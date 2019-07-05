DHA YURT BÜLTENİ -11

Reyhanlı'da otomobilde patlama: 2 ölü (1)

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.

Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), -

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Denizli'de uyuşturucuya 6 tutuklama

Denizli'ye uyuşturucu getirip sattığı gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirip satan bir şebekeyi takibe aldı. Dört aylık teknik ve fiziki takibin ardından geçen salı günü, belirlenen 8 ayrı adrese şafak vakti operasyon yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 124 gram skunk, 78 gram metamfetamin, 89 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 37 tabanca fişeği, 10 şarjör ve uyuşturucu madde kullanım düzeneklerine ait materyaller ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 7 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelileri takibe alan ekipler, çete üyelerinden farklı zamanlarda uyuşturucu temin eden 29 uyuşturucu madde kullanıcısını da yakaladı. Bu kişiler ise emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Operasyondan görüntü

Tutuklanan kişilerin adliyeden çıkışı

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Ziynet eşyası hırsızları, lüks villada yakalandı

Osmaniye'de 40 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen polis, kiraladıkları araçlarla, ikametlerden yüklü miktarlarda ziynet eşyası hırsızlığı gerçekleştiren 4'ü kadın 8 şüpheliyi lüks bir villada yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezi ve çevre illerde, başörtüsüyle kendilerini gizleyerek kiralık ev arama ve dilenme bahanesiyle, kapıların anahtar göbek kısımlarını kırarak ziynet eşyası çalan hırsızlık çetesinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kentte 2 ayrı ikametten 50 bin lira değerinde altın ve 1 adet tabanca çalınması üzerine bölgedeki 40 kamera kaydını izleyen polis, aynı aileden 4 erkek ve biri hamile 4 bayan'ın olayın failleri olduğunu belirledi. Kent merkezindeki lüks bir villada kalan şüpheliler, özel harekat polislerinin de desteği ile düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

PARTİ DÜZENLEMİŞLER

Binada yapılan aramalarda ise villanın en alt katının içki mahzeni ve partiler düzenlemek için kullanıldığı, çok sayıda 18 yıllık tanesi 500 lira değerinde içkilerle dolu olduğu anlaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan şüphelilerin 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera kaydı, kullanılan kiralık aracın geliş ve gidişi

-Aracın bina avlusuna girişi

-Şüpheli üç bayanın kaldırımda yürürken görüntüsü

-Faklı kamera açısından üç bayanın yolda yürümesi

-Özel harekat polisleri ikamet baskını

-Kapıya vurulması, içeriye girilmesi,şüphelinin alınması

-İkamet içinde arama yapılırken, Özel harekat Polislerinin binaya girmesi

-Villa zemin katından detay, duvarlardaki içki şişeleri

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılmaları

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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Ihlamur ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp ayağını kıran Kamil Pekiş (82), bulunduğu yüksek kesimden AFAD ve UMKE ekiplerince indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte ıhlamur toplamaya giden Kamil Pekiş, çıktığı ağaçtan dengesini yitirip düştü. Yaralanan Pekiş'in arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayağı kırıldığı tespit edilen Kamil Pekiş'e ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ayağı sarılan Kamil Pekiş, bulunduğu yüksek kesimden indirildi. Ambulansa ulaştırılan Pekiş, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmalarından detaylar

-Ekiplerin yaralıya müdahalesi

-Yaralının taşınması

Haber-Kamera: Mehmet iNAN/BURSA,

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Bursa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada karayolunda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mecbure Tağ(57) hayatını kaybetti.

Olay İnegöl'ün Bursa-Ankara karayolu üzeri Mesudiye mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cuma pazarına gitmek için karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan Mecbure Tağ (57)'a İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Abdurrahman Kaliyye(25) yönetimindeki 16 MA 0917 plakalı otomobil çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kadın olay yerinde feci şekilde can verdi. Sürücü emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Sürücüden detaylar

Süreler: 1.07 dakika/ 23 saniye, Boyutlar: 9 MB/ 4 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Gemlik Körfezi'nden yüzlerce alkol şişesi çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde başlatılan körfez temizliği sonrası denizin dibinden çıkanlar yine şaşırtmadı. Denizin dibinden özellikle alkol şişelerinin çıkması dikkat çekti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde körfez temizliğinde denizin dibinden çıkan çöpler herkesi hayrete düşürdü. Deniz dibi temizliğinin henüz ilk gününde denizin dibinden özellikle alkol şişelerinin çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Geçtiğimiz hafta seçilen Gemlik Kent Konseyi yeni yönetimi görevi teslim almadan önce, Balıkçılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ile Gemlik'te düğmeye basarak deniz temizliği projesine başladı. Gemlik Körfezi Temizleme Projesi kapsamında yapılan temizlik çalışmalarında denizin dibinden yüzlerce alkol şişesi çıkartıldı. Çıkarılan çöpler temizleme teknesine çıkarılırken, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya da çalışmaları yakından takip etti.

"DAHA YAŞANIR BİR DÜNYA İÇİN MÜCADELE ETMEMİZ GEREK"

Temizlik sonrası açıklamalarda bulunan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, "Çevrenin korunması adına gereken bilincin sağlanması gerekiyor. Çocuklarımızdan başlayarak herkesin bu dünyaya sahip çıkmasını sağlamalıyız. Daha yaşanır bir hale gelmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Biz bugün konseyimizin de yönetim kurulu üyesi olan Gemlik Balıkçılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cafer Çelikbilek önderliğinde Gemlik körfezinin kıyı kesiminde bir temizlik hareketi başlattık. Daha ilk günden çıkanlar bizi hayretler içerisinde bıraktı.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Temizlik teknesinin denize açılması

-Dalgıçların denizden çöp toplaması

-Çöplerin temizlik teknesinde sergilenmesi

-Konsey Başkanı Çetinkaya röp

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK(Bursa),

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Kaynak: DHA