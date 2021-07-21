Devrilen tırdaki 42 küçükbaş hayvan telef oldu
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Devrilen tırdaki 42 küçükbaş hayvan telef oldu

Devrilen tırdaki 42 küçükbaş hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da devrilen tırdaki 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'da devrilen tırdaki 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 73'üncü kilometresinde meydana geldi. Emin M.'nin kullandığı 25 ABD 571 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tırdaki 42 küçükbaş hayvan telef oldu. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Devrilen tır ile telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Devrilen tırdaki 42 küçükbaş hayvan telef oldu
Devrilen tırdaki 42 küçükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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