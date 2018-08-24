Dha Yurt Bülteni-15

KONYA'DA KERESTE ATÖLYESİNDE YANGIN

KONYA'da, kereste ve dekorasyon atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, metrelerce yükseldi. Yangın, atölyenin yanındaki iş yerine de sıçrarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki Hasan Çınar'a ait kereste ve dekorasyon atölyesinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle metrelerce yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Etrafı yoğun kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, yandaki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, havadan destek için helikopter istedi.

İş yerini alevlerin kaplaması üzerine sinir krizi geçiren Hasan Çınar'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Yangını duyup, gelen kadın da olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yangın sırasında çevrede toplanan bazı kişilerin metrelerce yükselen alevleri izlediği görüldü. Alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yükselen alevler

İtfaiye erlerinin çalışması

Vatandaşların paniği

Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA/KONYA,

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BARAJ GÖLÜNE GİREN SURİYELİ GENÇ BOĞULDU

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Mustafa Temo (14) boğuldu.

Olay, öğleden sonra Çatak Sosyal Tesisleri kıyısında meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Mustafa Temo, bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin kaybolduğunu fark edenlerin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen su altı arama polislerinin çalışmasıyla Temo'nun cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Temo'nun cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastanenin morgu

Cenaze aracının gelmesi

Cenazeyi cenaze aracına indirilmesi

Genel ve detay görüntüler

62 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, bayramın son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, öğleden sonra arttı. Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Kazaların meydana geldiği yerlerde ise trafik tamamen dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk, Bolu Dağı Tüneli'ne kadar devam etti. Trafikteki yoğunluğun yarın ve pazar günü de sürmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trafik yoğunluğu

-Yoldan görüntüler

-Araçlar

-Detaylar

Süre: 01.34-Boyut: 189.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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TEM'İN KOCAELİ GEÇİŞİNDE 40 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Tatilcilerin trafikteki yoğun hareketliliği sürüyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk artarak devam ediyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan trafik yoğunluğu Kocaeli'nin Derince ilçesine kadar sürüyor. Saat 19: 00 itibariyle bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğu İstanbul istikametine doğru adım adım ilerliyor. Derince ilçe geçişinde rahatlayan trafik akışı, Gebze Kirazpınar mevkiinde yeniden yoğunlaşıyor.

Yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trafik yoğunluğu

-Otoyoldaki ekip otosu

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ KOCELİ

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