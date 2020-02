DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

14.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:07

1-İSTANBUL'DAKİ OPERASYON : YAKUP SÜT GÖZALTINA ALINDI

-Suç örgütü lideri Yakup Süt'ünde aralarında bulunduğu 50 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda Yakup Süt gözaltına alındı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen Yakup Süt ve adamlarına yönelik operasyon yaptı. İstanbul merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan, suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenilen 50 şüpheliyi gözaltına aldı.Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemi yaptı.Suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramaların devam ettiği öğrenildi.

2- ADALAR'DA ATLARI SATIN ALMA İŞLEMİ BAŞLADI

- İBB, bu hafta itibarıyla at ve faytonları satın almaya başladı.Ruam hastalığı tespit edilmeyen atlar belirli aralıklarla görevli seyisler tarafından dışarı çıkarılıyor. Dışarı çıkarılan atlara spor yaptırılıyor.

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 3-DALGALARIN PARÇALADIĞI "NATALİA"NIN SU ÜZERİNDE SADECE KAPTAN KÖŞKÜ KALDI Ali AKSOYER-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, ŞİLE açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 14 ay önce karaya oturan Komor Adaları bandıralı Natalia adlı kargo gemisi hırçın dalgalara dayanamadı. Karaya oturduğundan beri yavaş yavaş parçalanmaya başlanan gemi enkazının ön tarafı tamamen sulara gömüldü. Geminin sadece kaptan köşkünün bulunduğu arka tarafı su üzerinde kaldı. Yapılan çalışmalarda yüzdürülemeyeceğine karar verilen geminin mart ya da nisan ayında sudan çıkarılması bekleniyordu.

GEMİ KARAYA OTURMUŞ 16 PERSONEL KURTARILMIŞTIŞile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kuru yük gemisi 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi, sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu. Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı.

BİR DAHA YÜZDÜRÜLEMEYECEĞİ TESPİTİ YAPILDIO tarihten bu yana karaya oturduğu yerde bulunan gemiyi kurtarmak için bir süre çalışmalar yürütüldü. Gemideki yakıtın boşaltılmasının ardından dalgıçlar tarafından geminin su altında kalan kısımlarında detaylı inceleme yapıldı. Çalışmalar sonucu geminin omurgasında büyük hasar meydana geldiği ve bir daha yüzdürülemeyeceği tespit edildi.

KARADENİZİN HIRÇIN DALGALARI GEMİYİ PARÇALADIBu gelişme üzerine geminin çevresindeki çalışmalara son verildi, geminin üzerindeki elektronik cihazlar ve kullanılabilecek parçalar söküldü. Kazadan ardından geçen 14 ay boyunca Nataila'nın enkazı Karadeniz'in hırçın dalgaları tarafından dövüldü. Geçtiğimiz haftaya kadar bütünlüğünü koruyan gemi, İstanbul'da son yaşanan fırtınaya daha fazla dayanamadı. Geminin yük bölümünün yer aldığı ön tarafı tamamen parçalanarak sulara gömüldü. Şu anda geminin sadece kaptan köşkü ve makinelerinin bulunduğu bölüm su üzerinde kaldı.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA PARÇALANARAK KALDIRILMASI PLANLANIYORDUKaraya oturan geminin sökülerek oradan kaldırılması için incelemeler yapılmış, söküm ihalesi alan firmanın önümüzdeki Mart yada Nisan aylarında enkazı bulunduğu yerden kaldırma çalışmalarına başlaması planlanıyordu.

4-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLE ÇARPARAK TAKLA ATAN CİP KAMERADA

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA- ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kontrolden çıkan cip, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Mehmet İ.'nin kullandığı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Cip, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak takla attı. Cip, ters dönerek durabildi. Çevredekiler tarafından cipten çıkarılan sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Cip, vatandaşlar tarafından kaldırılarak düzeltildi. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen sürücü Mehmet İ. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.KAZA ANI KAMERADAKaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki cipin bir anda kontrolden çıkarak yol kenarındaki araca çarpıp takla attığı görülüyor.

