Türkiye'den Çin'e ikinci ihracat treni, Kartepe'den hareket etti
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Türkiye'den Çin'e ikinci ihracat treni, Kartepe'den hareket etti

21.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:08
Türkiye'den Çin'e ikinci ihracat treni, Kartepe'den hareket etti

TÜRKİYE'den Çin'e giden ikinci ihracat treni, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki TCDD Lojistik Merkezi'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından yola çıktı.

TÜRKİYE'den Çin'e giden ikinci ihracat treni, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki TCDD Lojistik Merkezi'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından yola çıktı. 

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ikinci tren, dün Tekirdağ'daki Çerkezköy istasyonundan yola çıkmasının ardından Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki TCDD Taşımacılık A.Ş. Köseköy Lojistik Müdürlüğü'ne geldi. Toplam 42 konteyner ihracat yükü taşıyan ikinci ihracat treni, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 14.18'de Çin'e doğru yola çıktı. 

Tekirdağ Çerkezköy'den yola çıkarak, Çin'e gidecek olan, 810 metre uzunluğundaki tren, Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyip Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi geçişi ve Kazakistan'ı geçtikten sonra X'ian kentine ulaşacak. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek Çin'e 12 günde ulaşması planlanan tren, 8 bin 693 kilometre yol yapacak. 

 


Türkiye'den Çin'e ikinci ihracat treni, Kartepe'den hareket etti
Türkiye'den Çin'e ikinci ihracat treni, Kartepe'den hareket etti
Türkiye'den Çin'e ikinci ihracat treni, Kartepe'den hareket etti
Türkiye'den Çin'e ikinci ihracat treni, Kartepe'den hareket etti
Türkiye'den Çin'e ikinci ihracat treni, Kartepe'den hareket etti
Türkiye'den Çin'e ikinci ihracat treni, Kartepe'den hareket etti
Türkiye'den Çin'e ikinci ihracat treni, Kartepe'den hareket etti
Türkiye'den Çin'e ikinci ihracat treni, Kartepe'den hareket etti
Türkiye'den Çin'e ikinci ihracat treni, Kartepe'den hareket etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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