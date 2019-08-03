DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

KARŞIDAN karşıya geçerken geçirdiği trafik kazası, üniversiteli Cavit Bayramlı'yı mucit yaptı. Silinen yol şerit boyası nedeniyle hastanelik olan genç, kaza sonrası arkadaşı Kerem Acar ile birlikte 'silinmeyen yol şerit boyası' üretti. Boyaların İstanbul 'un 3 ilçesinde test edildiğini belirten gençler, hedeflerinin ürünü Avrupa'ya yaymak olduğunu söyledi.3 yıl önce lise birinci sınıf öğrencisi olduğu dönemde trafik kazası geçiren Cavit Bayramlı, beyin kanaması sonrası hastanelik oldu. Aynı zamanda sağ bacağına platin takılan Bayramlı, trafik kazasının 'silinen yol şerit boyası' kaynaklı olduğunu öğrenince arkadaşı Kerem Acar'la birlikte silinmeyen yol şerit boyası geliştirmeye karar verdi. Bu süreçte Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği'ni kazanan genç, kazadan 2 yıl sonra gerçekleştirilen Nanoteknoloji Fuarı'nda fikrini daha da geliştirdi. Bir yıllık Ar-Ge çalışması sonrası, boyayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teste gönderen iki mucit, belediyeden olumlu dönüş olunca projelerini daha da geliştirdi. Yol şerit boyaları, şu an İstanbul'un 3 ilçesinde kullanılıyor.

BİR YILLIK AR-GE ÇALIŞMASI SONRASI GELİŞTİRDİK

Kaza sonrası boyaların kalıcı olması adına yapılması gerekenleri düşündüğünü söyleyen Cavit Bayramlı (18), "Lise birinci sınıfın ikinci döneminde karşıdan karşıya geçerken bir trafik kazası geçirdim. Küçük çaplı bir beyin kanaması geçirdim ve sağ bacağıma platin takıldı, şu anda dudağıma halen dikiş var. Trafik kazasının nedeni olarak silinen yol şerit boyası gösterildi. Kaza geçirdiğim alan boyası silinen bir yaya geçidiymiş. Bunu öğrenince aklımda boyaların kalıcı olması yönünden bir fikir oluştu. Kazadan 2 yıl sonra arkadaşımla beraber Nanoteknoloji Fuarı'na katıldım. Bu malzemelerin boyaya entegre olarak daha sağlam olacağı düşüncesiyle çalışmalarıma başladım. Fuardan yakın arkadaşım Kerem Acar'a bahsettim. Bir yıllık Ar-Ge çalışmasına başladık. Ar-Ge çalışması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teste gönderdik. Olumlu sonuç alınca daha da heyecanlandık. Daha da çaba sarf etmeye başladık" dedi.

HEDEF KAZALARI EN AZA İNDİRMEK

Normalde, yol şeritlerinde sentetik boyalar kullanıldığını ve bunun çevreye çok zararlı olduğunu anlatan Cavit Bayramlı, "Normalde, yol şeritlerinde sentetik boyalar kullanılıyor ve bunlar çevreye çok zararlı. Solunum yolları açısından zehirli gazlar niteliğinde. Biz de su bazlı boya kullanalım, doğal olsun fakat dayanaklılığı daha yüksek olsun istedik. Bu sayede bu boya üzerinde Ar-Ge çalışmalarımıza başladık. Projemiz şu anda ürün aşamasında. Dünyanın küresel hedefleri arasında sürdürülebilir, akıllı şehirler var. Sadece Türkiye'yi değil, dünyada otonom, yol ve şerit takip cihazı bulunduran araçlar kullanılmak isteniyor. Bu araçlar yol ve şeritler düzgün olmadığı sürece kullanılamıyor. Aynı zamanda yol ve şeritlerden kaynaklı trafik kazaları gerçekleşiyor. Şu anki hedefimiz Türkiye ve dünyadaki tüm yol ve şeritlerden gerçekleşen trafik kazalarını en aza indirmek. Böylelikle küresel kalkınma hedeflerine destek sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

