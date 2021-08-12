Devrilen ağaçlar eski Taraklı-Geyve kara yolunda ulaşımı aksattı
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Devrilen ağaçlar eski Taraklı-Geyve kara yolunda ulaşımı aksattı

Devrilen ağaçlar eski Taraklı-Geyve kara yolunda ulaşımı aksattı
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Sakarya'da eski Taraklı-Geyve kara yoluna devrilen 3 ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Sakarya'da eski Taraklı-Geyve kara yoluna devrilen 3 ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Kara yolunun Aksu Mahallesi mevkisinde dere kenarında bulunan ceviz ve kavak ağaçları, gece saatlerinde kara yoluna devrildi.

Bu sırada yoldan geçen araç ve yaya bulunmadığı için yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Taraklı Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı.

Trafiğin bir süre aksadığı yoldaki ulaşım, ağaçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Devrilen ağaçlar eski Taraklı-Geyve kara yolunda ulaşımı aksattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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