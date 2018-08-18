Dha Yurt Bülteni 13

Gelin ve damat tarafı oynama sırası yüzünden kavga etti: 1 ölü (2)

İKİSİ DE TUTUKLANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kına gecesinde çıkan tartışma sonrası ayrıldıkları mahalleye dönüp meydanda av tüfeğiyle ateş açan ve 1 kişinin ölümüne neden olan A.B. (Ahmetcan Bulut) ile arkadaşı A.Ö. (Anıl Özmen), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda av tüfeğiyle açılan ateş sırasında kahvehanede otururken vurularak ölen 63 yaşındaki Yusuf Topal için Çapak Mahallesi Camii'nde, ikindide cenaze töreni düzenlendi. Yusuf Topal, kılınan cenaze namazının ardından Çapak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),

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Park halinde alev alan 2 otomobil yandı

ÇANAKKALE'de, park halinde bulunan 2 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Eski devlet hastanesi bahçesinde park halinde bulunan 17 DK 242 plaka araç, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Alevlerin yükselmesi ile birlikte araç alev topuna döndü. Bu sırada yanında park halinde bulunan 17 UV 061 plakalı araç da alev alarak yanmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polisler ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan araçlardan detay ve genel görüntü.

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

-Çevrede ki vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE,

HD - 1 dakika 19 saniye. 145 MB.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Geri geri gelen otomobile TIR çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,- KÜTAHYA'da karayolu kavşağında geri geri gelen otomobile TIR çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 1' inci kilometresindeki Ana Sultan mesire yerinin girişindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre dönmek istediği kavşağın ilerisine gittiği için geri geri gelen 43 NA 663 plakalı otomobile, İstanbul'dan Burdur'a sebze götürmekte olan Mustafa Barış yönetimindeki 07 OF 549 plakalı TIR çarptı. Kazada otomobil savrularak şarampole düşerken TIR da orta refüje çıktı.

Kazada kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücü ile aynı araçtaki bir kadın olay yerinde öldü, yaralanan 4 kişi sıkıştıkları otomobilden itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkartılarak ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü jandarma ekipleri tarafında gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Kaza yerindeki araçların ve güvenlik görevlililerinin çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/ DHA

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kümesten kaleşnikof çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bir evin kümesinde yapılan aramada kaleşnikof silah ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.R.A.'nın evinde ve iş yerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Ekipler, operasyonun devamında şüphelinin babasının evinde arama yaptı. Evin bahçesindeki kümesi de arayan polis, kaleşnikof silah ele geçirdi.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI

Ele geçirilen silahlara el konulurken, silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı öne sürülen A.R.A.'nın, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan Türkoğlu Açık Cezaevi'nde olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kalaşnikof silah

Silahtan detay

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAGRAMANNARAŞ-DHA)

6 MB

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Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA), - BURSA'NIN İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli 77 yaşındaki Hasan Alemdar, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde sürücü 25 yaşındaki İbrahim O. Yönetimindeki 16 KCG 99 plakalı özel otomobil, metal sanayi kavşağından bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hasan Alemdar'a çarpıp yaklaşık 20 metre sürükledi. Yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekipleri, yaşlı adamın ölümünü tespit ettiler.

Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Görüntü dökümü

Olay yeri genel görüntü

Detaylar

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Akıma kapılan su tesisatçısı, yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı otelin bahçesindeki suyu tahliye etmek isterken, elektrik akımına kapılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Gök (30) yaşamını yitirdi.

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde su tesisatçısı olarak çalışan Mehmet Gök, saat 14.30 sıralarında otelin bahçesinde biriken suyu tahliye etmek için motopompla çalışmaya başladı. İddiaya göre motopomptaki kaçak nedeniyle akıma kapılan Mehmet Gök, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Gök, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

'KIZIMIZA DOYAMADI'

Eşi Kübra Gök ve yakınları acı haberi alıp hastaneye geldi. Kübra Gök hastane koridorlarında gözyaşı dökerken, "Şaka yapıyor, benim eşim ölmedi. O bizi bırakmaz, bırakamaz. Kızımıza doyamadı, çocuklarını çok severdi" diye feryat etti.

Mehmet Gök'ün cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Gök'ün 4 yaşında erkek ve 3 aylık bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastaneden görüntü

Morgun önünden görüntü

Kübra Gök'ün dışarı çıkması ve ağlayarak minibüse binmesi

Hastane koridorundan görüntü (cep telefonu)

Mehmet Gök'ün fotoğrafı

02.03ö

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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