GELİŞTİRİLEN BOYA 13 DAKİKADA KURUYOR

Araştırmaları sonrası su bazlı yol ve şerit boyalarının 3 ila 6 ay arasında silindiğini belirlediklerini ifade eden Kerem Acarlı, "Bunu 2 ila 4 yıl üzerine kadar çıkaracak bir boya geliştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız test sonucunda hem sağlamlık hem de kuruma süresinin kısalığı açısından geliştirdiğimiz boyanın diğerlerinden farklı olduğunu gördük. Piyasadaki boyaların kuruma süresi 40 dakika, geliştirdiğimiz boyanın süresi ise 13 dakika. Piyasada şu an kullanılan boyalar sentetik boya. Bizim geliştirdiğimiz boya ise su bazlı olmasına rağmen çevre dostu olarak biliniyor" ifadelerini kullandı.

AMSTERDAM'DA ŞİRKETLEŞMEYİ HEDEFLİYORUZ

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda bin 800 şirketleşmiş proje arasında şirket olmadan Türkiye'nin tek liseli genç girişimcileri olarak yarı finale kaldıklarını hatırlatan Acarlı, şöyle devam etti: "Bizim dönüm noktamız o yarışma oldu. Ardından katıldığımız diğer yarışmalarda birincilikler, dereceler ve en önemlisi referanslar elde ederek yurt dışında (Amsterdam'da) şirketleşme hakkı ve yatırım şansı kazandık. Şu an ilk hedefimiz şehirlerarası karayolları ve havalimanlarında bu boyanın kullanılması. Şu anda İstanbul'un 3 ilçesinde bu boyalar uygulandı. İkinci hedefimiz ise Amsterdam'da şirketleşme hakkını elde edersek farklı bir stratejiyle bunu Avrupa'ya yaymak istiyoruz. Bizim için bir hayaldi ve şu an gerçek olma yolunda ilerliyor. Bu yolda hem ülkemiz adına hem de dünya için bir şeyler yapıyoruz."

Görüntü dökümü:

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-Gençlerin çalışmaları

-Cavit Bayramlı ile röp

-Kerem Acar ile röp

-Boyanın uygulanmasının görüntüsü (Cep telefonu)

-Gençlerin kazandığı ödülü almaları (Cep telefonu)

03.08.2019 - Haber Kodu : 190803042

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9- 20. ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ'NDE 9. GÜN

Nermin GEYİK-Robert Sina BADENDİECK-Alper ÇAY/

20. kez düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali, 9. günü dans gösterileri, basın başarı ve onur ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun da sahneye çıktığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

20. Uluslararasi Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 9. Gününde Kültürpark, Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da yapılan dans gösterisiyle ve ödül töreniyle devam etti. Yerel modern halk dansı toplulukları, yaptıkları dans gösterilerinden sonra, konuk ülkeler sahneye çıktı. Sahneye çıkan her ülke için kısa tanıtım videolarının izlendiği törende misafir katılımcılar geleneksel kıyafetleriyle dans gösterisi yaptı.

BASIN BAŞARI VE BASIN ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Festivalde, Basın Başarı ve Basın Onur Ödülleri de sahiplerini buldu. Basın Başarı ödülü Deniz Zeyrek'e, Basın Onur Ödülü Oktay Ekşi'ye Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından Musa Eroğlu sahneye çıktı. Belediye Başkanı Akgün, konser arasında sahneye gelerek Musa Eroğlu'na çiçek ve hediye takdim etti. Akgün, "Ağacın iyisi özünden, yiğidin iyisi sözünden bellidir der Karacaoğlan. Bir Karacaoğlan sevdalısı, biz de onun sevdalısıyız." dedi.

Görüntü dökümü

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-Yabancı ülkeler ve Türkiye'den dans gösterileri

-Kolombiya ülke tanıtım videosu

-Seyirciler alkışlarken görüntü

-Park'ta oturan seyirci görüntüleri

-Vatandaşlarla röpörtaj

-Ödül töreni

-Musa Eroğlu konserinden görüntüler

-Hasan Akgün konuşma

-Hasan Akgün, Musa Akgün'e köprü plaketini takdim ederken görüntü

-Konserden görüntüler

Kaynak: DHA