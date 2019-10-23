Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor

Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor

Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyorANKARA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor.

23.10.2019 21:28
Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor

Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor

ANKARA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir Mehmetçik kendilerine bir öğrenci tarafından gönderilen destek mektubunu okudu.

Kaynak: İHA
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