DHA YURT BÜLTENİ - 10 Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı (2)JANDARMA ARAÇ GİRİŞİNE İZİN VERMİYORVan kent merkezine 107, Çaldıran ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İran sınırındaki Hanköy Mahallesi'nde sessizlik yaşanıyor.

Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı (2)

JANDARMA ARAÇ GİRİŞİNE İZİN VERMİYOR

Van kent merkezine 107, Çaldıran ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İran sınırındaki Hanköy Mahallesi'nde sessizlik yaşanıyor. Karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları, sabah saatlerinden itibaren jandarma ekipleri tarafından zırhlı araçlarla kapatıldı. Jandarma, mahalleye gelen araçları geri gönderiyor. Mahalleli ise dışarı çıkmıyor.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN

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'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi'

GAZİANTEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, koronavirüste, iyileşen hastadan alınacak plazmanın nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların nisan ayı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.Rektör Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ve tedavi üzerinde çalışan Doç. Dr. Umut Elboğa ile düzenlediği basın toplantısında, bulunan tedavi yöntemi ile ilgili bilgileri paylaştı. Rektör Gür, "Bu tedavi yöntemiyle antikor aktarımı sağlayan plazma nakli ile hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş Covid-19 hastalarından alınan kan, şekilli elemanları uzaklaştırılarak, ayrıca virüs, bakteri ve parazit gibi patojenlerden arındırılarak plazmasına ayrıştırılacak. Bu plazma yeni Covid-19 hastalarına tedavi veya sağlık çalışanları gibi yüksek risk grubundaki kişilere hastalıktan korunma amaçlı güvenli olarak verilebilecek" dedi.Ayrıştırılan kan ile hasta tedavisini amaçladıklarını ifade eden Rektör Gür, "Dünyada kan değişimi yapılıyor ama temel sorunu şu, nakil sırasında bazı zararlı patojenler de yeni hastaya geçip zarar verebiliyordu. O yüzden sistemin bazı sorunları vardı. İşte bu noktada bizim sistemimiz devreye giriyor. Biz hasta iyileştikten sonra kanını 600 mililitre kadar alacağız. Daha sonra çeşitli aşamalardan geçirip, hasta olan kişiye verirken, arada viral patojenler olmadan enjekte edeceğiz. Tedavide asıl mesele buydu, biz de bunu çözdük. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Nisan ayı sonunda tedaviye başlamış olabileceğiz" şeklinde konuştu.İYİLEŞEN HASTALAR DONÖR OLACAKRektör Gür, sistemi ilk olarak Türkiye'ye Gaziantep Üniversitesi'nin getirdiğini ifade ederek, bu konuda iyileşen hastalara büyük iş düştüğünü belirtti. Gür, koronavirüs hastası olup iyileşmiş olan donörlere ihtiyaç olacağını vurgulayarak, "İyileşmiş hastalarımız bize kan bağışı yapacak ki koronalı hastalara fayda verebilelim. Bu konu çok önemli. Bunu başardığımızda donörlerimizin kanı çok sayıda kişiye umut olacakö dedi.'KANDAKİ PATOJENLERİ YOK EDİYORUZ'Koronavirüsün dünyanın 190 ülkesinde yayılan bir virüs olduğunu ve Türkiye'nin de bu pandemiye maruz kaldığını ifade eden Gür, dünya genelinde çeşitli ilaç denemeleri yapıldığını dile getirerek şunları ifade etti."Bu süreçlerde biliyoruz ki en önemli olan şey aşı ama bu takriben 1- 2 yıl gibi bir süre alıyor. Bu süre içerisinde de tedavi denemeleri yapılıyor. Çin de plazma değişimiyle ilgili çalışmalar yaptı. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu, plazma nakliyle ilgili çalışmaları onayladı. Biz de tedavi üzerine çalışıyoruz. Büyük aşama kaydettik. Bu sistem, dünyada 1-2 merkezde uygulanan bir sistem. " Tedavi üzerine çalışan Doç. Dr. Umut Elboğa da donörlerden alınacak kanın, sistem üzerinde çoğaltılarak 2 işlemden geçirildikten sonra yeni enfekte olmuş hastalar üzerinde kullanılabileceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Prof. Dr. Ali Gür'ün açıklamasıDoç. Dr. Umut Elboğa'nın açıklamasıGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

