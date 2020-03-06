DHA YURT BÜLTENİ - 14

06.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:38

Şehit Kara, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara, memleketi Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran Köyü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Kara için baba ocağı olan Koçkıran köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımıcısı Mücahit Demirtaş, Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Doğubayazıt 1'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgenaral Yücel Özer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, 5'nci Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, ilçe kaymakamları ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin anne ve babası tabuta sarılıp ağladı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ehlibeyt Alimleri Derneği üyesi Zeki Tümay tarafından dua edilip, helallik alındı. Ardından Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Kara'nın cenaze törenine İdlib'de başka bir saldırıda yaralanıp Iğdır'daki evlerine gönderilen gaziler Ercan Babet ile Sefter Güzel Nargün de katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Cenazeninin getirilişi-Cenazeninin kalafatın üzerine konulması-Ailesinin tabuta sarılıp ağlaması-Cenaze nin götürülüşü

Haber-Kamera: Suat DENİZ-Özkan AYDIN/ IĞDIR,

=============================

Yunanlılar, sınırda bekleyen göçmenlere müdahale etti

EDİRNE'de sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, TOMA ve gaz bombası ile müdahale etti.

Yunanistan'ın giriş ve çıkışlara kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge ve çevresinde bulunan göçmenlere akşam saatlerinde Yunan güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. TOMA'dan tazyikli su sıkan Yunan güvenlik güçleri ayrıca gaz bombası da kullandı. Atılan gazlardan göçmenler etkilenirken, bazıları nefes almakta güçlük çekti. Müdahale nedeniyle Türkiye tarafında kaçan göçmenler ile Yunan güvenlik güçleri arasında olaylar bir süre devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Yunanlıların müdahalesiGazlı müdahalede yükselen dumanlarGöçmenlerin kaçışmasıMüdahaleden detaylar

Haber-Kamera: Cemal YURTTAŞ/EDİRNE,-

================================

Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde çocuğuyla birlikte balık almaya giden Gülizar Şahin (40) köpeğin saldırısına uğramasıyla kolundan ve bacağından yaralandı. Ölü bulunan köpekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Bozova ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Şahin çocuğuyla birlikte balık almaya gittiği sırada başıboş gezen bir köpeğin saldırısına uğrayarak kolundan ve bacağından yaralandı. Yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin tedavi altına alındı. Başıboş köpeğin saldırısına uğraması sonucu yaralanan kadının ihbarı üzerine Dutluca Mahallesine giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Adana'ya gönderdi. Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde numunede yapılan inceleme sonucunda köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, mahallede karantina uygulaması başlatı. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı, vatandaşlar ise uyarıldı. Başıboş köpeğin kendisine saldırması sonucu çok kortuğunu ifade eden Gülizar Şahin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Eşinin kuduz köpeğinin saldırısına uğradığını anlattan Dutluca Mahalle Muhtarı Nihat Şahin, "Sokaktaki başıboş köpek eşime saldırdı. Eşimin kolu ve ayağı yaralandı. Hemen hastaneye ulaştırdık tedavisine başladılar. Ben de zaman kaybetmeden görevlilere haber verdim. Veterinerler de gelip ölmüş köpekten numuneler alıp Adanaya gönderdi. Birkaç gün sonra haber geldi ki köpek kuduzmuş. Ben de camide mahalleyi toplayarak bilgilendirdim. Gerekli afişleri alıp mahallenin bazı bölgelere astım" defi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, köpekten alınan numunenin pozitif sonuç vermesi üzerine mahallede sahipli köpeklerin aşılandığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Dutluca Mahalle girişine asılan kuduz levhasıMahalleden genel görüntüMahallede bulunan köpeklerMuhtar Nihat Şahin açıklamasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera-ŞANLIURFA - DHA)