5-MOTOSİKLETİN OTOBÜSTEN İNEN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA

Haber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,Üsküdar'da motosiklet, İETT otobüsünden inen kadına çarptı. Kadın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı. Olay, Çengelköy Güzeltepe Gelincik Durağında 2 Şubat'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İETT otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. Sağdan gelen bir motosiklet, otobüsten inen kadına çarptı. Kadın kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

KAZA ANI KAMERADAKaza anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, durakta bekleyen otobüsten inen kadına motosikletin çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında yere düşen kadını motosikletli ve çevredekiler kaldırmaya çalışıyor.

6- JANDARMA'NIN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında kiraladığı dairede yurtdışından getirdiği uyuşturucu maddeleri öğrencilere satan bir şüpheli yakalandı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri R.B. isimli bir kişinin yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri skunk, esrar ve metamfetamin yasadışı yollardan yurda sokarak, İstanbul'da bir evde depoladığı ve buradan satış yapacağını tespit etti. Tespit edilen şüphelinin öğrenci yurtlarına yakın olarak kiraladığı bu evi depo olarak kullandığı, buradan satış yapmak amacıyla öğrencileri hedef aldığı belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, R.B. isimli şüpheliyi burada yakaladı. Evde yapılan aramalarda, yatak odasından banyoya, salondan mutfağa kadar hemen hemen her yere zulalanmış uyuşturucu maddeler, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile silahlar buldu. Baskında; 9 kilo skunk, 320 gram toz esrar, 2 buçuk kilo metamfetamin, yüklü miktarda üzerinde maymun figürleri bulunan renkli uyuşturucu haplar, 4 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinası, 100 adet vakumlu poşet, 3 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan R.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturmaya devam ediliyor.

7- KARTAL'DA UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON KAMERADA

Ali ABLAY/ İSTANBUL, Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon düzenledi. Operasyonda 28 kök Hint keneviri, çeşitli uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ise kameralara yansıdı.Kartal, Karlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adresi teknik ve fiziki takibe alan polis, 6 Şubat günü operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Sertaç S. ve Önder G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 28 kök Hint keneviri, 553 gram satışa hazır esrar, 3 tabanca, 16 mermi, kantar, lamba, havalandırmalı sera ve kimyasal sıvılar ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Sertaç S.'nin 2 uyuşturucu madde ticareti, 5 kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma olmak üzere 8 suç kaydı olduğu öğrenilirken, Önder G.'nin ise uyuşturucu madde ticareti, yaralama ve 2 ruhsatsız silah bulundurmadan 4 suç kaydı olduğu belirlendi.Gözaltına alınan şüpheliler Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Sertaç S. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önder G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8- İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 10 GÖZALTI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü elbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle yasadışı eylem hazırlığında oldukları belirlendi.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde PKK terör örgütüne yönelik İstanbul'da belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK terör örgütünün İmralı'da tutuklu bulunan elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümü öncesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin PKK terör örgütü liderinin yakalanmasının yıl dönümünde bir eylem hazırlığında oldukları, eylem için çağrı yaptıkları da belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

9- KAPALIÇARŞI'DAKİ BİRÇOK DÜKKAN VİTRİN VE TABELALARIYLA TARİHİN ÜZERİNİ ÖRTÜYOR

Gülseli KENARLI - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, KAPALIÇARŞI'da birçok dükkan, dış cephesinde yaptıkları giydirmelerle dikkat çekiyor. Bir döviz dükkanına yapılan tadilatla, yapının eski halinden eser kalmadı, tarih giydirmelerin altında saklı kaldı. Ancak bu durum çarşıdaki dükkanlardan sadece birine özel değil. Kapalıçarşı'nın hemen hemen her sokağında benzer dış giydirmeler yapan, kocaman tabelalar asan, sokağa taşan tezgahları olan dükkanları görmek mümkün.

İSTENİLDİĞİ GİBİ DÜKKANLAR VİTRİNİ, GİYDİRMESİ YAPILAMIYORKültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na göre, çarşıda bulunan dükkanlar vitrin ve tabela kullanabiliyorlar. Ancak bunun bir kısıtlaması bulunuyor. Dükkanların sokağa taşmaması, tarihe zarar vermemesi gerekiyor. Dükkanlara yapılacak tadilatlar için de ayrıca Kapalıçarşı Yönetiminden de izin alınması gerekiyor. İzin alınırken ise yapılacak olan tadilatta dükkanların vitrin, dış cephe gibi konularda, "tarihi yapıya zarar verilmeyeceğinin, herhangi bir taşma olmayacağının taahhüdü verilmesi, tadilatın hangi tarihler arasında yapılacağı ve belediyenin izin verdiği vitrin örneklerinin kullanılmasıö gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, dükkanın eski ve yeni olacak halinin de fotoğrafları isteniyor.Bunlara uyulmadığı takdirde de Kapalıçarşı Yönetimi dükkanlar hakkında suç duyurusunda bulunma ve 100 lira üzerinde idari para cezası kesme hakkına sahip.