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Genç, yaşlı demeden evlerine gönderildiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs (Covid-19) mücadelesi için alınan ek önlemleri açıklamasının ardından bugün Antalya'da sahil ve parklarda spor yaplmasına izin verilmedi.Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerde spor ve pikniğin yasaklanmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil ve sahil şeridine yakın olan parkların yanı sıra mahalle aralarındaki parklarda da denetim yaptı. Spor yapma amaçlı sokağa çıkanları evlerine gönderen polis, mahalle arasındaki parklarda da uygulama yaptı. Genç, yaşlı demeden park ve spor alanlarının kullanılamayacağını söyleyerek vatandaşları uyaran polisler, devriyelerini gün boyunca sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Park detayParkta bulunanlar detayPolisin park içinde spor yapan ve yürüyenleri uyarması detayFalezler üzerinde bulunanlar detayBankta oturanlar detayGenel detaylar

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında antik kent ziyarete kapatıldı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu ziyaretçilere kapatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs salgınıyla mücadelede ek tedbirleri kapsamında; piknik alanları, ormanlar ve örenyerleri gibi alanlar, hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi ise buralarda toplu halde bulunulmayacak. Muğla'nın Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden Stratonikeia'da tedbir uygulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gönüllü karantina' çağrısı üzerine Muğla'daki cadde ve sokaklar boş kaldı. Hafta sonu için ziyaretçi yasağı uygulanan 3 bin 500 yıllık Stratonikeia, drone'le havadan görüntülendi.Öte yandan Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük antik mermer kenti olarak bilinen Stratonikeia başta olmak üzere Muğla'daki 8 müze ve 20 örenyerinde de aynı tedbirlere uyuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜStratonikeia Antik Kenti'nden görüntüCadde, sokak ve otobüs duraklarındaki boşlukStratonikeia Antik Kenti'nin drone görüntüsü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Halk pazarında steril mendil dağıtıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri ve İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesi kapsamında bugün kurulan halk pazarında giyim, oyuncak ve benzeri malzeme satanlar tezgah açmazken, pazarcılar ve alışveriş yapanlara steril mendil dağıtılarak, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği ek genelgede semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Açıklamanın ardından Trakya'nın en büyüğü olan ve bugün Keşan ilçesinde açılan halk pazarında birçok tezgah yeri boş kaldı. Yasaklar kapsamında sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ile temizlik maddelerinin satışına izin verildi. Sebze ve meyve satışı yapan esnaf ise sosyal mesafe kuralına uyarak tezgahlarını kurdu. Pazarcıların maske ve eldiven takmaları zorunlu hale getirilirken, müşterin ürünleri seçmesine ise izin verilmedi. Pazara çıkanlara, belediye hoparlörlerinden sık sık alışverişlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda uyarı yapıldı.SİGARA İÇEN ESNAFI UYARDI Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) üyeleriyle birlikte pazarcılar ile alışveriş yapanlara steril mendil dağıtarak, sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi. Helvacıoğlu, tezgah başında sigara içen esnafı ise sigara içmemeleri konusunda uyardı. Helvacıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesi kapsamında pazaryerinde birçok esnafın tezgah açmadığını belirterek, "Bugün daha daraltılmış bir pazar kurduk. Hem pazarcılara hem de vatandaşlara steril mendil dağıtıyoruz. Hem de KEDAK üyeleriyle vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Herkesin sosyal mesafeyi koruması lazım. Bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Alışveriş yapacaksak bunu izole ve mesafeli şekilde yapmalıyız" dedi.KEDAK Başkanı Gökhan Yumuşak da, koronavirüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması adına vatandaşlara uyarıda bulunduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Tezgah açılmayan ve boş kalan alanlar-Pazar alışverişini yapanlar-Pazarda steril mendil dağıtılması-Belediye başkanının sigara içen pazarcıları uyarması-Pazarda alışveriş yapanlar-Eldiven ve maskeyle çalışan pazarcılar-Belediye hoparlöründen yapılan uyarılar-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.-KEDAK Başkanı Gökhan Yumuşak röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne),

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İzmir 'Evde kal' çağrısına uydu

