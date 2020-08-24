DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
1-ÇAKARLI MİNİBÜSTEKİ SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-1ELİF YAVUZ-HARUN UYANIK / Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Muhammed Enes U. adliyeye sevk edildi.
24.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:29
1-ÇAKARLI MİNİBÜSTEKİ SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-1
ELİF YAVUZ-HARUN UYANIK/ Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Muhammed Enes U. adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA