DHA DIŞ -Rusya'da 'Türkiye Akşamı' iftar programı düzenlendi

Rusya'da 'Türkiye Akşamı' iftar programı düzenlendiSiyamend KAÇMAZ/MOSKOVA, (DHA)- Rusya'da "Türkiye Akşamı" adlı iftar programı düzenlendi.

DHA DIŞ -Rusya'da 'Türkiye Akşamı' iftar programı düzenlendi

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA, (DHA)- Rusya'da "Türkiye Akşamı" adlı iftar programı düzenlendi. Program çervevesinde iftar öncesi, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Anıt Cami önüne kurulan iftar çadırındaki programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda Rusya Müslümanları Dini İdaresi ile ortak hazırlanan programa, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da destek verdi. Programda, iftar öncesi dini sohbetler yapıldı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, Ramazan'ın hayırlı olmasını dileyerek Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi arasındaki özel bağların daha da ileriye taşınacağı umudunu paylaştı. İftarda konuklara Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi. İftar sonrasında program, şiirlerin okunması ve tasavvuf müziğinin çalınması ile devam etti. İlk kez 2006 yılında Ankara Belediyesi tarafından Moskova'ya gönderilen iftar çadırının kurulmasıyla açılan 500 kişilik kapalı alanda her Ramazan akşamı farklı ülkeler ve bölgelerin iftar programları yapılırken Türkiye her yıl bir gün ev sahibi sıfatıyla iftar veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı