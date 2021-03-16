Dergilik'te podcast dönemi başladı

Dijital yayıncılık platformu Dergilik'te sesli makalelerden sonra şimdi de podcast yayınları kullanıcılarla buluşuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sağlıktan yaşama, teknolojiden finansa, dekorasyondan eğlenceye kadar farklı konularda binlerce yayına kolayca erişim imkanı sunan Dergilik uygulamasına yeni eklenen podcast bölümü sayesinde kullanıcılara sunulan içerik daha da zenginleşiyor. Uygulama içinde yer alan bilgi yarışması ile de kullanıcılara GB hediyeleri dağıtılıyor.

Dergi, gazete, haber ve sesli makale içerikleriyle milyonlarca kişinin medyayı ve gündemi takip ettiği bir buluşma merkezi olan Dergilik'te 2020 yılı boyunca 60 milyondan fazla yayın okundu ve 2 milyon sesli makale dinlendi.

Değişen medya tüketim dinamiklerine uygun olarak yenilikçi özelliklerle geliştirilmeye devam edilen Dergilik platformuna eklenen podcast dinleme özelliğiyle birlikte kullanıcılara oldukça zengin bir deneyim sunuluyor.

Dergilik uygulamasına yeni eklenen podcast kanalları arasında en çok dinlenenler Kitapsız Edebiyat, Fortune Türkiye, e-Gönüllü, Organik Beyinler, Altın Bilezik ve Sinematris oldu.

En çok dinlenen ilk üç podcast bölümü ise sırasıyla E-gönüllü kanalından "Hadi 1 Gönüllü Tanıyalım-Nancy Güzeliş" bölümü, Fortune Türkiye kanalından "Fortune 500 Zirvesi Fortune Globali Ağırladı" bölümü ve Kitapsız Edebiyat kanalından "Küçük Prens" bölümü olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu