Dha İstanbul Bülteni - 4

1- SARIYER'DE OTOMOBİL DENİZE UÇTU: 1 ÖLÜ (1)



Haber-Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA



Sarıyer 'de bir otomobilin denize uçması sonucu sürüsü hayatını kaybetti.



Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.



2- MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ'DAN ÖZKUL AİLESİNE TAZİYE



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayatını kaybeden Münir Özkul'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yılmaz'a İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Bakan Yılmaz, evden ayrılırken taziye defterine duygularını yazdı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Özkul'a Allah'tan rahmet dileyip, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileğinde bulundu. Yılmaz, "Gerçekten her doğan mutlaka ölecektir. Ölmemek için doğmamak lazım. Ama doğduktan sonra bir hoş seda bırakmak lazım. Bu ülke çin bu millet için herhalde hoş seda bırakıp da bu dünyadan ayrılanları sayın deseniz bilin ki onların arasında mutlaka Mahmut Hoca, Münir Özkul olacaktır. Herkes bir eğitimcinin nasıl olması gerektiğini Mahmut Hoca'dan gördü. Bir evladının yanında bir Mahmut Hoca görürse geleceğe olan inancı, umudunun daha çok artacağını gördü. İnanıyoruz ki Mahmut Hocalar bundan sonra da yaşayacaktır. Mahmut Hoca ile birlikte de Münir Özkul'u yaşatacağız. Tekrar mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.



3- BİLAL ERDOĞAN VE NURİ ALÇO'DAN ÖZKUL'UN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ







Haber: Hakan KAYA-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA



Dün vefat eden usta sanatçı Minür Özkul'un Cihangir'de oturan ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Aktör Nuri Alço, 93 yaşında hayatını kaybeden Özkul'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



"BENİ EŞOFMANLARIYLA KARŞILAMIŞTI"



Taziye ziyaretine gelen Aktör Nuri Alço "Rahmetli en son ziyaretine gelmiştim eve.Beni eşofmanlarıyla karşılamıştı.'Beni tanıdın mı ?' dediğimde sadece gülerek gözlerimin içine bakmıştı.Güldü ve başını salladı.Fazla konuşamadı. Ama ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştu. Türk sinemasının başı sağolsun. Çok filmlerde beraber oynadık.Çok güzel bir insandı.Yeri doldurulamayacak tek insandı.



BİLAL ERDOĞAN'DAN TAZİYE ZİYARETİ



Aktör Nuri Alço'nun ardından taziyeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan geldi. Erdoğan apartman girişinde bulunan hatıra defterine düşüncelerini yazdıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.Bilal Erdoğan"Ne kadar mutena mümtaz bir insan olduğuna işaret eder diye düşünüyorum. Allah bütün sevdiklerini cennetinde kavuştursun" dedi.



4- ÖZKUL'UN EN KÜÇÜK HAYRANLARI TAZİYE DEFTERİNE DUYGULARINI YAZDI



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA



Beyoğlu Belediyesi'nin Münir Özkul'un evinin önüne koyduğu anı defterine bugün taziye için gelenler duygularını yazdı. Türkiye'de doğduklarını ve İsviçreden geldiklerini söyleyen 11 yaşındaki Su ve kardeşi 9 yaşındaki Karya da anı defterine duygularını yazdı.



5- D-100'DE KAMYONET DEVRİLDİ : 2 YARALI



Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA



D100 Karayolu Bakırköy mevkiinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Beşyol mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Tahir Toker, henüz belirlenemeyen nedenle kamyonetin kontrolünü kaybetti. Yan yolla ana yolu ayıran demir bariyerlere çarpan kamyonet devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Toker ve yanındaki Ferdi Furtuna'yı çevredekiler araç içinden çıkarttı. Hafif şekilde yaralanan iki kişi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.



HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ



Haber: Taner YENER- Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL DHA



Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.



Fatih Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Fener Rum Patriği Bartholomeos yönettiği ayine, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris 'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Ayine gelenler girişte polis tarafından üst aramaları yapılarak içeri alandı.



HALİÇ'İN SOĞUK SULARINDA HAÇ ÇIKARMA YARIŞI



Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haliç'te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı. Töreni sahilden izyelen çok sayıda turist ve vatandaşlar töreni cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.



SOLİS ÜÇÜNCÜ KEZ ÇIKARDI



Bu yıl haçı çıkaran geçen yılda haçı çıkaran Yunanistan'dan gelen Nikos Solis oldu. Bartholomeos, haçı kendisine getiren Solis 'e ucunda haç bulunan altın kolye hediye etti. Barışı sembolize eden beyaz güvencinleri gökyüzüne bırakan Bartholomeos diğer katılımcılara altın hediye edildi.



SOLİS: "BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"



Suya atlayan gruptan bazı katılımcılar Yunanistan bayrağı açtı. Spor salonunda kişisel eğitmenlik yapan Solis, üçüncü kez haçı çıkardığını ifade ederek, "Üç gün önce tören için İstanbul'a geldim. Çok duygulandım, İnanılmaz bir duyguydu. Benim için çok önemliydi" dedi. Öte yandan ayin ve tören Yunanistan devlet kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı.



HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ



Hristiyan Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişi geleneksel olarak her yıl 6 Ocak tarihinde 'denizden haç çıkarma' töreniyle kutlanıyor. Hıristiyanlar Hz . İsa'nın, Ürdün Nehri'nde vaftiz edildiğine inanırlar. 6 Ocak tarihinde bu olayın anısına ve onu temsilen deniz, göl ve nehirlere yakın olan kiliselerdeki cemaat ve ruhani temsilciler, ayinin ardından sahile giderler. Kutsal haç, dualar eşliğinde ruhani lider tarafından suya atılır. Burada hazır bulunan gençler, suya atlayıp yüzerek, haçı almak için yarışır. Haçı çıkaran, ruhani lider tarafından bir altın haç ile ödüllendirilir. Suların kutsanmasını temsil eden bu gelenek, İstanbul'un bazı sahil semtlerinde yıllardır sürdürülüyor.



7- "DEMİR KİLİSE"NİN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ



Balat'ta bulunan 'Demir Kilise' olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 'ın katılacağı törenle açılacak.



