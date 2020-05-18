Derebucak Kaymakamlığından nakdi bayram yardımı
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Derebucak Kaymakamlığından nakdi bayram yardımı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yaklaşan ramazan bayramı nedeniyle kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

Derebucak Kaymakamlığından nakdi bayram yardımı
18.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:58

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yaklaşan ramazan bayramı nedeniyle kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

Derebucak İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan ilçedeki 300 haneye toplamda 190 bin liralık nakdi bayram yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bayram yardımları 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılmıştır. Bayram yardımları hane bazlı olup, hanesinde 1 kişi bulunan vatandaşlarımıza 500'er lira, 2 kişi bulunanlara 750'şer lira, 3-4 kişi bulunanlara biner lira, hanesinde 5 ve daha fazla kişi bulunanlara ise bin 250'şer liralık nakdi yardımlar yapılmıştır. Allah devletimize zeval vermesin."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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