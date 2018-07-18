Dha Yurt Bülteni 17

KIRKLARELİ'NDE YILDIRIM DÜŞTÜ; 1 TURİST ÖLDÜ

SAĞANAK yağmurun etkili olduğu Kırklareli'nin Ürünlü köyünde bisikletli 2 turistin üzerine yıldırım düştü. Olayda Alman uyruklu turist ölürken, Fransız uyruklu turist ise yaralandı.

Balkanlar üzerinden gelen sağanak yağmur ve fırtına Edirne ve Kırklareli'nde etkili oldu. Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye bisikletle giriş yapan Alman ve Fransız uyruklu 2 turist, Edirne'ye gitmek üzere yollarına devam etti. Turistler, Kırklareli-Edirne karayolu üzerinde bulunan Ürünlü köyü yakınlarında yağmura yakalandı. Köy yakınlarında üzerlerine yıldırım isabet eden turistlerden Alman uyruklu turist ölürken, Fransız uyruklu turist yaralandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaralı turistleri Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak durumu ağır olan Alman uyruklu turist doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fransız uyruklu turist ise ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖLEN TURİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kırklareli'nin Ürünlü köyünde üzerlerine yıldırım düşen turistlerden ölen Alman uyruklunun Maximilian Fedishe(26) olduğu belirlendi. Yıldırım isabet etmesi sonucu hafif yaralanan ve adı henüz açıklanmayan Fransız turist ise bilgisine başvurulmak üzere Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havsa Devlet Hastanesi

Hastaneden detaylar

Hastane girişi

Ambulanslar

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, -

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İDDİAYA GİRİP ÇIKTIKLARI KALE SURLARINDA MAHSUR KALDILAR

ÇORUM'da yaşları 17 ile 20 arasında değişen dört genç kale surlarında mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen gençler, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çorum Kalesi'nde meydana geldi. Çorum Kalesi'ne giden bir grup genç, kalenin surlarına çıkmak için aralarında iddiaya girdi. Gençlerden 4'ü yaklaşık 8 metre yükseklikteki surlara çıktı. Diğer grup ise bölgeden uzaklaştı. Surlara çıkan gençler bu kez aşağıya inemeyince burada mahsur kaldı. Daha sonra 155 Polis İmdat hattını arayan gençler, yardım istedi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Gençler itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden indirildi. Dört genç ifadeleri alınmak üzere polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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İtfaiye ekiplerince mahsur kalan 4 kişinin kurtarılması

Kurtarılan gençlerle röportaj

-Detaylar

(SÜRE: 03.00 Dk) (BOYUT: 170 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheli adliyede (2)

9 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza mahkemesine sevk edilen 9 kişiden Uğur C., Emir K., Ali K. ve Ayhan Y. tutuklandı. E.G, T.G, İ.A, S.B ve yüzde 55 düzeyinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tutuklanan şahısların adliye görüntüleri

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Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ BURSA

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İzmir'de orman yakınında yangın (Ek)

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bayındır ilçesinde, yol kenarında başlayıp şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Söndürülen alanlardaki soğutma çalışmaları sürerken, ekiplerin yanan bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

Haber: BAYINDIR, (İzmir),

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KARABÜK'TE 3 KARDEŞİN YAŞADIĞI EV YANDI

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde 3 kardeşin birlikte yaşadığı 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Eskipazar Kabaarmut Köyü'nde Necati, Rıza ve Şevki Doğan kardeşlerin birlikte yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Alevler kısa sürede ahşap evi sararken kardeşler dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. Kardeşler ve köy sakinleri su dolu kovalarla ve hortumlarla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Ardından gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ev alev alev yanarken

Çeşme hortumuyla su sıkarken (cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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