Dha yurt bülteni-17

24.08.2019 19:39

Burdur'da trafik kazası: 7 yaralı

Burdur'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Burdur Tefenni Karayolu Yeşilova Kavşağı'ndaki kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ezgi Ceylan (26) yönetimindeki 35 AG 2593 plakalı otomobil ile Osman Türel'in kullandığı 15 DC 195 plakalı otomobil Yeşilova Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücüler Ezgi Ceylan ve Osman Türel ile araçlardaki Şule Ceylan (32), H.İbrahim Çelik (62), İsmail Özekinci (73), Süleyman Özekinci (74) ve Süleyman Bilgin (60) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İsmail Özekinci, ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane dış görünüş

-Ambulans gidiş

-Ambulanslar

Mesut MADAN/BURDUR,

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırşehir'de gençlik kampını ziyaret etti (2)



BAĞLAMA ÇALIP, TÜRKÜ SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'de katıldığı Ahi Evran Gençlik Kampında bağlama çalıp, 'Hekimoğlu' türküsünü seslendirdi.

Kaman ilçesinde bulunan Ahi Evran Gençlik Kampını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, öğrencilerle sohbet etti. Ardından açıklama yapan Oktay, "Aranıza katılmaktan dolayı çok mutluyum. Bu birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Sizin aranızda bu kampta sevgi ve saygı oluşmuşsa ve siz bu işi yürekten yaptığı için kamp bu kadar güzel. Türk milleti adına bu ortam oluştuğu için sizlere teşekkür ediyorum. Sizler sevgi ve kardeşlik tohumları ekiyorsunuz. Bu ektiğiniz sevgi tohumları çok daha birlikte hareket eden ve üreten ve geleceğe çok sağlama adımlarla yürüyen Türkiye'nin temellerine attığınız birer harçtır. Cumhurbaşkanımız enerjiyi sizlerden alıyor. Buradan aldığı enerji ile çalışıyor. Biz bir ve diri olalım yapamayacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar buna inanın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte masa tenisi oynayarak, ebru sanatı yaptı. Oktay ardından eline aldığı bağlama ile 'Hekimoğlu' türküsünü seslendirdi. Oktay'a öğrenciler de türküyü seslendirerek, eşlik etti. Ardından Oktay, öğrencilerle birlikte akşam yemeği yedi.



Görüntü Dökümü:

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

-Bağlama çalması

-Masa tenisi oynaması

-Ebru sanatı yapması

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KIRŞEHİR,DHA

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Otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır 6 yaralı



Sivas'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Ankara yolu Köklüce köyü yakınlarında meydana geldi. Ertuğrul Yıldırım yönetimindeki 58 BF 318 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bariyere çarptı. Kazada sürücü Ertuğrul Yıldırım ile birlikte Esranur, Samet, Egemen, Nurullah ve Mevlüde Yıldırım yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mevlüde Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, -

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TransAnatolia rallisi yarın başlıyor (2)

KENT MERKEZİNDE GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Yarın Abant'tan startı verilecek olan TransAnatolia rallisi öncesi katılımcılar Bolu kent merkezinde gösteri yaptı. Kent Meydanı'nda kurulan alana getirilen yarışlarda kullanılacak olan motosiklet, atv ve kamyonlar ilgi çekti. Bir çok vatandaş araçlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra araçlarına binen yarışmacılar Bolulu vatandaşlara gösteri turu yaptı. Etkinlik kapsamında dans gösterisi de düzenlendi. Vatandaşlar dansçı kızların gösterisini ilgiyle izledi. Daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından yarışmanın sembolik olarak startı verildi. Zorlu yarış yaran sabah 08.00'da Abant'tan başlayıp 31 Ağustos'ta Göbeklitepe'de sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araçlar

-Gösteri turu

-Dans gösterisi

-Vatandaşların izlemesi

-Sembolik start verilmesi

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kütahya'da orman yangını (3)



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhan köyü yakınlarındaki karaçam ormanında öğle saatlerinde başlayan orman yangını yaklaşık 7 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 25 arazöz, 5 dozer ve 100 personel katıldı. Kütahya Valisi Ömer Toraman da yangın söndürme çalışmalarını bizzat yerinde inceledi. Ormanda soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Vali Toraman, ""Gediz ilçesi Saruhanlar köyü kırsalından bir yangın ihbarı aldık. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler anında müdahale ettiler. Karadan 25 arazöz, 5 helikopter havadan yangına müdahale ettiler, 5 dozer ve 100 civarında personelimiz görev yaptı. Şuanda tamamen kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyorlar ve gece boyunca da soğutma çalışmalarına devam edecekler. Tahminen 7-8 hektarlık alanda olduğunu değerlendiriyoruz. Çıkış sebebini de kolluk kuvvetlerimiz araştıracaklar. Şuan için bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Ama yangın kontrol altına alındı" dedi.

