DHA YURT BÜLTENİ - 3

20.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:55

Tunceli'de kayıp Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları 47 gündür sürdürülürken, kaybolmadan 10 gün önce arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüleri ortaya çıktı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Kentte 47 gündür aranan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Atatürk Mahallesi'nde kaldığı yurdun önünde, kaybolmadan 10 gün önce çekildiği belirtilen görüntülerde; Gülistan ile bir grup arkadaşının, çalınan def eşliğinde Kürtçe şarkılar söyleyip, halay çektiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Gülistan ve arkadaşlarının hayal çekmesi (halay çekenlerinin sonda 2'ncisi) Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,

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Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış

KONYA'da, sevgilsi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20), olay anında, boğazından, dizlerinden, ellerinden yaralandığı, göz altında da sıyrık oluştuğu tespit edildi.Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker'in tutuklanmasına neden olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı yaşandı. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp, yakındaki parka gitti. Özgür Duran da peşinden gitti. Burada devam eden tartışma sırasında Duran, sevgilisini dövmeye başladı. Olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında arbede çıktı. Bu sırada Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.Soruşturma aşamasında Kadir Şeker için alınan sağlık raporu dosyaya ulaştı. Raporda, Şeker'in sağ ve sol elinde kesi, boynunun sağ tarafında doku kanaması, sol tarafında da darp izi, gözlerinin altındı sıyrık, 2 dizinde de yara izi bulunduğu yer aldı.Kadir Şeker'in olay anında üzerinde bulunan kıyafetlere yapılan kriminal incelemede tamamalandı. Kriminal raporda, Şeker'in kazak ve atletinin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçak ile meydana gelmiş olabileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kadir Şeker'in tramvaydaki fotoğrafı Kadir Şeker'in adliyeye sevk edilmesi

Haber: KONYA

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Malatya'da otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 3 yaralı MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Karakaya Baraj Gölü'ne düştü. Araçtaki 3 kişi, AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden sağ olarak çıkarılırken, suya düşen Selin Beşkonak'ın (33) ise cansız bedenine ulaşıldı.Olay, sabaha karşı Orduzu Mahallesi Orduzupınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Ömer Turhan yönetimindeki 44 NK 721 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Karakaya Baraj Gölü'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan dalgıç ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ömer Turhan ile yanındaki Ahmet İ. ve Şimal U.'yu kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ekiplerin sürdürdüğü kurtarma çalışmasında otomobilden göle düşen Selin Beşkonak'ın ise cansız bedenine ulaştı. İtfaiye dalgıç ekiplerince sürdürülen çalışmada gölde başka bir yaralının olup olmadığı kontrol edildi. Göle düşen otomobil de 1 saatlik çalışmayla çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Göletten görüntüOtomobilden detaySelin'in ceset torpasıEkiplerin çalışmasıGöle düşen otomobilin çıkarılmasıGenel ve detay görüntüler

HABER: Taha AYHAN/MALATYA,

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Uludağ'da JAK timlerinin kayıp arama tatbikatı, gerçeğini aratmadı

Bursa'nın kayak merkezi Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kayıp arama tatbikatı gerçekleştirdi. JAK Timleri, senaryo gereği kendisinden haber alınamayan bir dağcının yerini drone ile tespit edip, kurtardı.İl Jandarma Komutanlığı JAK timleri, kayıp arama tatbikatı gerçekleştirdi. 7/24 teyakkuz halinde olan JAK timleri, senaryo gereği Uludağ eteklerinde bir dağcının kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İkişer kişilik ekipler, kar motorlarıyla Uludağ'ın eteklerine çıkarak, dağcının son görüldüğü yeri tespit etmeye çalıştı. Kar motorlarıyla oteller bölgesine yakın yerleri tarayan ekipler, kayıp dağcının izine rastlayamayınca, drone ile arama başlattı. Drone ile önce dağcının ayak izleri, ardından da bulunduğu yer tespit edildi. Bulunan dağcının, ilk müdahalesinin ardından oteller bölgesine götürülmesiyle tatbikat son buldu.Gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edildiğini söyleyen JAK Timi Komutanı Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün, "Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren JAK timleri, Uludağ bölgesinde 24 saat esasına göre meydana gelmesi muhtemel olan kaybolma, mahsur kalma, sportif yaralanmalara müdahale edecek şekilde beklemektedir. İhbarın acil çağrı merkezine ulaşmasına müteakip ihbarcıyla irtibat kurulduktan sonra gerekli hazırlık yapılarak en seri vasıtayla olay yerine müdahale edip vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmektedir. Kış turizm merkezinde meydana gelmesi muhtemel olaylar az çok belli olduğu için hazırlıklı bekliyoruz. Sadece olayın cinsine göre almamız gereken malzemeleri alıp çıkıyoruz. Gereken en kısa sürede müdahalemizi yapıyoruz. Temel ilk yardım malzemelerinin yanı sıra drone kullanıyoruz. Kar motorlarımız buradaki en temel ulaşım vasıtalarımız. Yaralının durumuna göre ilk yardım ihtiyacını karşılayarak gerekli tedaviyi sağlayıp acil sağlık merkezine teslim ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarından detaylar-Drone destekli aramalardan detaylar-Kaybolan dağcının drone yardımıyla bulunması-Ekiplerin saha arama çalışmalarından detaylar-Drone görüntüleri-Anons

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Huzeyfe ÖZDEMİR/ BURSA

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İdlib ve Elazığ için 28 TIR malzeme yola çıktı

AYDIN Valiliği'nce, İdlib ve Elazığ'da yaşayanlar için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 28 TIR, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıktı.Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlar ile Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylar nedeniyle zor durumda kalan Suriyelilere ulaştırılmak üzere, Aydın'a bağlı 17 ilçede, Valiliğin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, 28 TIR dolusu yardım malzemesi toplandı. Toplanan 28 TIR yardım malzemesinin gönderilmesi için Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'ndeki eski Terminalde uğurlama tören düzenlendi. Konuşma yapan Vali Yavuz Selim Köşger, "Suriye'nin İdlib kentinde insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki insanlar zulüm görmektedir. Tarih boyuncu milletimiz mağdur olan insanlara daima kucak açmış ve kucak açmaya devam etmektedir. Bu gün barınma, gıda ve giyim yardım malzemesi göndererek bunun güzel bir örneğini ilimizde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Ardından Vali Köşger, yardım kampanyasına destek veren sivil toplum kuruluşu temsilcilerine plaket takdim etti. Törenin ardından 28 TIR'lık yardım konvoyu, dualar eşliğinde yola çıktı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in dışında törene; İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Toplanan yardım malzemesinin yüklü olduğu tırlarVali Konuşma

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldı

AKSARAY'da foseptiğe düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.Olay, dün saat 19.30 sıralarında Laleli Mahallesi 4558 Sokak'ta meydana geldi. Feyyaz Yiğit'e ait 7 aylık gebe inek, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu fark eden Yiğit, gebe hayvanı kendi imkanlarıyla çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, iş makinası yardımıyla çukurunun etrafı kepçe ile genişletilerek foseptikten çıkardıkları ineği sahibine teslim ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------İtfaiye ekiplerinin kepçe ile çukuru genişletmeri Ekiplerin 7 aylık hamile ineği kurtarması

HABER-KAMERA: ERKAN ALTUNTAŞ AKSARAY

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Üniversiteliler, karda aç kalan hayvanlara kızakla yiyecek taşıdı

OSMANİYE'de bir grup üniversiteli genç, doğadaki hayvanlar için kızakla yiyecek taşıdı. Avcılara karşı önlem amaçlı yiyecekleri kızakla çektiklerini belirten gurup, izlerini belli etmeden yanlarında getirdikleri yiyecekleri doğaya bıraktılar. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde eğitim gören bir gurup genç, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği ile birlikte Amanos Dağları eteklerinde, kışı mevsiminin zor şartlarında yaşam mücadelesi çeken yaban hayvanları için besleme faaliyetinde bulundular. Arazi araçlarıyla bölgeye giden 10 kişilik besleme gurubu, özel kar ekipmanlarını giyerek ormanlık alanın derinliklerine, yabani hayvanların ayak izlerinin görüldüğü su kenarına kadar yaklaşık 5 kilometre kadar yol kat etti. Ayak izlerinin yoğunlaştığını tespit edilen bu bölgeye kızaklarla çekilerek getirilen 100 kilo yiyeceği bölgeye bırakıldı.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, zor şartlarda yaşamaya çalışan hayvanların, beslenirken avcılar tarafından avlanmasının önüne geçebilmek için kızaklarla yiyeceklerin çekilip geride araç izi bırakmayarak ufak da olsa bir önlem aldıklarını söyledi.

Deklanşöre basmakla tetiği çekmek arasında bir fark olmadığını kaydeden Laçinbala, "Hiçbir kimsenin et için bir yabani tavşanı veya diğer hayvanları öldürmeye hakkının olmadığını düşünüyoruz. Gelin tetiğe basmayın kaliteli bir fotoğraf makinesi alın ve deklanşöre basın. Doğaya gezmeye veya piknik yapmaya gelen doğa dostlarına buradan sesleniyoruz; Zincirin en zayıf halkası olan bizlere emanet edilmiş bu hayvanlara gıda getirmeyi unutmayalım. Evlerimizde çöp diye attığımız birçok ürün bu hayvanlara gıda yaşama tutunabilmeleri için hayata yeni adımlar atabilmeleri için çok büyük destek sağlıyor" dedi.

OKÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Utku Kesin ise soğuk havalarda yabani hayvanlara destek olmak için bölgede olduklarını belirterek, "Bizler sıcak evlerimizde kış geçirirken en zayıf halka olan hayvanlar alemi yaşam mücadelesi çekmekteler. Yazın meyve ve sebze gibi bir çok gıda bulunan bu dağlarda kışın neredeyse hiçbir gıda bulunmuyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Kar üzerindeki yabani hayvan ayak izlerinden detaylar-Kızaklar üzerinde yiyeceklerin taşınması-Kızak üzerindeki kamera ile taşıma anından detay-Karda yürürken besleme ekibinden detay-Karların üzerine ekmek parçalarının bırakılması-Ekmeklerin gpro kamera ile dökülürken görüntüsü-Utku Kesin ile röp.-Sevgi Artun ile-Ali Laçimbala ile röp

-Gençlerin birlikte besleme konusunda mesaj vermeleri

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: DHA