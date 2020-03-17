Develi'de koronavirüs bilgilendirme toplantısı düzenlendi Kayseri'nin Develi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Kaymakamı Murat Duru'nun öncülüğünde, ilçede uygulanan önlemler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığının başarılı ve örnek bir çalışma yürüttüğünü belirten Kaymakam Duru, devletin yürüttüğü önlem politikalarına ilçede de harfiyen uyulduğunu belirtti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise "Yeni bir imtihanla karşı karşıyayız. Rabb'imden milletimizi, ümmetimizi ve tüm insanlığı bu salgına karşı muhafaza etmesini diliyorum. Ayrıca unutmayalım ki bu salgın alacağımız önlemlerden daha büyük değildir. Biz tedbirimizi alalım, takdiri Rabb'imize bırakalım." dedi.

Kaynak: AA