DHA YURT BÜLTENİ - 12

Yaşamını yitiren er, toprağa verildi

HATAY'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yaptığı birliğinde kendi tüfeğinden çıkan kurşunla yaşamını yitiren Er Yusuf Duruk (24) memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Duruk'un cenazesinde, koronavirüs salgınına karşı önlemler alındığı görüldü.

Altınözü ilçesinde vatani görevini yapan Yusuf Duruk, 23 Mart 2020 günü birliğinde nöbet tutarken kendi silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Duruk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erzurumlu Nevin- Kelami Duruk çiftinin iki erkek çocuğundan en büyüğü olan Yusuf Duruk'un cenazesi, memleketine getirildi. Yusuf Duruk için merkez Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi koronavirüs salgını nedeniyle belediye görevlileri, vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı, cemaate maske dağıttı. Cenaze namazında sosyal mesafeyi korumak için şeritler çekilip, musalla taşı ve alan tamamen ilaçlandı. Görevliler yan yana gelen vatandaşları iki kol mesafe oluşturması için sık sık uyarılarda bulundu.

Elinde eldiven ve ağzında maske ile kardeşinin tabutuna sarılan Erdoğan Duruk, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları tarafından güçlükle tabuttan uzaklaştırılan Erdoğan Duruk, "Gitti Yusuf'um gitti, seni koruyamadım" dedi.Cenaze namazının ardından Er Yusuf Duruk, götürüldüğü Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Solakzade camii-Musalla taşı ve alana şerit çekilmesi-Cemaat için sihay-beyaz şerit çekilmesi-Camiye gelenlerin ellerine dezenfekte -İlaçlama ekibinin musalla taşı ve alanı dezenfekte etmesi-Cenaze aracının alana gelmesi-Cenazenin askerler tarafından musalla taşına konması-Askerin ağabeyinin tabuta sarılarak ağlaması-Yakınlarının ağabeyiyi sakinleştirmeye çalışması-İmamın vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarması-Vatandaşların aradaki mesafeyi açması, görevlilerin ikazı-Kur'an okunması-Maskeyle namaza katılanlar-Cemaate maske dağıtılması-Cemaat arasındaki mesafe-Asker için helallik alınması-Maske dağıtılması-Cenaze namazı kılınması-Cenazenin vatandaşlar tarafından araca taşınması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Edirne'de tarihi çarşılar, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında kapatıldı

EDİRNE'de koronavirüs önlemleri kapsamında tarihi çarşılar Ali paşa, Bedesten ve Arasta geçici süreyle kapatıldı. Ali Paşa Çarşısı Esnaf Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, "İlk önceliğimiz sağlık. Para tekrar kazanılır, kaybedilir. Bunlar artık bizim ikinci, üçüncü planda. Biz de bu kapsamda esnafımızdan gelen talepleri değerlendirerek çarşımızı kapama kararı aldık" dedi.Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerde tarihi çarşıların tedbir amaçlı kapanmasının ardından, Edirne'nin 5 asırlık Ali Paşa Kapalı Çarşısı ileBedesten ve Arasta çarşıları da kepenklerini indirdi. Ali Paşa Çarşısı Esnaf Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, sağlığın her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: "Malum tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bugün esnafımızdan çarşının kapanmasıyla ilgili çarşı yönetimimize talep geldi. Aslında bayağı süredir esnaf bunu dillendiriyordu. Biz, ilk vaka çıktığı günden beri çarşımızı hep açık tuttuk ama her geçen gün hem müşteri sayımız hem de esnaf sayımız gittikçe azaldı. Bu hafta içerisinde başta İstanbul Kapalı Çarşı, Bursa'daki tarihi çarşı ve Edirne'deki diğer iki çarşının da kapanmasıyla birlikte esnaftan böyle bir talep gelince talepleri tek tek değerlendirdik ve oy birliğiyle 30 Mart Pazartesi gününe kadar geçici olarak çarşımızı kapatma kararı aldık." 'PARA KAZANILIR - KAYBEDİLİR, ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK'Esnaf olarak, ilk günden itibaren 'evde kal' uyarılarını desteklerini söyleyen Sanış, "Zaten evde kal duyurularını ilk günden bu yana Ali Paşa Çarşısı esnafı olarak destekliyorduk. İnşallah en kısa zamanda başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya bu koronavirüsünden bir an önce kurtulur, tekrar sağlıklı günleri yaşamaya devam ederiz. İlk önceliğimiz sağlık. Para tekrar kazanılır, kaybedilir. Bunlar artık bizim ikinci, üçüncü planda. Zaten devletimiz de gerekli yardımları yapıyor, yapacağına inanıyoruz, devletimiz büyük. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Tarihi çarşının kepenklerinin kapatılmasıÇarşının boş görüntüleriKapalı dükkanlardan detaylarÇarşı Esnaf Derneği Başkanı Yılmaz Sanış röportajÇarşının dışından detay