Vali Toraman Domaniç ilçesinde çıkan küçük bir orman yangının zamanında müdahale ile kısa sürede yayılmadan söndürüldüğünü sözlerine ekledi. Domaniç orman yanında da 5 hektarlık alanın zor gördüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Yangın yerinden görüntüler

-Söndürme çalışmaları

-Muhabir Oğuzhan KILIÇ anonsu

-Vali açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Idyros Antik Kenti'nde yangın korkuttu

Antalya'nın Kemer ilçesinde arkeolojik kazı çalışmaları devam eden Idyros Antik Kenti'nde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Kemer ilçe merkezindeki M.Ö. 7'nci yüzyıla ait Idyros Antik Kenti'nde saat 17.00 sıralarında kuru otların tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Kazı çalışmalarının devam ettiği antik kentteki yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Şefliği ve Kemer Belediyesi ekipleri müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar ve turistik tesislerin çalışanları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çalışlar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

TEMİZLİK YANGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

Söndürme çalışmalarına katılan turizm tesisi çalışanlarından Ercan Ulaş, "Dumanı görünce hemen 6-7 kişi geldik. Elimizden geldiğince destek verdik. Antik kentte bir haftadır kuru otların temizlenmesi için çalışma yapılıyordu. Bu çalışmanın yapılması yangının şiddetini azalttı. Eğer otlar biçilmeseydi antik kette çok ciddi zarar görebilirdi" dedi.

Kazı ekibinde görevli arkeolog Bekir Yüksekdağ ise "Yangından dolayı büyük üzüntü duyduk. Antalya Müze Müdürlüğü'nün verdiği talimatla Kemer Belediyesi'nin desteğiyle temizlik çalışması yapmıştık. Biz bu alanda daha önce örtü ve bitki temizliği yapılmamış olsaydık yangın kısa sürede daha büyük alanlara yayılacak ve çevreye zarar verecekti. Yangının kısa sürede söndürülmesi de bizi mutlu etti" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tel örgü arkasından yangın alanından detay

Yangından yakın detay

Yangına müdahaleden detaylar

Vatandaşların yangına müdahalesi detaylar

Orman ekiplerinin gelişi

Idyros Antik kentini kaplayan duman detay

Ercan Ulaş röportaj

Antik alan ve müdahale detayları

Arkeolog Bekir Yüksekdağ röportaj

Söndürme çalışmaları ve alandan detaylar

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Rus turistler ile Türk gençlerin kavgası, sosyal medya canlı yayınında (2)



'KADINLARI DÖVÜYORDU'

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2'si kadın 3 Rus turist ile kavga eden kişinin İstanbul'dan tatile gelen motosikletli kurye İsmail Emre olduğu belirlendi. DHA'ya açıklama yapan İsmail Emre, olayın Güller Pınarı Mahallesi'nde meydana geldiğini belirtti. Kavga ettiği Rus turistin otomobilin arkada koltuğunda 2 Rus kadını dövdüğünü anlatan Emre, kendisinin de kavgaya engel olmaya çalıştığını söyledi. Kadınların araçtan inip sahile indiğini, Rus turistin ise araçtaki başka bir arkadaşıyla olay yerinden ayrıldığını ve bir süre sonra geldiğini anlatan İsmail Emre, "Rus turist bulunduğum yere geldi. Ben de kadınları neden dövdüğünü sormaya çalıştım. Bu nedenle tartıştık. Dil sorunu nedeniyle tam da anlaşamadık. Ancak bir anda motosikletimi devirdi. Ben de bu duruma çok sinirlendim. Kavga etmeye başladık" dedi.

'KORUMAYA ÇALIŞTIĞIM KADINLARDAN DAYAK YEDİM'

İsmail Emre, bir süre sonra olayı görüp gelen kadın turistlerin de kendisine saldırdığını belirterek, "Korumaya çalıştığım kadınlar beni dövmeye çalıştı. Bana tekme atıp durdular. Halbuki olaydan yaklaşık yarım saat önce ben onları motosikletime zarar veren Rus turistin elinden kurtarmaya çalışmıştım" diye konuştu.

