Dha yurt bülteni - 18

07.10.2019 19:14

Bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, hayvanlarını otlattığı sırada bulduğu cisim elinde patlayan Selahattin Bayhan (56) ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde, Nusaybin'deki 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye sınırına 200 metre mesafedeki arazide hayvanlarını otlatan çoban Selahattin Bayhan, yerde bir cisim buldu. Bayhan, merak ettiği cismi eline alıp kurcalamaya başladı. Bu sırada cisim, Bayhan'ın elinde patladı. Sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selahattin Bayhan Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından araziye gelen polis ekipleri, patlayan cisim ile ilgili incelemede bulundu.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinde polisin incelemesi

Olay yerindeki zırhlı polis araçları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

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Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (3)

ANNE VE KIZI AYRI KÖYLERDE TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan anne Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'nın cenazeleri karayoluyla Patnos ilçesine götürüldü. Kocası tarafından öldürülen Saime Solmaz Değirmendüzü köyünde, kızı Keziban Kaya ise Bozoğlak köyünde kılınan cenaze namazlarından sonra akşam saatlerinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin camiden çıkarılması

-Cenazenin toprağa verilmesinden detay

Haber-Kamera: PATNOS/ AĞRI

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Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet K.'nin (24) altın kolye çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkhan'daki Ahmet Hasırcı'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren Ahmet K., vitrinde duran altın kolyeyi almak istediğini söyledi. Kuyumcu, tarttığı kolyenin fiyatını Ahmet K.'ye söyledi. Bu sırada kolyeyi eline alan Ahmet K., dükkandan hızla kaçtı. Kuyumcu Hasırcı, Ahmet K.'nin peşinden koşsa da yakalayamadı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Hırsızlık olayının ardından kaçan Ahmet K., ihbarla harekete geçen polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Ahmet K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan altın kolyenin çalınma anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Hırsızın altını tarttırması

Altını incelemesi

Altını alıp kaçması

SÜRE: 01'11" BOYUT: 131 MB

Haber: Mehmet KOCACIK-Kamera: HATAY,

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Gökçeada'da 30 hektarlık otluk alan yanarak kül oldu



ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar otluk alan yanarak kül oldu.

Gökçeada ilçesi Marmaros mevkiinde bugün saat 16.30 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine ekipler harakete geçti. Arazözlerin giremeyeceği sarp bölgede olduğu için söndürme helikopteriyle yangına müdahale edildi. Ekiplerin havadan müdahalesiyle yangın 2 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı.

30 hektarlık otluk alanın zarar görüldüğü yangında bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ÇANAKKALE, -

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Trabzon'da cami inşaatının avlu temeli çöktü: 2 yaralı (2)

YARALI İŞÇİLER TABURCU EDİLDİ

Trabzon'da yapımı devam eden cami inşaatında meydana gelen çökmeyle ilgili, inşaat proje Sorumlusu Dr. Ercan Sinaner, yazılı açıklamada bulundu, yaralı 2 işçinin tedavilerinin ardından taburu edildiğini belirtti. Sinaner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan hadise, imalat sırasında her şantiyede gerçekleşebilecek, yapının ve inşaatının seyrine veya dokusuna herhangi bir zarar vermeyecek niteliktedir. Konuyla ilgili kamuoyunda bir takım yanlış bilgilendirmeler nedeniyle panik havası yaratılmıştır. Bunun aksine yaşanan olayda hiçbir çalışanımız yaralanmamış kimsenin burnu dahi kanamadan tüm çalışanlarımız güvenli bir şekilde sahadan ayrılmıştır. Yaşadığı panik nedeniyle ise iki işçimiz tedbir amaçlı hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Camimiz gerek statik, gerekse imalat yönünden üstün bir niteliğe sahiptir, hatta bölgenin en güvenli yapısı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Yaşanan olay tamamen kalıp iskelesinde meydana gelen öngörüsü mümkün olmayan bir hadisenin gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır. Cami ve külliye inşaatımız kaldığı yerden aynı hızla devam edecek ve planlanan takvimde şehrimizin hizmetine sunulacaktır."

TRABZON

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Kaynak: DHA