İZMİR'de koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarını dikkate alan vatandaşlar, ana cadde ve sokakları boşalttı. Özellikle hafta sonları yoğunluğuyla dikkat çeken sahil kenarları ıssızlığa mahkum olurken, Saat Kulesi'nin etrafındaki dinlenme alanları da yalnızca güvercinlere kaldı. Dünyayı tehdit eden koronavirüs tehlikesi nedeniyle vaka sayılarının her geçen gün artması toplumdaki duyarlılığı da yükseltti. İzmir'deki cadde ve sokaklarda, hafta sonu eşine az rastlanır bir boşluk yaşandı. Karşıyaka ilçesindeki yürüyüş yolu ıssız görüntüsüyle dikkat çekti. Bostanlı sahiline evi yakın olduğu için kısa süreli çıkmayı tercih edenler de oldu. Sadece hava almak için yürümeyi tercih ettiğini anlatan Destegül Gümüş, "Mecbur kalmadıkça çıkmıyorum ama evim çok yakın. Sadece hava almak için çıktım. Çalışmadığım halde evde kalmak zor geliyor. Alışveriş için internetten sipariş veriyorum. Çıkmak zorunda kalırsam eldiven takıyorum" dedi.PİKNİK MASALARI BOŞ KALDIİzmirlilerin hafta sonları piknik yapmak ve deniz havası almak için tercih ettiği Bayraklı'daki Meles Deltası da en boş günlerinden birini yaşadı. Piknik masalarının bomboş olduğu mesire alanlarında oyun parkları da etrafı şerit çekilerek kullanıma kapatıldı. Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi çevresinde yem satıcıları müşteri gelir diye beklerken güvercinler de aç kaldı. Yem satıcısı Hülya Çevik yem satışlarının durmasından dert yandı. Çevik, "Satışlar durdu, maddi olarak zor durumdayız. İnsanlara evde kal çağrısı yapılıyor ama kuşlar da aç kalmasın. Vatandaşlar gelsinler, yem alsınlar. Bir saattir buradayım iki kişi yem aldı" dedi. Vatandaşlardan Sabrican Koç önlemlerini alarak dışarı çıktığını söyledi. Maskesiz ve eldivensiz çıkmadığını dile getiren Koç, "Bizim hem burada işlerimiz vardı hem de evde canımız sıkılıyor. Önlemimizi alıp dışarı çıkıyoruz" diye konuştu. Barış İşçel ise şunları söyledi: "Ben ayakkabı imalatı yapıyorum. Dükkan açamıyoruz. İhracat ve ithalat bittiği için dükkanı kapattık. Ama piyasaya verdiğimiz mallar vardı. Tahsilat yapmak için dışarı çıktım. Burada müşterilerim var para toplamak zorundayım. Gelmişken de hava alayım dedim. Ticaret kötü etkilendi umarım kısa sürer."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Sahildeki boş yürüyüş yollarından görüntü-Vatandaş röp.-Boş piknik alanından görüntü-Şeritle kapatılmış oyun parklarından görüntü-Anons, -Konak Meydanı'ndan görüntü-Yem satıcısı ve vatandaş röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Hassa'da jandarmadan vatandaşlara 'evde kal' anonsu

HATAY'ın Hassa ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, jandarma ekipleri, vatandaşlara 'evde kal' anonsu ile uyarıda bulundu.Koronavirüs salgınına karşı Hassa ilçesinde belediye hoparlöründen vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapıldı. Jandarma ekipleri de ilçenin cadde ve sokaklarında devriye gezerek, 'evde kal' anons yaptı. Jandarma araçlarından, "Sevgili vatandaşlar mecburi haller dışında lütfen sokağa çıkmayınız. Evlerinizde kalınız" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Jandarmanın araçtan 'evde kal' anonsu yapması

Haber-Kamera: Kasım NARCI/HASSA (Hatay),

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Marmaris'te sokak ve sahiller boş kaldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklıklarının 24 derece göstermesine rağmen vatandaşlar ve yerleşik yaşayan yabancılar, 'Evinizde kalın' çağrılarına uydu. İlçenin en hareketli cadde, sahil, yürüyüş yolu ve plajları boş kaldı.Marmaris ilçe merkezinde havanın sıcak olduğu günlerde sahil yürüyüş yolları ve plajlar, vatandaşlarla dolarken; bugün bomboş kaldı. Yine kentin en işlek yerleri Atatürk ve Kemal Seyfettin Elgin Caddesi ile oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisi başta olmak üzere kentte sessizlik hakim. Vatandaşlar, 'Evinizde kalın' çağrılarına uyarak, dışarı çıkmadı. Butik işletmecisi Hamdi Çemkin, "Dükkanımı kontrol etmek için dışarı çıktım. Kontrol sonrası evime döneceğim. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Bir an önce virüs belasından kurtulalım" dedi. Kargo görevlisi Süleyman Aslan ise, "Bu süreçte izinliyim. Evimin ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktım. İşimi bitirip, hemen geri döneceğim. Hava sıcak ve dolaşmak için güzel ama tedbiri elden bırakmamak, devlet büyüklerimizin sözünü dinleyerek evde kalmak lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTermometre 24 derece göstermesiKent cadde sokak ve sahil yollarından görüntüKargocu Süleyman Aslan röportaj

Esnaf Hamdi Çemkin röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kaynak: DHA