İsmail Emre, olaydan sonra polise ifade verdiklerini ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçtaki kadınlar ve kavgadan

ANTALYA -DHA

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Safranbolu'lu kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 10 yaşındaki kızının gözü önünde, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki için toplanan aralarında Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de bulunduğu yaklaşık 100 kadın, 'Eşinin şekillendirdiği kadına hayır' ve 'Canilere inat kadını yaşat' yazılı dövizlerle, 'Kadına şiddete hayır' sloganları atarak, eylem yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte yaklaşık 100 kadın, Misak-ı Milli Meydan'ında toplandı. Kadınlar, 'Cehaletin tek korkusu kadınlar, çünkü kadın öğrenirse çocuklarına öğretir', 'Kadınlar kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değildir', 'Eşinin şekillendirdiği kadına hayır', 'Canilere inat kadını yaşat' yazılı dövizleri açıp 'Kadına şiddete hayır' sloganları attı. CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da kadınlara destek verdi. Başkan Elif Köse, eylemde şöyle konuştu:

"Emine Bulut 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından öldürüldü. Öldürüldüğünde yanlarında 10 yaşındaki kızları vardı. 10 yaşındaki kızın 'Anne lütfen ölme' sözleri, annesinin 'Ölmek istemiyorum' çığlığına karıştı"

'EMİNE BULUT'UN SÖZLERİ BU KADERİ PAYLAŞAN TÜM KADINLARIN ÇIĞLIĞI'

Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Köse konuşmasına şöyle devam etti:

"Emine Bulut'un sözleri bu kaderi paylaşan tüm kadınların çığlığıdır. Türkiye'de kadın cinayetleri durmak, azalmak bilmezken sadece 2019 yılının ilk 6 ayında ulusal ve yerel gazete verilerine göre 214 kadın hayattan koparıldı. 2003 yılından bugüne kadın cinayetlerindeki artış oranı ise yaklaşık %400. Erkeklerin yaşam hakkı ne kadar kutsalsa, kadınların yaşam hakkı da o ölçüde kutsaldır. Kadınların can güvenliğini tehdit eden, istismara ve tecavüze neden olan hiçbir koşula müsamaha gösterilemez. Yaşam hakkı, savunma hakkı elinden alınıp ötekileştirilen kadınlarımız bu kararlar karşısında daha da savunmasız ve çaresiz duruma düşmektedirler. Devlet, toplum vicdanı açısından bu konulara dikkat çekmelidir. Kadınların huzurla ve güven içinde yaşadığı bir toplum için gerekenleri yapmak hepimizin sorumluluğudur. Kadına yönelik ayrımcılığın, şiddetin son bulduğu, kadın erkek eşitliğinin toplumun her alanında yaşanabildiği adil, eşit ve özgür Türkiye'ye yine kadınlar hayat verecektir. Emine Bulut'a rahmet diliyor, tün benliğimizle kadına şiddete hayır diyoruz."

Protesto alkışlarla sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Toplanan kadınlar

-Belediye başkanı açıklaması

-Sloganlar

Haber-Kamera-Bülent Diktepe-Karabük-Dha

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Elazığ'da bir haftadır kayıp olan emekli ölü bulundu



Elazığ'da, bir haftadır aranan emekli Şevki Özeren'in (85) yol kenarında cansız bedeni bulundu.

Elazığ merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde oturan emekli Şevki Özeren, 17 Ağustos Cumartesi günü dolaşmak için evden çıktı. Ancak ailesi bir daha Özeren'e ulaşamadı. İhbar üzerine arama çalışması başlatan polis ekipleri, Özeren'in en son merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'ndeki bir ecza deposunun bulunduğu bölgede görüldüğü bilgisini edindi. Bu bölgeye giden polis ekipleri, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi buldu. Yapılan incelemede, öldüğü belirlenen kişinin bir haftadır kayıp olan Şevki Özeren olduğunu belirlendi.

Özeren'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerden görüntü

Olay yerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Şanlıurfa'da 112 çocuk için sünnet şöleni düzelendi

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi 112 çocuğu sünnet ettirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı şölende çocuklar erkekliğe ilk adımı attı.

Karaköprü Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçede ikamet eden 112 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Cerrahi operasyonların, çocukların evlerinde yapıldığını dile getiren Belediye Başkanı Metin Baydilli, sünnet edilen çocuklara kirvelik de yaptı. Belediye Başkanı Baydilli, sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek için var güçleri ile çalıştıklarını belirterek "Bizler yerel yönetimler olarak doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın her alanda hizmetindeyiz. Belediyenin işi sadece yol veya park yapmak değil aynı zamanda sosyal faaliyetlerde de vatandaşın yanında olmaktır. Bir şehirde çocuklar mutluysa ve gülüyorsa emin olun ki o şehir de gülüyor.Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanında olmalı ve en doğru eğitimi alarak ülkesine faydalı bireyler olmalarını sağlamalıyız. Bunun için en büyük görev anne babalara düşüyor. Ben bu sünnet şölenimize katılan, sevincimize ortak olan herkese teşekkür ediyorum."

Poroğrama katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise sünnet şöleni için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ederken, "Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras İslam ahlakıdır. Onları en iyi şekilde yetiştirmeli ve İslam üzere büyütmeliyiz. Evlatlarımızın erkekliğe adım atacakları bugünü düzenleyen Karaköprü Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara hediyelerin dağıtılmasının ardından çocuklar aileleriyle birlikte eğlenerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sünnet olan çocuklar için düzenlenen şölen

Şölene katılan protokol

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA