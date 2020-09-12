DHA YURT BÜLTENİ - 1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 1

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top (38) şehit oldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
12.09.2020 08:02 | Son Güncelleme: 12.09.2020 08:06

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top (38) şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

Yıldırım-10 Norduz operasyonunda Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun'un Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi'nde yaşayan babası Şevket ve annesi Mevlüde Top'a verildi. Şehit Mahmut Top'un, baba evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve Hilal Başak (3) ile Gökhan Korkut (2) adında iki çocuğu olan Şehit Mahmut Top'un, ailesinin Van'da yaşadığı, şehidin cenaze töreni zamanın ise henüz netleşmediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mesut Barzani Angela Merkel Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Özülkü Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses Melisa Aslı Pamuk
Spor Metin Oktay Gökhan Töre Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Fransa Ankara Antalya
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 08:07:50. #1.15#
title