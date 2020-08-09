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SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ PENÇE-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın (24) acı haberi, Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
09.08.2020 08:17 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:26

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

 

PENÇE-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın (24) acı haberi, Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı.Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın acı haberi Vezirköprü ilçesine bağlı Çekalan Mahallesi'nde ailesine yetkililerce verildi. Acı haberi alan aile alınca gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin önünde ambulans hazır bekletilirken, yakınları ve komşuları taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.Bu gece askeri uçakla Samsun'a getirilecek olan şehit Ural'ın naaşı, bugün Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

5 AYLIK NİŞANLIYMIŞ

Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın  Şehadet haberi üzerine babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Süleyman Ural'ın Merve Şahin ile 5 aylık nişanlı olduğu, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.  Aldığı acı haberin ardından hüzne boğulan şehidin babası Aslan ve annesi Arife Ural, komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Kaynak: DHA

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