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi -TEKRAR

BOLU'da Murat Çalık (32) koronavirüs salgınının ardından ortaya çıkan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi. Murat Çalık'ın annesine ait otomobile yüksek sesle yayın yaptığı gerekçesiyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Çalık, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.Koronavirüsün yayılma hızını engellemek amacıyla yapılan 'Evde kal' çağrısına Bolu'da yaşayan Murat Çalık'tan ilginç bir destek geldi. Murat Çalık, 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek için aracının üzerine tabut koydu. Çalık, ayrıca otomobiline bağladığı hoparlör sistemiyle sela okuttu. Tabutun üstünde ise, "Eğer bu okunan sela senin ya da sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazısı yer aldı. Aracıyla kentin çeşitli noktalarında tur atarak sela okutan Murat Çalık'ın otomobilinin üzerindeki tabutu görenler şaşırdı. Çalık, farkındalık yaratmak için böyle bir şey yaptığını ifade etti.ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİMurat Çalık, otomobiliyle kentin sokaklarına tur yaptığı sırada ihbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç, Dodurga Mahallesi'nde durduruldu. Aracın üzerinde bulunan tabut söküldü ve hoparlör sistemi iptal edildi. Ayrıca Murat Çalık'ın annesine ait olan otomobile yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Tabut, otomobilin içine sığmayınca o sırada yoldan geçen bir belediye otobüsüne konularak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Murat Çalık da Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifade için emniyete çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Murat Çalık, "Topluma bir mesaj vermek için bir farkındalık yapmak istedim. 7'den 70'e herkes dışarıda. Milletimizde bir sorumsuzluk var. İzin gerekiyormuş benim haberim yoktu. Bu izni öğrenince zaten söktük. Bugün de emniyete gideceğiz. Varsa bir suçumuz çekeceğiz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Aracın şehir içinde gezmesi-Vatandaşların şaşırması-Sela okunması-Röportaj-Polisin gelmesi-Diyaloglar-Tabutun sökülmesi-Tabutun araca sığmaması-Yoldan geçen otobüse koyulması-Murat Çalık ile röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişiler, eski Konya'yı anlatacak

KONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı başlayınca 'Sen #Evdekal bize eski Konya'yı anlat' sloganıyla video paylaşım projesi başlattı. Evden çıkamayan bu gruptaki kişiler, Konya'nın eski durumunu anlatarak, deneyim ve hatıralarını paylaşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi, evden çıkamayan yaş ğrubu için sosyal medya üzerinden 'Bize eski Konya'yı anlat' projesi başlattı. 65 yaş ve üstündeki kişilerin tecrübe ve hatıralarının toplumun tamamına aktarılması amacıyla başlatılan çalışma, Konya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından, "Sen #Evdekal Bize Eski Konya'yı Anlatö sloganıyla duyuruldu. 'Büyüklerin değerinin daha da anlaşılması, onlara gösterilen saygının hissettirilmesi ve dışarı çıkmadan bütün ev halkının evlerde birlikte huzurla yaşamasına katkı sağlamayı' amaçlayan çalışmada, eski Konya'ya dair anılar, yakınları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, büyükşehir belediyesine ulaştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------65 yaş üstü kişilerin eski Konya'yı anlatması