=============================

Belediye başkanı oyaladı, polisler kurtardı DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde M.G. (16), ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası 7'nci kattaki evin penceresinden intihara kalkıştı. M.G., tesadüfen oradan geçerken olayı görüp, eve giden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile konuşurken, kilitli kapıyı açan polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre annesiyle tartışan M.G. odasına geçip kapıyı kilitledi. Daha sonra pencereye çıkarak intihar etmek isteyen genç kızı ailesinin ikna çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 2 saat boyunca ikna edilemeyen genç kızı yoldan geçerken gören Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, aracını durdurup 7'nci kattaki eve geçti. Genç kızı intihardan vazgeçirmek için konuşmaya başlayan Başkan Beyoğlu'nun bu çabasını fırsat bilen polis ekipleri kilitli kapıyı açarak, genç kızı pencereden içeri çekti. Genç kız, Başkan Beyoğlu ile aşağı inerken, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

'KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEMİŞTİ'

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yoldan geçerken kalabalığı gördüklerini ve durduklarını söyleyerek, "Yukarı baktık. 7'nci katta bir genç kızımız pencerenin korkuluğuna oturmuş. Kendinden geçmiş. Çevredekiler bağırıp çağırıyor. Kimseyi dinlemiyor. Aşağıda müdahale etmeye çalıştık netice alamadık. Yukarı çıktım. Bulunduğu odanın kapısını üzerine kilitlemişti. Odaya girmemiz imkansızdı. Kapıya müdahale etseydik o an bir telaşla kendini aşağıya atabilirdi. Yan taraftaki balkona gittim. Kızımıza seslendim. Kendimi tanıttım. Konuşmak istemedi. 'Sana hem babayım hem amcayım hem dayıyım. Konuş benimle. Ne sıkıntın varsa ben yardımcı olacağım. Seni işe alacağım' dedim. Sonra mırıldandı 'Dayımı getirin' dedi. 30 dakika gibi bir konuşmamız oldu. O arada genç kıza 'Sen bana kapıyı aç. Ben gelip seni alayım. Kimse gelmez yanımıza' dedim. 'Tamam' dedi. Gittim kapıya seslendim. Fayda vermedi. Orada polis arkadaşlar da kapıyı yavaş yavaş açmaya çalışıyordu. Tekrar ben yan tarafa balkona geçtim. Kendinde değildi yine. Yine konuşmaya başladım. Tabi biz konuşurken polis arkadaşlar da kapıyı açtı. Çaktırmadan gidip onu kurtardılar. Mutlu bir son oldu. Bizde onu aldık ambulans aşağıdaydı. Kızımızı koluma taktım aşağıya indik. Hastaneye gönderdik kendine gelmesi için. Sonra onları belediyeye davet edeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kızın kurtarılma anı -Başkanın makam odasından detay-Başkanın konuşması-Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

===================================

Yolun karşısına geçen kadına kamyon çarptı ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Demir'e (60) tüp yüklü kamyon çarptı. Demir'in ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Yeşildirek Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Demir'e, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tüp yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Halime Demir'in ağır yaralandığı kazanın meydana geldiği yolda sık sık kazaların yaşandığını dile getiren esnaf Emin Avcı, "Burada kazanın yaşanmadığı gün geçmiyor. Ben burada 35 yıldır esnafım. Defalarca iki mahallenin ortasından geçen bu yola bir köprü yapılması için talepte bulunduk ama bir türlü yapılmıyor. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına tüp yüklü kamyon çarparak ağır yaralandı. Üst geçit olmayınca ölüm yolunda kazasız gün geçmiyor" dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Mahalle sakinlerinin tepkisine yol açan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyon sürücüsünün yakalanması için ise polis çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

================================

'Kimse yok' diye geçtiler, drone yakaladı KAHRAMANMARAŞ'ta polis, drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Dronedan habersiz kırmızı ışıkta geçen sürücüler, polis tarafından çevrilince, büyük şaşkınlık yaşadı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak amacıyla kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için drone ile denetim yaptı. Şehrin en yoğun kavşaklarından biri olan Arsan Kavşağı'nda yapılan denetimde polis, ışık ihlali yapan sürücüleri drone ile belirledi. Tespit edilen sürücüler, 300 metre ileri bekleyen ekipler tarafından durduruldu. Denetimde ışık ihlali yapan 21 sürücüye toplam 288 lira para cezası uygulandı.

