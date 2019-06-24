DHA DIŞ- Rusya: İran'a yönelik yaptırımlara karşı koyacağız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin İran'a uygulayacağı yeni yaptırımlara, Rusya'nın karşı koymaya devam edeceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin İran'a uygulayacağı yeni yaptırımlara, Rusya'nın karşı koymaya devam edeceğini söyledi.
TASS'ta yer alan habere göre, Ryabkov, "Bu, ABD'nin koşulları dayatmak için uyguladığı saf bir dikte politikasıdır ve Rusya için kabul edilemez. Bu politikaya uluslararası kamuoyu ile beraber karşı koymaya devam edeceğiz" dedi.
- Rusya
Kaynak: DHA
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