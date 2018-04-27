Dha Yurt Bülteni-17

Asansör boşluğuna düşen anne ve çocuğu ağır yaralandı

MARDİN'in Derik ilçesinde 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katından asansör boşluğunda düşen 32 yaşındaki Hatica Ektiren ve kucağındaki 1.5 yaşındaki Berken Ektiren ağır yaralandı.

Derik'in Bahçelievler Mahallesi, Kızıltepe Caddesi üzerindeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katından asansöre binmek isteyen 32 yaşındaki Hatica Ektiren, asansörün boşluk olduğunu fark edemediği için kucağındaki 1.5 yaşındaki oğlu ile birlikte boşluğa düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Derik Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan anne ve oğlu ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisine alınan anne ve oğlunun ağır yaralandığı tespit edildi.

Asansör boşluğundan yuvarlanan anne ve çocuğunun apartman yöneticisi Beytullah Ektiren'in eşi ve çocuğu olduğu öğrenildi. Yaralı anne ve oğlunun tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği apartmandan görüntüler

Apartmanın çevresinden görüntüler

Çöp bidonu ile anansörün önünün kapatılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),-

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Bitez'de deniz dibi temizliği

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla 4 yıldır Bodrum Yarımadasının koy ve sahillerinde sürdürülen deniz dibi temizliği, Bitez'de devam etti. Yapılan 2 saatlik çalışmada 162.5 kilo çöp çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen deniz dibi temizliği etkinliği kapsamında, Bitez plajında belediye dalgıç ekibi çalışma yaptı. Yapılan temizlik çalışmasıyla plastik, cam, metal ve lastik olmak üzere toplam 162.5 kilo atık denizden çıkarıldı. Çevrede denize giren vatandaşlar da temizliği gerçekleştiren dalgıçlara teşekkür etti. Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine dalgıçlar tarafından ulaştırılan atıklar, yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık'taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları Gölköy, Torba ve son olarak da Bodrum ilçe merkezinde yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Deniz dibi temizliğinden görüntü

Sualtında dalgıçların çalışmasından görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: BODRUM/ BODRUM (Muğla),

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Görevinden istifa eden MHP'li başkan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde görevinden istifa eden MHP'li Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Milletvekili aday adaylığını bir tasarım firmasının ofisinde düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Gökhan Karaçoban, istifa edişi ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi. Karaçoban, "7 yıl 1 aydır yürüttüğüm Alaşehir Belediye Başkanlığı görevimden 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimde İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa ettim. Bizimle görev yapan, emeklerini bizden esirgemeyen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Geldiğimiz nokta itibariyle bundan sonra siyasi hayatımıza nasip olursa yeni bir hareket yeni bir heyecanla İYİ Parti saflarında mücadele ederek katılacağım. Bunun için vatandaşlarımızdan gerekli teveccühü görmek, onların beğenilerine layık olmaya çalışmak en büyük hedefimizdir. Dış politikada ve ekonomik anlamdaki bu dar boğaz, bu sıkıntılı günler, bu erken seçimi doğurdu. 3 Kasım 2019'da yapılması gereken genel seçimlere kadar bu sürecin taşınamayacağı aşikardır. Bu ülkenin muhakkak ve muhakkak seçim havasından çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla, TBMM'de alınan kararla 24 Haziran'da yapılacak olan erken genel seçimin, bir an önce vatandaştaki bu beklentiye cevap vermesini, onları tekrar canlandıracak, ümit ve yeni bir ışık olacak sonuçları doğurmasını yüce rabbimden diliyorum. Hiç kimse merak etmesin Türkiye 'İyi' olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İyi Parti'den milletvekili aday adayı olan Gökhan Karaçoban'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Rusya'nın domates kararı Antalya'da mutluluk yarattı

RUSYA'nın, Türkiye'den sınırlı sayıda firmaya verdiği domates ithalat iznini tamamen kaldırması, örtü altı sebzeciliğinin merkezi Antalya'da olumlu karşılandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Aleksandr Tikaçev'in Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme olumlu sonuçlar doğurdu. İki ülkenin bakanlarının talimatlarıyla yetkililer, 26 Nisan'da teknik toplantı yaparak Rusya Federasyonu'nun, Türkiye'den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırdı.

UÇAK KRİZİNİN EMARELERİ ORTADAN TAMAMEN KALKTI

Sınırlamanın kaldırılması, Türkiye'nin önemli domates üretici Antalya'da büyük mutluluk yarattı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, pazartesi günü itibariyle domatesle ilgili nahoş durumun tamamen ortadan kalkacağını söyledi. Uçak krizinden sonra beraber iş yapmaya mecbur ve muktedir olan Rus ve Türk milletinin bu sıkıntıyı aştığını belirten Bahar, "Kalan son pürüz de halledilmiş durumda. Umarım bir daha standart dışı bir liste uygulaması ile karşı karşıya kalmayız. Bizim Rusya ile ilgili çok işimiz var" dedi.

SEZON GÜZEL HABERLE BİTTİ

Çok mutlu olduklarını dile getiren Hakkı Bahar, krizden önce Rusya'ya 350 bin ton domates gönderdiklerini, krizden sonra ise rakamın 50 bin tona düştüğünü açıkladı. Bu 50 bin tonu ise Rusya'nın belirlediği firmaların sağlayabildiğine dikkati çeken Bahar, "Artık bu defter kapandı. Sezon itibariyle domates ihracatımız sona ermişti. Yeni sezon kasım itibariyle yeniden başlayacak. Bu karar çok olumlu yansıyacaktır. Kısa sürede 350 bin tona yeniden gelme hedefimiz var. Yeni sezona hazırlıklı gireceğiz. Rusya'da daha organize olma durumumuz var. Sezonu güzel bir haberle bitirdik. Rusya ile yaşadığımız sorun sadece bu ülkeye bağlı kalmamamız gerektiğini gösterdi. Farklı pazarlara açılma mecburiyetimiz var" diye konuştu.

KRİZ 2015'TE BAŞLAMIŞTI

Rusya, Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye'den domates ithalatını durdurmuştu. İki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşmenin ardından Rusya söz konusu kısıtlamaları kademeli şekilde kaldırdı. Bu son kararla kısıtlama tamamen ortadan kalktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Basın mensuplarından detay görüntü

Röp. Hakkı Bahar

BAİB dış plan görüntüsü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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