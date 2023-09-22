Arnavutköy'de Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücülere Dron Destekli Denetim

Arnavutköy'de işe gidiş ve geliş saatlerinde trafik yoğunluğunu arttığı bazı caddelerde emniyet şeridi ihlallerinin yoğun olduğu ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, Hadımköy - İstanbul Caddesi üzerinde dron destekli denetim yaparak emniyet şeridi ihlali yapan 48 sürücüye toplamda 184 bin 782 TL para cezası kesti.

Arnavutköy'de emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Denetimlerde emniyet şeridini kullanan 48 sürücüye toplamda 184 bin 782 TL para cezası kesildi.

Arnavutköy'de işe gidiş ve geliş saatlerinde trafik yoğunluğunu arttığı bazı caddelerde emniyet şeridi ihlallerinin yoğun olduğu ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri harekete geçti. Ekipler Hadımköy - İstanbul Caddesi üzerinde dron destekli denetim yaptı. Emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edildi. Yapılan denetimde 48 kişiye toplamda 184 bin 782 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL