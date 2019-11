DHA YURT BÜLTENİ - 15

09.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:34

Hakkari'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu kuruldu

HAKKARİ'de şehit ve gazi aileleri, 'Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu' altında birleşti. Federasyon başkanlığına seçilen Abdurrahman Er, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tüm illerdeki derneklerin, federasyona katılım yapmaları konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Dernek binasında basın açıklaması yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Abdurrahman Er, Hakkari'de ilk kez kurulan federasyonun adının Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu olduğunu söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gazi ve şehit aileleri ile alakalı dernekleri bir çatı altında toplamak amacıyla federasyonun kurulduğunu belirten Er, federasyonun yönetim kurulu başkanlığına ise kendisinin seçildiğini söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde tüm illerdeki derneklerin federasyona katılım yapmaları konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Er şöyle konuştu:

"Amacımız, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak ve devam ettirmek uğruna, şehit ve gazi olan asker, polis, güvenlik korucuları, kamu görevlileri ile, sivil vatandaşlarımızın geride bıraktıkları ailelerinin acılarını paylaşmak, aileler arasında tanışma ve kaynaşmayı, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır. Milletimize maddi ve manevi çok büyük acılar yaşatan ve en büyük insanlık suçu olan terörizmin, toplumumuz tarafından doğru algılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve toplumda şehitlik ve gazilik kavramlarına ilişkin bir farkındalık meydana getirmektir. Ayrıca şehit ve gazi ailelerimizin haklarının sosyal takipçisi olmak ve bununla ilgili kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenleyerek şehitlik kavramını yeni nesillere en iyi bir şekilde anlatabilmektir. Şehit ve gazi ailelerimizi birlik ve beraberliğin sevgi ve saygı bağlarını artırıcı her türlü faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bölgemizin gür sesi olmaya çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız ve gece gündüz demeden her zaman ve her yerde iyi günlerinde kötü günlerinde kimseye karşı ön yargılı olmadan şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi yürekten kucaklayarak yanlarında ve emrinde olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Basın açıklamasına katılanlarFederasyon Bakanı Abdurrahman Er'in konuşmasıGenel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

Seydikemer'de orman yangını

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.

Arsa Mahallesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında başlayan anız yangını, büyüyerek ormana sıçradı. Vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinde arasözler sevk edildi. Orman işçileri ve vatandaşların 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYanan alandan görüntüSöndürme çalışmalarından görüntüGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla),

İnşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

EGE Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında çalışan işçi Ferit Aytekin (45), elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Otopsisi yapılan işçinin başında darp izine rastlanırken, olayla ilgili akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin yakaladığı belirtildi.

Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatının yanından dün akşam geçenler, bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, el ve ayakları bağlı haldeki erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede cesedin cami inşaatında çalışan işçi Ferit Aytekin'e ait olduğu anlaşıldı. İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede ise Aytekin'in başına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, olayı çözmek için çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Polisin, olayla ilgisi olduğunu düşündüğü akıl sağlığı yerinde olmayan bir şüpheliyi yakaladığı bildirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Camiden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti; annesi abutu başında gözyaşlarına boğuldu AYDIN'da, üniversite öğrencisi Özgecan A. (22), 3'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi. Özgecan A.'nın anne ve babasının boşandığı, genç kızın tatil dönemlerinde İzmir'de yaşayan annesinin yanında yaşadığı, bir süredir de psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi. Kızının tabutu başında, acılı anne Nuray Y. ile oğlu Arda A., birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özgecan A., iddiaya göre, dün saat 22.30 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle'deki bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonundan atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özgecan A.'yı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Özgecan A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİAydın'da apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan atladığı öne sürülen üniversite öğrencisi Özgecan A.'nın (22) cenazesi, memleketi İzmir'in Buca ilçesine getirildi. Özgecan A. için Şirinyer Merkez Camii'nde, İkindi namazında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye annesi Nuray Y., kardeşi Arda A., babası Kemal A.'nın yanı sıra arkadaşları ve akrabaları katıldı. Kızının tabutu başında, acılı anne Nuray Y. ile oğlu Arda A., birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Baba Kemal A., taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Özgecan A., Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Özgecan A.'nın anne ve babasının boşandığı, genç kızın tatil dönemlerinde İzmir'de yaşayan annesinin yanında yaşadığı ayrıca, bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi. Cenaze törene gelen Özgecan A.'nın arkadaşları ise, genç kızla ilgili sorulara yanıt vermedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenaze töreninden görüntüAnne Nuray Y.'nin ağlamasından görüntüNamazdan görüntü

Haber- Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

İskenderun'un il yapılması için en uygun dönem

İskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Rıza Kekeç, mahalle muhtarlarıyla birlikte ziyaret ettiği Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'dan İskenderun'un il yapılması için harekete geçmesini istedi.

İskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Rıza Kekeç ilçe nüfusunun 250 binin üzerine çıkması noktasında belediyenin başlattığı "İkametimi Taşıyorum, Çünkü İskenderun'da Yaşıyorum" kampanyasını desteklerini Başkan Tosyalı'ya iletti. Muhtarlar Derneği Başkanı Kekeç, kampanya ile ilgili muhtarlar olarak çalışmalar yapmaya başladıklarını belirterek, "Bize ne düşüyorsa, bunu yamaya hazırız, kampanyanın yanındayız" dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da başlattıkları kampanyaya toplumun tüm kesimlerinin ilgi gösterdiğini ve destek verdiğini ifade ederek, "Siyasi partiler, STK'lar destek veriyor ama işin esas rolün başındaki kişiler sizlersiniz. Belediyeler gelirlerini şehirde yaşayan kişi sayısına göre alır. Onun için biz, mevcut nüfusumuzun çok daha üzerinde İskenderun'da yaşayan olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------------------Belediye başkanının muhtarları karşılaması-Muhtarlar dernek başkanının konuşması-Başkanın açıklamaları

SÜRE: 03'26"

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Çarşıda at üstündeki gelin ilgi topladı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, gelin alma töreni yüzlerce yıllık örf ve geleneklere göre yapıldı. Unutulmaya yüz tutan at üzerinde gelin getirme geleneği canlandırıldı. Çarşıdan at üstünde geçen gelin, çevredeki vatandaşların ilgisini topladı. Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde turistik çarşı olarak bilinen Hisarönü'nde, at üstünde gelin getirme geleneğini yaşatmak isteyen otel müdürü damat 29 yaşındaki Uğur Kaya, evleneceği 25 yaşındaki Gamze Tekeli'nin hayalini gerçekleştirmek için düğün öncesi bir at kiraladı. Düğün günü kız evine gelin almaya atla giden Kaya, davul ve zurnayı da eksik etmezken, akrabaları yöresel kıyafetler giydi. Kırmızı duvağı ve gelinliğiyle merasime hazırlanan Tekeli ise, kendisi için hazırlanan ata bindi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca turistik çarşıda at üzerinde yol alan gelinin çevresinde davul- zurna eşliğinde oyunlar oynandı. Sembolik olarak silah kuşanan Yörük efeleri ise en önde yer aldı. Eşini attan kucaklayarak inmesine yardımcı olan Kaya, ataları ve dedelerinden kalma bir geleneği yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Gelin Gamze Tekeli, eski geleneklerini tekrar yaşatmanın çok heyecan verici ve güzel bir duygu olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gelin alma konvoyundan görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

Kaynak: DHA