"KAPALIÇARŞI'NIN GÖRÜNTÜSÜNÜ CİDDİ ANLAMDA BOZUYOR"Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, Kapalıçarşı'daki dükkanların görüntü kirliliği konusunda Demirören Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Hiç şüphesiz sevimli değil. Maalesef bu görüntü parlak değil. Çarşı bir kere 15. yüzyıldan itibaren kurulan ve 20. yüzyıldan itibaren defalarca yenilenen ve genişleyen bir müessese. Her halde Akdeniz dünyasının en büyük çarşılarından birinden bahsediyoruz. Yan yana ve hepsi birbirinden farklı ürünler satan dükkanlardan oluşuyor. Bu tür çok birimli kültür varlıklarını korumak da çok zor. Kullanıcıların her biri farklı. Hem farklı bir şey satıyorlar hem de farklı mal sahibi veyahut kiracı var. Bu insanlarda daha iyi satış yapabilmek için kendilerine en modern vitrini hazırlamaya çalışıyorlar. Ne yazık ki bugün çok canlı şeyler yapılıyor. Çok fazla dükkanlar öne çıkmaya çalışıyor. Diğerlerinden farklılaşmaya çalışıyor. Bu da Kapalıçarşı'nın görüntüsünü ciddi anlamda bozuyor. Aslında bir kemer göz olduğunu düşünün ve onun içerisinde bir dikdörtgen dükkan. Eskiden önünde bir küçük teşhir tezgahı oluyordu ve onun üzerinden malını pazarlıyordu. Dükkanın içine doğru da raflarda sattıkları mallar teşhir ediliyordu. Şimdi bugün biraz farklı tabii, her biri bir vitrin oluşturuyor. Vitrin malzemeleri de değişik oluyor kendine göre"

MISIR ÇARŞISI ÖRNEĞİYılmaz, Kapalıçarşı'nın iç düzenlemesi ile ilgili bir ön çalışmaların yapıldığı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Bununla ilgili bir takım projeler hazırlandı. Zaten kültür varlıklarına istediğiniz müdahaleyi yapamazsınız. Bir taraftan da herkesin bir örnek olduğu, herkesin bir olmaya zorlandığı bir sistem de hoş olmayabilir. Mümkün olduğu kadar her biri kendi içerisinde uygun, bağımsız, belli kurallara daha sıkı bağlı bir sistem oluşturmak gerekiyor. Bu sadece Kapalıçarşı'nın değil diğer çarşılarında sıkıntısı. Belki son yıllarda Mısır Çarşısı iyi bir örnek oldu, başarılı bir restorasyon oldu. Orada belli sınırlar içerisinde tutuldu dükkanlar. Böylelikle daha başarılı. Fakat mal sahibinin parçalı olduğu, mülkiyetin çok bölündüğü yerlerde maalesef bunu sağlayabilmek çok zor. Bir çok arastada, Türkiye'nin bir çok yerinde çok benzer sorunlarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

DÜZENLEME YAPILMALIFehmi Yılmaz, "Çarşının önce üstü ile uğraşıyorlardı. Sanırım şimdi de dükkanların her biri için de tek tek tartışmak ve bir şey getirmek gerekiyor. Belki Kapalıçarşı esnafının da kendi içerisinde bu tür şeyleri düzenlemesi gerekiyor. Hiç şüphesiz kötü niyetli değil bu mal sahipleri, bunların her biri kendi malını biraz daha öne çıkararak satmaya çalışan esnaf. Ama içinde bulundukları çarşının imajını, imgesini, görüntüsünü de bozmadan bir düzenlemeye gidebilirlerse hem onlar açısından faydalı olacak, hem kentimiz, hem de Kapalıçarşı'nın kendisi için" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ---------------------Döviz bürosunun görüntüsü-Dükkanlardan görüntüler-Büyük tabelaların görüntüsü-Çarşının içinden görüntüler-Muhabir anonsu-Yılmaz ile röportaj-Genel ve detaylar

