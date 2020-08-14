DHA DIŞ-Endonezya'da biletsiz uçağa binen kişi, yaka paça uçaktan atıldı Endonezya'da biletsiz şekilde uçağa binen bir kişi, havayolu şirketi çalışanları tarafından yaka paça uçaktan atıldı.

Endonezya'da biletsiz şekilde uçağa binen bir kişi, havayolu şirketi çalışanları tarafından yaka paça uçaktan atıldı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, Endonezya'nın Bandar Lampung kentindeki Radin Inten II Uluslararası Havaalanı'nda meydana geldi. Yolcu uçağına biletsiz şekilde binen bir kişi, uçağın bağlı olduğu Citilink Havayolları çalışanları tarafından yaka paça uçaktan çıkarıldı.

ÜZERİNDE NE KİMLİK NE DE BİLET ÇIKTI

Bahsi geçen kişinin uçaktaki diğer yolcuları rahatsız ettiği ifade edilirken;olay yerine gelen polis, söz konusu kişiye ait bilet ve kimlik olmadığını tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin ailesine ulaşılmaya çalışılırken, uçaktan çıkarılma anında darbe aldığı gerekçesiyle hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

- Endonezya

Kaynak: DHA