Bazı sürücüler sarı da geçtiklerini söylese de cezadan kurtulamadı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, yaralamalı trafik kazalarının yüzde 30-35'inin kavşaklarda meydana geldiğini, bu kazaların nedenlerinden birinin de kırmızı ışık ihlali olduğunu söyledi. Bu kapsamda trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda drone ile sık sık denetim yaptıklarını ifade eden Doğan, "Amacımız meydana gelen yaralanmalı ve ölümlü kazaların azaltılması. Sık sık drone ile kırmızı ışık denetimi yapıyoruz. Bazen de sivil ekibimizle kırmızı ışık denetimini yapıyoruz. Çevirmeli uygulamalarımız bizim için daha bir önem arz ediyor, sürücülere hatalarını hatanın işlendiği alanda, mekanda yüzüne karşı ikaz ederek bildirmek sürücüler de davranış değişikliğini olumlu olarak etkiliyor. Dolayısıyla böyle bir çevirmeli uygulamadayız. Sürücülerimizi, kırmızı ışık ihlali yapmamaları konusunda tekrar uyarıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Trafik kontrol levhası-Droneun havalanması-Araçların kırmızı ışıkta geçmesi-Polisin araçları anons etmesi-Sürücülere ceza yazılması-Sürücü ile röp.-Hakan Doğan ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

================================

Geri gelen kamyonetin altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

KARABÜK'te geri gelen kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan R.M.'ye çarptı. Kamyonetin altında yola savrulan R.M. ayağa kalkarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Caddede geri gelen T.D. yönetimindeki 78 AAF 297 plakalı kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan R.M.'ye çarptı. Vatandaşların uyarısı üzerine ileri giden kamyonetin altından kurtulan R.M. ayağa kalktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Kamyonun altında kalan ve ölümden son anda kurtulan R.M. sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Güvenlik kamerası görüntüsü-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

================================

Çocuğa çarpan sürücü: Ben değil, çocuk bana çarptı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Harun Baha Çetin'e (15) çarpıp kaçan otomobil sürücüsü Nazmi Fenerci (59), polise teslim oldu. Vücudunda kırıklar oluşan Harun Baha tedaviye alınırken, Fenerci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fenerci, adliyeye girişinde, "Ben çocuğa değil, çocuk bana çarptı" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ereğli Solak köyü yol ayrımında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Harun Baha Çetin'e Nazmi Fenerci'nin kullandığı otomobil çarptı. Harun Baha yola savrularak yaralanırken, Nazmi Fenerci otomobiliyle kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Harun Baha, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Harun Baha buradan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, Nazmi Fenerci, dün gece saatlerinde teslim oldu. Fenerci, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nazmi Fenerci adliyeye girişi sırasında gazetecilere, "Ben çocuğa değil. çocuk bana çarptı." dedi. Fenerci, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Harun Baha Çetin'in ise vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Sürücü Nazmi Fenerci'nin emniyetten çıkarılışı-Sürücü Nazmi Fenerci'nin çocupun kendisine çarptığını söylemesi-Ekip aracına bindirilmesi-Aracın emniyetten ayrılması-Emniyetten detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

====================================

Sakarya'da belediye başkanlarından Özkoç'a tepki

SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ilçe belediye başkanları, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve beraberindeki ilçe belediye başkanları, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın açıklamasında Özkoç'a tepki gösterdi. Basın açıklamasını yapan Yüce, "Hayatı, davası ve mücadelesiyle ülkemiz tarihine adını altın harflerle yazdıran, çalışmalarıyla ülkemize itibar kazandıran, milli mücadele ruhunun vatanımızın her ferdinde nakşolmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına yönelik yapılan bu açıklamayı telin ediyor ve en sert şekilde kınıyoruz" dedi.

Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Yüce, "Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacının olduğu, kahraman Mehmetçiklerimizin dört bir satıhta destanlar yazdığı son derece önemli ve kritik dönemde, bu tür talihsiz açıklamaların kimleri memnun edeceğini, basireti ve feraseti son derece yüksek olan aziz milletimizin takdirine arz ediyoruz. Türkiye'nin milli birlik ruhu ile destan yazdığı bu dönemde, siyasi muhalefetin de milli bir hüviyete kavuşmasını, hem demokrasimiz hem de aziz milletimizin huzuru ve refahı adına temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz yolda, hakkı savunmak ve milletimizin bekası için dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Başkan Yüce konuşması

-Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

Kaynak: DHA