10- TRAFİK KAZALARINI KAZANÇ KAPISINA DÖNÜŞTÜREN FIRSATÇILARA DİKKAT

Hilal ÖZTÜRK-Osman BAKIR/İSTANBUL, İSTANBUL Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarının ardından olay yeri ve hastane koridorlarında ortaya çıkıp, mağdurları en zor anlarında 'alacakları tazminatı adlarına tahsil etme' vaadiyle kandırarak, haksız kazanç elde eden 'kaza simsarlarına' karşı hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi. Kazazedelerin yaşadıkları travmadan faydalanan 'kaza simsarlarına' karşı vatandaşları uyaran Durakoğlu "Türkiye'deki tüm barolar olarak bunlarla mücadele bayrağı açtık. Bu kişileri şikayet ederek davalar açıyor, kararlar alıyoruz. Ancak en önemlisi yurttaşlarda bu bilincin oluşması ve kendilerine bu şekilde yaklaşan insanlara itibar etmemeleri" dedi.

Her gün yeni bir haksız kazanç sağlama yolu deneyenler, şimdi de ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının ardından ortaya çıkıyor. Kişisel Verilerin Korunması ve Avukatlık Kanunu'nu ihlal ederek, kazaya karışan kişilerin bilgilerini alıp, bazen ameliyathane kapısında bazen olay yerinde bazen de hastane koridorunda aniden beliren kaza simsarları, vatandaşlardan maddi-manevi tazminat ile araç değer kaybı başvuruları için vekaletname almaya çalışıyor. Vatandaşın zor durumundan faydalanarak, trafik kazalarını kazanç kapısına dönüştürenlerle ilgili İstanbul Barosu başta olmak üzere Türkiye'deki tüm barolar suç duyurularında bulunuyor.

'AMELİYATHANE ÖNLERİNDE KAZAZEDELERDEN YETKİ ALIYORLAR'DHA'ya konuşan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, hasar danışmanlık şirketleri adı altında faaliyet yürüten kişilerin, son birkaç yıl içinde sayılarının arttığını ve hukuki mücadele başlatmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Durakoğlu şöyle konuştu: "Trafik kazalarında bazen kaza mahallerinde, bazen özellikle cismani zararların doğduğu zamanlarda ameliyathane önleri hastane içlerinde insanların yakınlarıyla pazarlıklar yaparak, sigorta alacakları üzerinde temlik (bir hakkın başka bir kimseye geçirilmesi) alarak, işlemler gerçekleştiriyor. Temlik alınan miktarlar, aslında canı ya da yakınının canıyla uğraşmakta olan insanlar için bilmedikleri, yeni doğmuş bir alacak gibi açıklandığı için, uygunsuz mecbur edilen koşullarda kendileriyle anlaşma ortamı sağlanıyor. Türkiye'deki tüm barolar olarak bunlarla mücadele bayrağı açtık. Hem faaliyetlerini sonlandırmaları için davalar açıyor, şikayet ediyoruz, aldığımız kararlar da var. Hem de yurttaşları bilinçli kılabilmek açısından, Aralık ayından itibaren İstanbul'un dört bir yanını billboardlarla doldurarak, neyle karşı karşıya olduklarını göstermek istedik. Ahlaki temeldeki bozukluğu ifade eden böyle bir çabanın kendileri için ne ifade ettiğini bilmeleri gerekiyordu."

