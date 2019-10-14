Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü

Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü

Başkent Ankara'daki MHP genel merkez binası önünde partilileri selamlayan Bahçeli basın açıklaması yapmazken, siyasetçinin oldukça yorgun olduğu gözlemlendi.

14.10.2019 12:12
Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından mesaiye başladı.


Başkent Ankara'daki MHP genel merkez binası önünde partilileri selamlayan Bahçeli basın açıklaması yapmazken, siyasetçinin oldukça yorgun olduğu gözlemlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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