Devlet Bahçeli 3 hafta aradan sonra siyasi arenaya geri döndü
Başkent Ankara'daki MHP genel merkez binası önünde partilileri selamlayan Bahçeli basın açıklaması yapmazken, siyasetçinin oldukça yorgun olduğu gözlemlendi.
14.10.2019 12:12
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından mesaiye başladı.
Başkent Ankara'daki MHP genel merkez binası önünde partilileri selamlayan Bahçeli basın açıklaması yapmazken, siyasetçinin oldukça yorgun olduğu gözlemlendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com