Suriyeli misafirlere her türlü desteği sağladığını söyledi. Kitlesel göç hareketlerinin, insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu belirten Kadıoğlu, "Kitlesel göç, son 20 yılda iki kattan fazla artarak ciddi bir insanlık sorununa dönüşmüş bulunmakta. Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan yaşadıkları vatanlarını savaş, baskı politikaları, refah farklılıklarında görülen problemler, yolsuzluk ve kıtlık nedeniyle terk etmek zorunda kalmışlardır." dedi.

Çok sayıda insanın zor şartlar altında göç yolculuğuna çıktığını ve yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini kaydeden Kadıoğlu, göç yolunda yaşanan ölümlerin, dünya için sıradanlaştığına dikkati çekti.Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyi için Barış Pınarı Hareketini geçtiğini anlatan Kadıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye, ekim ayında insani krize son vermek ve bölgemize yapılan düzensiz göçün kaynağı olan şiddeti ve istikrarsızlığı gidermek adına Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdi. Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin Suriye'de vekalet savaşlarını sona erdirmesi, bölgeye barış ve istikrar getirmesi açısından ikinci bir şans oldu. Maalesef Avrupa Birliği ve dünyanın sayılı devletleri, Türkiye'nin yapmaya çalıştıklarına destek vermeleri beklenirken İslam dünyası da dahil, Türkiye'yi yalnız bırakmıştır."

TÜRKIYE KAPILARINI SURİYELİLERE AÇTI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Türkiye'nin Suriyelilere kapıları açtığı ilk günden bu yana aynı duyarlılıkla yanlarında olmaya devam etiğini belirtti. Yaklaşık 3 milyon 700 bin Suriyelinin, Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşamlarına devam ettiğini kaydeden Kadıoğlu, "Suriye'de birilerinin kendi çıkarları olabilir ama bizim geçmiş dönemlerden gelen tarihi misyonumuzla, orada, Suriyelilerin derdi bizim derdimizdir. Türkiye başka ülkelere benzemiyor. Ülkemizdeki misafirlerimiz, oradaki Suriye halkı da bizim canımızdan bir parça. Çanakkale Savaşı'nda Suriye, Halep, İdlib'den, Suriye'nin farklı bölgelerinden 700'ün üzerindeki şehidi bu topraklar unutmadı. Bizler de çıkarımızla değil, tarihi derinliğimizin bir sorumluluğu olarak sizlerle bu doğrultuda hareket ediyoruz. Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde yaptıkları ortadadır. Bu bölgelerde hayat daha da canlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Etkinlikte söz alan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Osman Aydoğan da Türk halkının, misafir ettiği Suriyelilere karşı, Suriyelilerin de misafir olduğu Türk halkına karşı sorumlulukları bulunduğunu ifade ederek "Şanlıurfa, tarih boyunca çok önemli işlere imza atmış bir şehir. Suriyelilerin 9 yıldan bu yana yaşadıkları acılara karşı çok önemli bir misyonu üslenmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik, mini konser, halk oyunları ekibinin gösterisi ve çeşitli sunumlarla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------"Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliğine katılanlarEtkinlikte yapılan konuşmalarEtkinliğe katılan davetlilerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 369MB

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Kilis'te, sağlıkçılar doğaya keklik bıraktı

KİLİS'te, 112'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünde keklikler doğaya bırakıldı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü işbirliğiyle 112'nin 25'inci yıl dönümünde etkinlik düzenlendi. Musabeyli ilçesi kırsalında düzenlenen etkinlikte 25 keklik doğaya bırakıldı.İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, 112'nin 25'inci kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Bugün burada 25 tane kekliği doğaya bırakıyoruz. Haftayla ilgili olarak çeşitli mesajlar verdik. Yaşama yol ver, gereksiz yere meşgul etme, bizim için saniyelerin önemi var, mesajları verdik" dedi.İl Ambulans Servisi Başhekimi Meryem Köse, 112'ye günde 4 bin 500 ihbar geldiğini ve sadece 60'ının vaka olduğunu ifade ederek, "Bu konuda vatandaşlarımızın bilinçli olmasını gereksiz yere 112'yi meşgul etmemelerini istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Kekliklerin görüntüsüEtkinliğe katınlarKekliklerin sağlıkçıların elinde olmasıKekliklerin bırakılmasıYakalanarak bırakılan kekliklerSağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu'nun konuşmasıKilis İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Meryem Köse'nin konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 339MB

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Bitlis'te Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sergi açıp, konser verdi

BİTLİS'te 4 yıl önce eğitim öğretime başlayan Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri yağlı boya tablolarından oluşan bir sergi açarken, müzik bölümündeki öğrenciler de konser vererek yeteneklerini sergiledi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi'ndeki merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrenciler tarafından yapılan yağlı boya tabloların yer aldığı serginin gezilmesinin ardından müzik bölümü öğrencileri tarafından konser verildi. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser ilgiyle izlendi. Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Fırat Felemez Dinç, Başarılı bir resim sergisi ve konser etkinliği geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi ilimizin sanatla tanışmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bitlisli vatandaşlarımız okulumuzun açılması ile birlikte resmin ve müziğin nasıl olduğunun farkına vardı. Yıl boyunca öğrencilerimiz tarafından gerek müzik alanında, gerekse resim alanında yaptıklarını işbaşında görerek önyargılarını kırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız her etkinlik Bitlis'in sanatla tanışması anlamında önemlidir. 700 kişilik bir salonda konser verdik. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bu etkinlikleri yaptıkça bizim okulumuza olan ilgi her geçen gün artacaktır. Okulumuz, 11 müzik öğrencisi, 7 resim öğrencisi ile açılmıştı. Bugün ise 150 civarında öğrencimiz var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Resim sergisinden görüntüler-Sergideki tablolardan detaylar-Resimleri yapan öğrenciler-Sergiyi gezenlerden detaylar-Konser salonundan görüntüler-Öğrencilerin konserinden detaylar-Okul Müdürü Fırat Felemez Dinç ile röportaj-Görsel Sanatlar Öğretmeni Ziya Öner ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Kaynak: DHA