KİŞİ BİLGİLERİNİ HASTANE YA DA ACENTELERDEN HUKUK DIŞI ALIYORLARKazazede bilgilerinin trafik kayıtlarından, hastanelerden ya da acentelerden hukuk dışı yollarla alındığını belirten Başkan Durakoğlu "Bu bilgilerle anında harekete geçiyorlar. Aslında avukatlara ait yetkileri, sanki avukatmış gibi, bazen kendilerini de avukat diye tanıtarak kullanabiliyorlar. Yasaya aykırı biz de bununla mücadele ediyoruzö dedi. Bu kişilerin yüzde 99'unun avukat olmadığını ifade eden Durakoğlu "Zarara uğrayanı kandırmak, aldatmak suretiyle yapılan bir eylemden bahsediyoruz. Çok büyük oranda olay mahkemeye ulaşmadan çözülmesi amaçlandığı için böyle yapılıyor. Bu alanda uzman konumunda bulunan insanlar, sigortadan nasıl tazminat alabileceğini hesaplayabiliyor. Alacağı tazminat 100 birim ise, hemen harekete geçerek hastane koridorundaki yakınına 50 birim teklif ediyor. Orada herhangi bir şekilde alacığının varlığından bile haberdar olmayan yakınıyla anlaşma yapabiliyor. 50 birimi kendisine (kazazede veya yakını) ödeyerek, haksız kazancı elde etmiş oluyor" diye konuştu.

'İNSANLAR BİLMELİ Kİ ALACAKLARI TAZMİNAT TEKLİF EDİLENDEN ÇOK DAHA FAZLA'Durakoğlu, insanların bu durumlarda kendilerine teklif edilenden çok daha fazla tazminat elde edeceğini bilmesi gerektiğini belirterek, "Orada teklif edilen asıl alacağın yarısıdır. Sakin bir şekilde hukuki süreci işletmeleri gerekiyor. İşin içinde çok ciddi para var, bu paranın legal zemin içinde elde edilmesi gereken düzeyden koparılması söz konusu. Bu şirketler için kandırmaya aldatmaya dönük bir şey olduğu için gelişiyor. Bu mücadelenin yurttaşlar düzeyinde olması gerekiyor" dedi.

'HASTANE ÇALIŞANLARI KAZAZEDE LİSTELERİNİ GÖNDERMEK İSTEDİ'Tekcan Hukuk Bürosu yetkilisi avukat Melda Merve de hastane çalışanları ya da sigorta şirketleri çalışanlarının kendilerini arayıp, ellerinde kaza geçiren kişilerin telefon ve adres bilgilerinin bulunduğunu söylediklerini kaydetti. Avukat Merve, "Hukuka aykırı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ihlalleri var. Bu duruma sigorta acenteleri de ihmali davranışlarıyla neden oluyor. Çok farklı bilgilerle aranıyorlar. Avukat, hukuk bürosu, sigorta acentesi, hasar tespiti yapan bir firma olduğunu söylüyorlar. Arayan kişi avukat olduğunu beyan ediyorsa bilgilerini alıp, barodan teyit edilebilir. Bu kişi avukat ise İstanbul Barosu'na şikayet ederek, takibini de sağlamaları mümkün. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na başvuru yapabilirler. Kurulun bu konuda ciddi ve sıkı denetimleri var" dedi.

SAYISIZ KEZ ARADILAR, TACİZ ETTİLERKaza simsarları tarafından taciz edilen kazazede Batuhan Yılmaz, DHA'ya şunları anlattı: "Üç hafta önce, trafikte seyir halindeyken arkadan bir araç vurdu. Aracımla birlikte ileri doğru sürüklendim ve belimde zedelenme oldu. Hastaneden çıktıktan sonra iki gün geçmedi aramaya başladılar. İsmimle hitap ediyorlar, tazminat hakkınız var, biz takip edelim gibi şeylerle benden vekaletname istediler. Bana mantıklı gelmedi, şahsi bilgilerimin telefon numarama nasıl ulaştıklarını da bilmiyorum. Hastane ya da acentadan aldıklarını tahmin ediyorum. İstemediğimi ifade ettiğimde kapatıyor ama, biri bitiyor diğeri arıyor. Her arayan farklı bir rakam telaffuz ediyor. Size şu dara para verelim dosyanızı bize verin dediler. Daha sonra bir hukuk bürosuna gittim, güvendiğim avukatım beni doğru yönlendirdi. Yapılan şeyin hukuka aykırı olduğu konusunda beni bilgilendirdi. Taciz aşamasına gelen bu durumun beni çok rahatsız ettiğini avukatım aracılığıyla gerekli işlemleri başlatacağımızı konuştuk. Herkese tavsiyem kendisini telefon acente olarak tanıtan insanlara itibar etmesinler. Güvendikleri avukatlar aracılığıyla işlemlerini yürütsünler."

Görüntü Dökümü: ------------------Haber sırasıyla röportaj-Genel ve detaylar