Haber- Kamera: : KONYA

Antalya'da yollar yıkanarak dezenfekte ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında cadde ve meydanları ilaçlı sularla yıkayarak, dezenfekte ediyor. Antalya Havalimanı ve Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yanı sıra ilçelerde bulunan otogarlarda da dezenfekte çalışması yapılıyor.Koronavirüs tedbirlerini en üst seviyede tutan Büyükşehir Belediyesi bir yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlarla, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmasını titizlikle yürütürken bir yandan da cadde ve meydanları yıkayarak temizliyor.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde cadde ve meydanlar ile Antalya Otogarı'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin gece saatlerinde gerçekleştirdiği mesaide Güllük Caddesi, Konyaaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı, 19 Mayıs Caddesi, Hasan Subaşı Caddesi ile Atatürk ve Işıklar Caddelerinde yollar ve kaldırımlar köpüklü suyla yıkanarak, dezenfekte edildi.OTOGARLARDA DEZENFEKTE ÇALIŞMASIAntalya Şehirlerarası Otobüs Terminali de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan çalışmada, otogarın açık ve kapalı kısımları tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi. Büyükşehir ekipleri ilçelerde bulunan otogarları da titizlikle temizleyerek dezenfekte çalışması yapıyor.HAVALİMANI DA İLAÇLANDIAntalya Havalimanı da koronavirüs salgınına karşı ilaçlanan yerler arasında yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Antalya Havalimanında personel giriş noktaları, x-ray cihazları, yolcu bekleme salonları başta olmak üzere Gümrük Müdürlüğü gibi alanlar da Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.CEZA İNFAZ KURUMU'NDA İLAÇLAMAAntalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya E Tipi Açık ve Kapalı İnfaz Kurumu da koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cezaevinde hem mahkumların hem de çalışanların herhangi bir enfeksiyona maruz kalmaması için tüm yaşam alanlarını ve cezaevi araçlarını dezenfekte etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Cadde ve yolların dezenfekte çalışmasıMeydan ve parktaki heykellerin dezenfekte edilmesiPolis merkezi, otogarın dezenfekte edilmesiDetay

HABER -KAMERA: ANTALYA,

Bin aileyi evde ziyaret ederek destek paralarını dağıttılar

IĞDIR'da koronavirüs tedbirleri sebebiyle sokağa çıkamayan vatandaşların yardım paraları evlerine teslim edildi. Iğdır'da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sosyal destek vefa grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) yardım alan bin aileyi ziyaret etti. Koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan vefa grubu, SYDV tarafından ailelere ödenen 300'er liralık destek paralarını da ödedi. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Sosyal destek vefa grubumuz, ihtiyaç sahibi insanımıza sahip çıkıyor. Evleri ziyaret ederek yardım yapıyorlar "dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Vefa grubunun aileleri ziyaret etmesi-Ailelere paralarının teslim edilmesi

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

Erciş'te sağlık çalışanları, belediye dezenfekte ekibini alkışladı

TÜRKİYE genelinde koronavirüsün yayılmasını önlemek için büyük mücadele veren sağlık çalışanları için günlerdir vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp alkışlarken, Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları, dezenfekte için gelen belediye ekiplerini alkışlayıp, 'Biz sizin için çalışıyoruz, lütfen siz de bizim için evde kalın' dövizleri açtı.Dünya'yı saran koronavirüsün Türkiye'de de ölümlere neden olmasının ardından alınan sıkı tedbirler alınırken, virüsün yayılmasını önlemek çini sağlık çalışanları büyük mücadeleler veriyor. Türkiye'nin dört bir yanında, halk günlerdir sağlık çalışanlarının bu fedakarlığını alkış yaparak desteklerken, Van'ın Erciş ilçesinde tam tersi bir durum yaşandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gelen Belediye ekipleri, burada dezenfekte çalışması yaptı. Maske ve eldiven takarak görev yapan sağlık ekipleri, dezenfekte yapan ekibi alkışladı. Ekipler, daha sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün önüne çıkarak, 'Biz sizin için çalışıyoruz, lütfen siz de bizim için evde kalın' döviz açıp, vatandaşların evden çıkmamaları istendi.Belediye Park Bahçeler Müdürü Ömer Yılmaz, kendilerini alkışlayan sağlık ekibine teşekkür ederek, "Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatlarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, başlattığımız dezenfekte çalışmalarımızı kurum ve kuruluşlarda aralıksız devam ediyor. Bugün de ilçe sağlık müdürlüğünde çalışmalarımızı devam ettirdik. Sağlık çalışanlarımız bize sürpriz yapıp, çalışmalarımıza hassasiyet göstererek, bizi alkışladılar. Biz de onları en kalbi duygularımızla alkışlıyor, teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------İlçe Sağlık Müdürlüğündeki dezenfekte çalışması-Belediye ekibini alkışlayan sağlık ekipleri-Belediye Park Bahçeler Müdürü Ömer Yılmaz ile röportaj-Ekibin döciz açması

Barbaros KUL/ERCİŞ, (Van),

Antalya Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ederken yaşlıları da unutmadı. Halil Akyüz Huzurevi'nde hijyen çalışmaları artırılırken, virüs ve mikroplara karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Huzurevi sakinlerine koronavirüs salgınına karşı almaları gereken önlemlere yönelik eğitim de veriliyor.Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarını merkez ve 19 ilçede kapsamlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Halil Akyüz Huzurevi'ndeki yaşlı bireyler için de sağlık tedbirleri uygulamaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 47 yaşlı bireyin kaldığı huzurevinde sağlık önlemleri artırıldı. Hasta yaşlının bulunmadığı Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşlı bireylerin ve personelin sağlığı için azami dikkat gösterilirken, personelin tamamı maske ve eldiven ile önlem alıyor.YAŞLILAR İÇİN TİTİZ ÖNLEMLER ALINDI Büyükşehir Belediyesine bağlı Halil Akyüz Huzurevi sakinlerinin giriş ve çıkışları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı kararla yasaklandı. Sağlık görevlileri huzurevine girişte personellerin ateşini ölçüyor, maske ve eldiven veriyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekipleri de haftada iki kez huzurevinde dezenfekte çalışması yapıyor. Yaşlı bireylerin odaları ve ortak kullanım alanları da iki saatte bir ekipler tarafından temizleniyor.HİJYEN EĞİTİMİ DE VERİLİYORHuzurevi sakinlerine koronavirüse karşı almaları gereken tedbirlere ilişkin hijyen eğitimi de veriliyor. Öte yandan huzurevinde yaşlı bireylerde oluşabilecek hastalıklara yönelik izolasyon bölümü ve odaları oluşturuldu. Huzurevinde görevli personelin toplu ulaşımı kullanması da engellendi. Huzurevinde görevli personel Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan servis araçlarıyla taşınıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkamayan huzurevi sakinlerinin dışarıdan alması gereken ihtiyaçları da belirli günlerde görevli personeller tarafından karşılanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Huzurevi dış plan görüntüGelenlerin girişte ateş ölçülmesiOrtak kullanım alanınHuzurevi sakinlerine el yıkama şekli anlatılırkenLavaboda yaşlıya el yıkama gösterilirkenEllerini yıkayanlardan görüntü

HABER -KAMERA: ANTALYA,

