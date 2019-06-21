DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

1- ERDOĞAN, BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Murat DELİKLİTAŞ Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1.5 saat sürdü. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

-Barzani'nin konvoyundan görüntüler

-Barzani'nin konvoyunun çıkışı

-Kabulden fotoğraflar

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2- BİNALİ YILDIRIM KAĞITHANE'DE VATANDAŞLARA SESLENDİ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTABUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kağıthane'de vatandaşlara seslendi.

Seçim otobüsü üzerinde konuşan Binali Yıldırım, "İstanbul'u yönetmek tecrübe ister, samimiyet ister, dürüstlük ister. Ayaküstü kırk tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez." dedi.

Yıldırım, kendisi için slogan atan vatandaşlara, "Enerjinizi hemen tüketmeyin. Yarın da var öbür gün de var. Enerjimizi artırarak devam ettireceğiz. İnşallah birlikte bu coşkuyu tekrar yaşayacağız" diye konuştu.

Vatandaşlara "İstanbul'da rekor sizde olacak mı?" diye seslenen Yıldırım, "O zaman bende en önce Kağıthane'ye geleceğim. Söz veriyorum. Pazar günü aman ha, işi sıkı tutalım. Oylara sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın konuşması

-Vatandaşlardan genel ve detay görüntüler

-Vatandaşların meşale yakması

-Vatandaşların Türk bayraklarıyla görüntüsü

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3-ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Esenyurt'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış Afgan uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Polis, olayın rehin alma olayı olduğunu tespit ederken, apartmanın arka kapısından kaçarak izlerini kaybettiren şüphelilerin peşine düştü.

Örnek Mahallesi, 1550 Sokak'ta bir binanın bodrum katından sesler geldiğini duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeriye giren polis ekipleri, kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişiyle karşılaştı. Afgan uyruklu oldukları belirlenen 6 kişi, kurtarılarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyet yetkililerden alınan bilgiye göre, Afgan uyruklu 6 kişinin, 5-6 kişi tarafından rehin alındığı, polisin geldiğini anlayan şüphelilerin apartmanın arka kapısından kaçarak uzaklaştıkları belirlendi. Evde yapılan aramada, satır, bıçak ve kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Polis ekipleri, kaçarak izlerini kaybettiren şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin önlemleri

-İçeriye girmeleri

-Genel ve detaylar

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4- İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ, İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Rumeli Kavağı'ndaki Ulu Camii'nde kılan İmamoğlu'na çıkışta ilk olarak teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu soruldu. Ekrem İmamoğlu, "Benim değerlendirdiğim açı başka. Yarın değil bir sonraki gün yerel seçim var. Yapılan manevralara, atılan taklalara benim aklım ermiyor. Yani, asimetrik taklalar vardır. Jimnastikte farklı taklalar vardır. Artık ben taklalara yorum bile yapamıyorum. İcat olunmamış taklalar yapıyorlar. İstanbul yerel seçimine gidiyoruz, demokrasi mücadelesi de veriyoruz. Yapılmak isteneni anlamış değilim" dedi.

Ordu Valisi'ne hakaret ettiği iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine İmamoğlu, "Seçime 2 gün kala Ekrem İmamoğlu'nu tehdit edecekler. Ortada hiçbir suç duyurusu yok, mahkeme yok. Şimdiden suçu tanımlayacaklar. Görevden meni tanımlayacaklar. Ne oluyor bu İstanbul'da? Anlıyorsunuz değil mi meselenin ne kadar büyük olduğunu" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun açıklamaları

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5-ERGENEKON DAVASI ESKİ ÜYE HAKİMİ ÇALMUK'UN FETÖ ÜYELİĞİ DAVASI'NDA TAHLİYE TALEBİNE RET

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

"Silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "Anayasal düzeni, hükümeti ve meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ergenekon davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un yargılandığı davaya devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada, sanık Çalmuk'un tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müdahil Dursun Çiçek'in de hazır bulunduğu duruşmada, diğer müdahiller eski Genelkurmay Başkanı Mehmet İlker Başbuğ ile Ahmet Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç'ı ise avukatları temsil etti.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada, daha önce Ergenekon davasında da tanıklık yapan ve başka davalardan tutuklu Emrah Özdemir tanık olarak dinlendi. Tanık Özdemir, Ergenekon hakimlerinin lehe delilleri yok ettiğini gördüğünü, kendi işlerine gelmeyecek belgeleri dava dosyasına koymadıklarını, halen daha bunları anlatmaması için kendisine para gönderildiğini ve tehdit edildiğini söyledi. Duruşmada, Şenol Turan ve Ali Sancar da tanık olarak dinlendi. Sanık Hüsnü Çalmuk ise "Ben FETÖ'cü değilim. 35 aydır tutukluyum. Kaçma şüphem yoktur. Sadece delilleri karartma şüphesiyle tutukluyum. Delilleri karartma durumum olamaz. Bu yüzden tahliye talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Hüsnü Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yazı yazılarak, sanık Çalmuk hakkında yürütülen tüm soruşturmalar ve sonuçlarının gönderilmesinin istenmesini kararlaştıran heyet, HSK'nın cevap yazısının gelmesinin ardından dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.





Kaynak: DHA